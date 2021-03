"Latvija bija vienīgā, kas bija sevi šādā veidā sodījusi visā Eiropas gaisa telpā. Starptautiskie lidojumi uz trešajām valstīm notika gan no Igaunijas, gan Lietuvas un mūsu Rīgas lidosta no tā cieta," tā raidījumā "Spried ar Delfi" satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) aizstāvēja 9. marta valdības lēmumu atļaut tiešos lidojumus no Rīgas lidostas uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, kas izraisījis kritikas gūzmu sociālajos tīklos.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets pēc ilgām diskusijām vienojās no 17. marta atļaut starptautiskos aviopasažieru pārvadājumus no tā dēvētajām trešajām valstīm, tostarp čarterreisus uz tūrisma galamērķiem. Satiksmes ministrija, kas virzīja šo ierobežojumu atcelšanu, skaidroja, ka, šādi lidojumi ir atļauti Lietuvā un Igaunijā un Latvijas iedzīvotāji to izmanto, lai ierobežojumus apietu, tādā veidā vēl vairāk pasliktinot epidemioloģisko drošību. Tomēr valdības lēmums izraisīja plašu neizpratni, daudziem sociālo tīklu lietotājiem aizrādot, ka tā vienlaikus lēmusi par stingrāku Covid-19 izplatības mazināšanai nepieciešamo ierobežojumu ieviešanu tepat Larvijā.

Linkaits intervijā gan uzstāja, ka pretrunu starp šiem lēmumiem neesot, jo pasažieru pārvadājumi jānodrošina vienmēr – arī “visdziļākā lokdauna gadījumā” kursēšot gan sabiedriskais, gan starpvalstu transports. Viņš skaidroja, ka ceļošanas ierobežojumi uz trešajām valstīm tika ieviesti pagājušā gada pavasarī, kad uz īsu brīdi tika slēgtas visas robežas Eiropā. Kaut citas valstis ar laiku ierobežojumus atcēlušas, Latvija līdz šim bija palikusi vienīgā Eiropas Savienībā, kur šāds ierobežojums joprojām bija spēkā. “Starptautiskie lidojumi uz trešajām valstīm notika gan no Igaunijas, gan Lietuvas un mūsu Rīgas lidosta no tā cieta,” apgalvoja ministrs.

Portāla baltictravelnews.com direktors Aivars Mackevičs viņam piebalsoja, norādot, ka Latvijas noteikto ierobežojumu rezultātā šogad visvairāk pasažierus Baltijā apkalpojušas Lietuvas lidostas, ilggadējo reģiona līderi – Rīgas lidostu – novirzot otrajā vietā.

Piedāvājam noskatīties raidījuma nozīmīgākās epizodes: