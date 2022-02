Eiduka pirms veiksmīgajām sacensībām saņēmusi uzmundrinājumu no brāļa

Latvijas vadošā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka par savu rezultātu desmit kilometru klasiskajā distancē ir ļoti pateicīga savam brālim un trenerim Valtam Eidukam, kā arī slēpju smērētājiem, pēc finiša sarunā ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) teica Eiduka.

Jau ziņots, ka Eiduka ceturtdien izcīnīja augsto 23.vietu Pekinas olimpisko spēļu desmit kilometru distancē klasiskajā stilā ar intervāla startu. Viņas sniegums tagad ir labākais no Latvijas slēpotājām visās olimpiskajās spēlēs.

Eiduka, kura neskaidru Covid-19 testu rezultātu dēļ vairākas dienas nevarēja trenēties uz sniega un izlaida pirmo startu skiatlonā, atklāja, ka vēl vakar nav bijusi pārliecināta par saviem spēkiem.

"Brālim teicu, ka varbūt man nevajag braukt, varbūt tas nav īsti vajadzīgs. Viņš mani sapurināja un teica, ka šādas domas nedrīkst būt. Zinām, ka klasika nav mūsu stiprā puse, bet ir jābrauc, kā būs - tā būs ļoti labi. Tiešām prieks, ka izdevās labāk nekā mēs gaidījām. Arī taktiski izdevās ļoti labi nobraukt. Paldies viņam, ka spēj noticēt un sapurināt mani. Slēpes arī bija lieliskas. Noņemu cepuri slēpju smērētāju priekšā - viņi šodien ir uzvarējuši," stāstīja Eiduka.

"Prieks, ka sanāca visu izdarīt tā, kā mēs to runājām. Esam izdarījuši visu uz 100%, šodien starts bija lielisks," pauda slēpotājas brālis.

Tikmēr Kitija Auziņa, kura sacensībās ieņēma 68.vietu, stāstīja, ka vējš ceturtdien bija ciešams un ne tik stiprs, kā iepriekšējās dienās.

"Draudzējamies ar to vēju un nav jau variantu, jo visiem apstākļi ir vienādi. Ir jāstartē un jārāda savs labākais sniegums. Jutos labāk nekā pirmajā startā un no sevis fiziski varēju atdot vairāk un arī emocionāli bija vieglāk. Slēpes slīdēja ļoti labi, pateicoties mūsu smērētājam no Igaunijas un trenerim," atzīmēja Auziņa.

Latvijas delegācijas jaunākā pārstāve, 16 gadus vecā Estere Volfa stāstīja, ka sajūtas bija labākas nekā sprintā, kas viņai nepadodas tik labi, cik garās distances.

"Tomēr kopumā bija diezgan grūti, kalnu ir ļoti daudz, taču var paspēt atkopties un uzskriet nākamajā kalnā. Slēpes bija ideālas un arī vējš netraucēja," teica Volfa, kura ierindojās 84.vietā.

Samanta Krampe, kura finišēja 93.pozīcijā, arī neslēpa, ka trase bijusi grūta. "Jau iesildoties jutu, ka sajūta nebija tik laba, kā citās dienās. To varēja redzēt distancē. Prieks, ka nocīnījos līdz galam. Bija grūti, augsti kalni un lēns sniegs," teica Krampe.

Distanču slēpošanā nākamās sacensības paredzētas sestdien, kad norisināsies 4x5 kilometru stafete.