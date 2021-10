Talsu kērlinga klubam sāpīga pieredze turnīrā Prāgā

Talsu kērlinga kluba juniori ar Kristapu Zasu skipa pozīcijā no 1. līdz 3.oktobrim piedalījās Pasaules kērlinga tūres junioru posmā "EJCT Prague Junior Cup 2021", kur latvieši bez uzvarām ierindojās pēdējā, 12.vietā, informēja Latvijas Kērlinga asociācija

Sacensības komandas uzsāka trijās grupās pa četrām. Labākās divas no katras grupas un divas labākās trešo vietu ieguvējas turpināja cīņu par turnīra titulu. Vienā no pusfināliem nokļuva Benija Kapa (Vācija) un Jakuba Hanaka (Čehija) komandas. Spraigā spēlē, nozogot punktu ekstra endā, uzvaru ar 7:6 izcīnīja vācieši. Otrajā pusfinālā ungāra Lorinca Tatara vadītais četrinieks noturēja spēles sākumā iegūto pārsvaru un ar 7:6 uzvarēja Erika Oija (Norvēģija) komandu.

Fināla spēle izvērtās tik pat spraiga kā abi pusfināli Pēc pus spēles Tatara komanda atradās vadībā ar 4:2, tomēr vācieši spēli pēc septītā enda izlīdzināja 4:4. Pateicoties pēdējā akmens tiesībām pēdējā endā ungāri viens punkts atnesa ne tikai uzvaru ar 5:4, bet arī "EJCT Prague Junior Cup 2021" titulu.

Mačā par 3.vietu norvēģa Oija vadītā komanda nospēlēja labāk spēles vidu un beigas, kas viņiem atnesa uzvaru ar 8:3 pār Hanaku.

"Pamatturnīra ietvaros lielākās cerības bija saistītas ar spēli pret Vācijas trešo spēcīgāko Andreasa Gaizingera komandu. Dažādu nelabvēlīgu apstākļu dēļ mūsu komandai nācās šo spēli aizvadīt trīs spēlētāju sastāvā un allaž mainīgais sniegums, kā arī lielāka pretinieku pieredze beigās tomēr noveda pie likumsakarīga zaudējuma," teica komandas treneris Raimonds Vaivods.

"Nākamo spēli pret Aleksa Landelius Zviedrijas komandu viennozīmīgi var uzskatīt par labāko mūsu komandas spēli turnīrā. Statistiski starpība izpildījumā starp abām komandām bija vien divi procenti, bet dažu mūsu komandas parupjo stratēģisko un taktisko kļūdu dēļ noslēguma endos, vēl viens sāpīgs zaudējums," viņš turpināja.

"Pagalam neveiksmīga izvērtās pamatturnīra trešā spēle pret Čehijas trešo spēcīgāko Jakuba Hanaka komandu, kurā mūsu puiši tā arī nespēja tikt galā ar "taisno" ledu un neatrada nekādus argumentus ļoti precīzajai pretinieku spēlei (Čehijas komanda/skips – 82,3%/89,6% metienu izpildījums). Pēdējā spēlē pret Viktora Nagi Ungārijas komandu mūsējiem nebija nekādu argumentu precīzajiem skipa "take out" metieniem. Bez tam pietrūka kvalitatīva izpildījuma mūsu komandas izšķirošajos metienos," skaidroja treneris. "Lai arī ļoti uzteicama ir mūsu puišu centība un kopējā spēles disciplīna, ar to vien ir krietni par maz, lai šobrīd gaidītu augstvērtīgus rezultātus no bērnu komandas pretstatā pasaules junioru elitei un vadošu valstu labākajām junioru komandām. Turnīrs bija sāpīga, bet vērtīga mācību stunda visiem."