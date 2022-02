Pekinā Latvijas hokejisti tiksies ar Dāniju, sacensības divniekos noslēgs Latvijas bobslejisti

Pekinas olimpisko spēļu 12. dienā Latvijas hokejisti kvalifikācijas izslēgšanas spēlē tiksies ar Dāniju, bet pēdējos divus braucienus divnieku sacensībās aizvadīs Latvijas bobslejisti.

Pulksten 6.10 kvalifikācijas izslēgšanas spēli jeb astotdaļfinālu ar Dāniju aizvadīs Latvijas hokejisti. Arī turpmāk tekstā norādīts laiks tobrīd Latvijā. Sacensības tiešraidē translēs Latvijas Televīzijas septītais kanāls (LTV7).

Pirmajā mačā ceturtdien Latvija ar 2:3 piekāpās Zviedrijas valstsvienībai, dienu vēlāk ar 1:3 atzina Somijas pārākumu, bet svētdien ar 2:5 tika zaudēts Slovākijai, ieņemot pēdējo vietu C grupā.

Dānija finišēja otrā B grupā, ar 2:1 pārspēdama Čehiju, ar 0:2 zaudēdama Krievijas Olimpiskās komitejas komandai un ar 5:3 pārspēdama Šveici.

Latvijai spēlēt varēs arī uzbrucējs Lauris Dārziņš, kurš mačā ar Somijas izlasi guva ķermeņa augšdaļas savainojumu un spēlē ar Slovākiju nepiedalījās.

Vienīgajā pārbaudes spēlē pirms turnīra Latvijas izlase 7. februārī ar 1:2 piekāpās tieši Dānijas hokejistiem, maču vienas stundas garumā aizvadot treniņa režīmā.

Jau ziņots, ka Dārziņš sarunā par šo spēli teica šādi: "Abas komandas gribēja parādīt, ka nav aizmirsušas spēlēt hokeju. Mums ir vēl kādi trumpji azotē un jāuzmanās, vai viņi neizvelk kādas jaunas kombinācijas. Dāņu spēle, kādu viņi spēlēja pret mums un turpmākajā turnīrā, atšķiras."

2018. gada spēlēm Latvija, tāpat kā Dānijas izlase, nekvalificējās. Latvija sesto reizi spēlē olimpiskajās spēlēs, augstāko vietu - astoto - ieņemot pirms astoņiem gadiem Sočos.

Triju grupu uzvarētājas un labākās otrās vietas ieguvējas uzreiz iekļuva ceturtdaļfinālā, bet pārējās astoņas komandas vienā izslēgšanas spēlē otrdien noskaidros atlikušās ceturtdaļfināla dalībnieces.

Pārējos pāros otrdien tiksies Slovākija un Vācija, Čehija un Šveice, kā arī Kanāda un Ķīna.

Pulksten 14.15 pēc Latvijas laika bobslejistiem sāksies trešais brauciens, bet pulksten 15.50 - ceturtais. Sacensības tiešraidē translēs LTV7.

Trešo braucieni divnieki aizvadīs atbilstoši līdz tam ieņemtajai vietai. Ar devīto numuru trasē dosies Oskars Ķibermanis un Matīss Miknis, bet ar 17. numuru - Emīls Cipulis un Edgars Nemme.

Startēs 30 divnieki.

Pirmdien pirmajos divos braucienos Ķibermanis ierindojās attiecīgi desmitajā un septītajā vietā, no līdera vācieša Frančesko Frīdriha atpalika 1,21 sekundi, bet no goda pjedestāla viņu atdala 0,27 sekundes.

Cipulis, kurš braucienos sasniedza attiecīgi 18. un 16. labāko laiku, no Frīdriha atpaliek 1,86 sekundes.

Ceturto braucienu bobslejisti veiks pretējā secībā trešajam, kā pēdējam trasē dodoties tā brīža līderim.

Ķibermanis, kuram tās ir jau trešās spēles, 2010. gadā Sočos divniekos ierindojās 16.vietā, bet pēc četriem gadiem Dienvidkorejā kopā ar Mikni - devītajā vietā.

Šosezon viņš Pasaules kausa (PK) posmos divniekos vienīgo reizi kāpa uz goda pjedestāla otrajā Siguldas posmā, izcīnot trešo vietu, bet pēdējā posmā Sanktmoricā ieguva piekto vietu, Eiropas čempionāta vērtējumā paliekot uzreiz aiz medaļniekiem.

Pasaules kausa (PK) kopvērtējumā viņš ierindojās astotajā vietā.

Treniņos olimpiskajā trasē viņš ierindojās 16. un 19. vietā pirmajā dienā, ceturtajā un 14. vietā otrajā dienā un 16. un 11.vietā sestdienas treniņos.

Cipulis šosezon PK sacensībās startēja četros no astoņiem posmiem, augstāko - 11. vietu izcīnot pirmajā Siguldas posmā. Eiropas meistarsacīkstēs divniekos viņš ierindojās 11. vietā.

Cipulis ar Nemmi treniņbraucienos bija attiecīgi devītajā un desmitajā vietā, 12. un ceturtajā, kā arī 15. un 12. vietā.

Abi ir spēļu debitanti.

Četrinieku sacensības notiks divās pēdējās olimpisko spēļu dienās.

Pulksten 10 sacensības lēkšanā no lielā tramplīna sāks ziemeļu divcīņnieki, kuri pulksten 12.30 dosies trasē desmit kilometru slēpojumā. Sacensības tramplīnlēkšanā pilnībā un slēpošanā daļēji tiešraidē translēs Latvijas Televīzijas septītais kanāls (LTV7).

Spēļu debitants Markuss Vinogradovs tramplīnlēkšanā saņēmis trešo numuru 48 dalībnieku vidū.

Trešdien viņš Pekinā jau startēja, ieņemot 44. vietu sacensībās ar parasto tramplīnu un desmit kilometru slēpošanu, bet par čempionu kļuva Vincencs Gaigers no Vācijas.

Sudraba godalgu izcīnīja norvēģis Jorgens Grābaks, kurš no uzvarētāja finišā atpalika tikai par 0,8 sekundēm. Savukārt bronzas medaļa tika Lukasam Graidereram no Austrijas, kurš no čempiona atpalika par 6,6 sekundēm.

19 gadus vecais Vinogradovs tramplīnlēkšanā uzrādīja 43. labāko rezultātu, bet pēc slēpošanas finišēja 44. vietā.

Otrdien medaļas tiks sadalītas deviņās disciplīnās kalnu slēpošanā, biatlonā, bobslejā, frīstailā, ziemeļu divcīņā, snovbordā un ātrslidošanā.

Pekinā Latviju olimpiskajās spēlēs pārstāv 57 sportisti 11 sporta veidos: ātrslidošanā, biatlonā, bobslejā, daiļslidošanā, distanču slēpošanā, frīstailā, hokejā, kalnu slēpošanā, kamaniņu sportā, skeletonā, šorttrekā, tramplīnlēkšanā un ziemeļu divcīņā.

Pēc olimpiskajām spēlēm turpat Pekinā no 4. līdz 13. martam norisināsies paralimpiskās spēles.