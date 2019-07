"Gribējām ēst pusdienas, sanācām iekšā mājā. Pa logu redzējām, ka mežā kokus vējš noliec līdz zemei," stāsta Rugāju novada Lazdukalna pagasta "Mežmalu" saimniece Laila Useniece, kuras daudzbērnu ģimenes saimniecībai viesuļvētra 6. jūlija pēcpusdienā nodarījusi milzu kaitējumu – norauts dzīvojamās mājas jumts, pilnībā iznīcināta raža, saimniecības ēkas, kā arī bojātas automašīnas. Šī ģimene nav vienīgā, kam izpostīta lolotā saimniecība. Iespaidīgi viesuļvētras postījumi fiksēti arī blakus esošajā Balvu novada Bērzpils pagastā, kur stihija skārusi četras mājas, mežus un arī Golvaru kapsētu.

Balvu novada Bērzpils pagasta zemnieku saimniecībā "Krastiņi" pirmdien jau no paša rīta kūsā rosība. Viesuļa radīto postažu vākuši jau iepriekšējā dienā, un darbi turpinās. Palīgā sabraukuši radinieki, draugi un kaimiņi, kas palīdz nelaimes skartajai ģimenei lēnām sakopt īpašumu. Blakus lauku virtuvei, kas stihijā palikusi bez jumta, ierīkota improvizēta pagaidu virtuve – no ķieģeļiem ārā saslieta plītiņa, lai varētu pagatavot ēdienu, bet netālu no tās nolikts galds, uz tā – tikko vārīti kartupeļi, kūpināts speķis, rupjmaize un gurķi, lai sabraukušie talcinieki varētu iestiprināties.

Darāmā netrūkst – no septiņām ēkām viesuļvētra pilnībā iznīcinājusi siena šķūņus, kuri sabrukuši kā tāds kāršu namiņš, dzīvojamai ēkai norauts jumts un skurstenis, izsisti stikli un pāris metrus tālāk aizpūsta nelielā piebūve. Tāpat arī pirtiņa, kūts, garāža un lauku virtuve palikušas bez jumta. Izpostīta visa raža, skaistais ābeļdārzs, ogulāji un ziedi, kas sastādīti pagalmā. Nolauzti arī koki. Tāpat bojā aizgājuši divi stārķi, kuru ligzda bijusi uz šķūņa. Vētru nav pārdzīvojušas arī vistas. "Jau divus vistu līķus atradu, vismaz trīs vēl varētu būt pazudušas, visticamāk, aiznestas," teic saimnieks Aldis. No stārķu ģimenes ir palicis tikai viens putns, kurš pašlaik taisa jaunu ligzdu pie lauku virtuves elektrības staba. Spēcīgais vējš ne tikai apgāzis bišu stropus, bet arī nocēlis pirts jumta daļas, kuras trāpījušas govij, kas, kā stāsta saimnieks, tomēr atžirgusi un dod pienu. "Govs kādu stundu bija nogulējusi pļavā. Viņai virsū bija tāds kā deķis ar skaidām un kārtīm – 3x2,5 metrus liels, to es dabūju nost. Jau domāju, ka pagalam, jo vēders gaisā," piebilst saimnieks, "pēc tam govs piecēlās un aizgāja miltus ēst."