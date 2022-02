Vīgantam jauns Latvijas rekords 'klasikā'; lieliskais Boļšunovs turpina krāt medaļas

Latvijas distanču slēpotājs Raimo Vīgants sestdien skarbu laikapstākļu dēļ saīsinātajā 50 kilometru klasikas disciplīnā ieņēma 44. vietu, bet sacensībās triumfēja Aleksandrs Boļšunovs. Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) sportists turpina krāt medaļas katrās olimpisko spēļu sacensībās, kurās viņš piedalījies.

Sacensības sākotnēji bija plānotas pulksten 8.00, taču stiprais vējš un zemā temperatūra (-16 grādi pēc Celsija) piespieda organizatoriem ne tikai tās atlikt par stundu, bet arī samazināt distanci līdz 28,4 kilometriem.

Raimo Vīgants kopējai grupai turējās līdzi pirmos 5,9 kilometrus, bet pēc tam no tās lēnām atpalika, nostabilizējoties tieši ārpus Top 40. Madonietis lielāko daļu distances veica 44. pozīcijā, kurā viņš arī finišēja. Latvijas sportists distanci veica stundā, 18 minūtēs un 55,2 sekundēs.

Iegūtā pozīcija ir pārliecinoši labākais rezultāts šajā disciplīnā Latvijas vēsturē. Vairāki Latvijas distanču slēpotāji iepriekšējās olimpiskajās spēlēs starp finišējušajiem sportistiem bija palikuši pēdējās vietās. Augstākais rezultāts piederēja Indulim Bikšem, kurš pirms četriem gadiem Phjončhanā ieņēma 57. vietu.

Savukārt otrs Latvijas pārstāvis Roberts Slotiņš vadošās grupas tempu neizturēja starp 2,7 kilometru un 5,9 kilometru atzīmi. Biatlonists uz brīdi bija atkāpies līdz 56. vietai, bet sacensības noslēdza 54. vietā, finišējot pēc vienas stundas, 24 minūtēm un 46,4 sekundēm.

Notikumus trasē teju visas distances garumā kontrolēja KOK sportisti. Apmēram septiņus kilometrus līdz finišam līdera lomu uzņēmās Boļšunovs, kurš finišēja pēc vienas stundas, vienas minūtes un 27,6 sekundēm.

25 gadus vecais sportists Pekinā sakrājis jau piecas medaļas, triumfējot arī 4x10 kilometru stafetē un 30 kilometru skiatlonā. Ieskaitot Phjončhanas spēles, sportists piedalījies deviņās olimpisko spēļu sacensībās un visās ticis pie godalgas.

Otro vietu ieņēma KOK sportists Ivans Jakimuškins (+5,5 sekundes), kuram tā ir pirmā olimpiskā medaļa. Savukārt pie bronzas tika norvēģis Sīmens Krīgers (+7,0 sekundes), kurš pēdējos kilometrus mina uz papēžiem Boļšunovam, taču neizturēja pēdējo finiša spurtu.

Vairāki norvēģi īsi pirms sacensību viduspunkta neizturēja pirmo ievērojamu tempa kāpināšanas mēģinājumu, No 15 sportistu lielas līderu grupas jau 13. kilometrā sāka atpalikt titulētais Juhanness Hesflots Klēbo, kurš drīz vien no sacensībām arī izstājās. Klēbo bija vienīgais no 60 startējušajiem sportistiem, kurš distanci nepievarēja.

Jāmin, ka vērā ņemamu distances daļu no vadošās grupas atpalika arī Krīgers, kurš gluži kā Klēbo pat veica slēpju nomaiņu.

Ar šo disciplīnu noslēgušās Pekinas olimpisko spēļu sacensības distanču slēpošanā kungiem.

Svētdien vēl sagaidāms 30 kilometru masu starts sievietēm, kurā piedalīsies Patrīcija Eiduka un biatloniste Baiba Bendika.