No 1. janvāra – mājokļos obligāti. 17 jautājumi un atbildes par dūmu detektoriem

Dūmu detektoriem mājokļos obligāti būs jābūt uzstādītiem no 2020. gada 1. janvāra. Kas jāzina par to iegādi, uzstādīšanu un arī apkopi, "Tava Māja" vaicāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākajai inspektorei Agritai Vītolai.

Kā atzīst VUGD pārstāve, pašlaik ir jūtama neviltota interese par dūmu detektoru iegādi. "Interese palēnām ir kāpinājusies. Cerams, ka beidzot ir sasniegusi arī to kritisko masu, kad nevis mēs tikai atgādinām un atliekam, atliekam, bet mums jau ir termiņš – 1. janvāris, kad iedzīvotājiem jau tas ir obligāti jāuzstāda katrā mājoklī," norāda Vītola.

Kur tos iegādāties? Kāda ir to cena?

Dūmu detektorus var iegādāties jebkurā tirdzniecības vietā. Tirdzniecības vietās, par laimi, ir pieejami dažādu modeļu detektori. Ir vienkāršāki, sarežģītāki, tas viss ir atkarīgs no funkcijām, jo visi detektori nav gluži vienādi. Pārsvarā tie, kas mums ir pieejami, ir tā saucamie optiskie dūmu detektori, kuriem nav nekādu sarežģītu papildu funkciju. Galvenais, lai dūmu detektors ir spējīgs telpā konstatēt sadūmojumu. Var būt arī kombinēto dūmu detektoru modeļi, piemēram, ar tvana gāzes detektoru vai siltuma detektoru, bet tie ir citādi un arī maksā vairāk. Vienkāršākie modeļi būs cenā no 5 līdz aptuveni 10 eiro, savukārt kombinētie maksās vairāk, bet tiem ir arī citas prasības.

Vai lielveikalos pirktie dūmu detektori arī uzskatāmi par labiem?

Tos var iegādāties arī lielveikalos. VUGD ir arī uzrunājis Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), lai rosina veikalos dūmu detektorus izvietot redzamākā vietā. Nav jau noslēpums – šīs preces veikalā vienmēr ir bijušas, tikai mēs par tām mazāk esam interesējušies. Tagad dūmu detektori visur ir pieejami, jautājums ir vienīgi par to, kādus mēs iegādājamies.

Vai arguments – tā ir tava dzīvība, pērc dārgāko dūmu detektoru – ir jāņem vērā dūmu detektora iegādē?

Katrs skatās pēc savas rocības. Galvenais, lai dūmu detektors pilda savas funkcijas un spēj uztvert dūmus. Tas, cik detektors ir liels, krāsains, nekrāsains, apaļš vai citādas formas, ir cits jautājums. Mums ir arī ieteikums neizvēlēties dūmu detektoru ar dažādiem dekoratīviem pievienojumiem, lai tas ir maksimāli vienkāršs, lai šie dekori nekavē piekļuvi dūmu sensoram. Savukārt otra lieta, kas jāņem vērā, ja dūmu detektoru iegādājas nevis veikalā, bet internetveikalā, – vai nav rakstīts, ka šī ierīce ir dūmu detektora imitācija. Tad ir skaidrs – tas nav darbspējīgs dūmu detektors. Es gan īsti nesaprotu, kāpēc kaut ko tādu vajadzētu imitēt. Jāskatās, lai šī ierīce ir darbspējīga, jo tikai tad pasargāsim savu dzīvību.

Dūmu detektorus var pirkt arī ārvalstu interneta veikalos?

Tur jau ir tā problēma – ja mēs pērkam ārzemju portālos, mums nav nekādas garantijas, vai tas atbildīs mūsu standartiem vai Eiropas standartam EN 14604, kas šai ierīcei ir izvirzīts. Tā ir tāda kā loterija – vai nu būs, vai nebūs. Vajadzētu pārliecināties, ka ierīce, kuru jūs iegādājaties, tomēr atbilst noteiktajām prasībām. Lieki nevajadzētu riskēt. Protams, ir daudz dažādu portālu, kuri par preci sniedz plašu informāciju. Varbūt informācija par šo ierīci, kuru jūs vēlaties iegādāties, ir pieejama ražotāja mājaslapā. Tur arī var paskatīties. Tas būs papildu izpētes darbs, kur jāiegulda laiks un pacietība. Nevar jau nevienam aizliegt iegādāties, bet vēlams ir sevi pasargāt.

Ko ņemt vērā, iegādājoties dūmu detektoru?

Uz dūmu detektora obligāti jābūt izvietotam CE marķējumam, kā arī uz tā jābūt informācijai par atbilstību Eiropas standartam EN 14604. Šādai informācijai jābūt uz vienkāršākajiem dūmu detektora modeļiem. Ja dūmu detektoram papildus ir vēl kādas citas funkcijas, piemēram, siltuma detektors, tad tam ir citas prasības, par kurām ir jāinteresējas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC). Arī par šiem vienkāršākajiem dūmu detektora modeļiem, to atbilstību un darbspēju jāinteresējas PTAC, jo ugunsdzēsēji nepārdod dūmu detektorus un tos nesertificē. Tāpat iesakām pievērst uzmanību lietošanas instrukcijai, kurai vajadzētu būt latviešu valodā. Parasti ir jābūt instrukcijai latviešu valodā. Var būt tā, ka ir franču valodā sarakstīts un pēc zīmējumiem var saprast, kur detektors ir jāliek.

PTAC savā mājaslapā mudina ievērot šādus padomus dūmu detektoru iegādē un lietošanā:

jāizvēlas detektori, kuriem ir skaidri norādīts ražotājs;

detektoram jābūt identificējamiem – jābūt norādītam modelim;

detektoram jābūt marķētam ar CE zīmes marķējumu;

dūmu signalizācijas ierīcēm jābūt atsaucēm uz standartu (EN 14604:2005) vai/un EN 54 sērijas standartiem;

jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai (tajā jābūt informācijai par detektora uzstādīšanu, baterijas nomaiņu, brīdinājuma signāliem un to atpazīšanu, proti, vai baterija vai enerģijas pievade ir pārtraukta, tāpat ir arī jābūt informācijai par detektora pārbaudi – vai pēc uzstādīšanas/bateriju nomaiņas detektors strādā);

ja detektoram ir nomaināma baterija (parasti zem vāciņa), tad klāt jābūt pievienotai informācijai par prasībām baterijai un datumu, kad baterija ir jāmaina;

ierīcei ir jādarbojas vizuālam, mehāniskam vai dzirdamam brīdinājumam par to, ka baterija no detektora ir izņemta.

Foto: DELFI

CE marķērjums un norāde par atbilstību Eiropas standartam EN 14604 ir redzama arī uz dūmu detektora korpusa. "Citiem būs uz iepakojuma, bet citiem – uz korpusa," paskaidro Vītola.

Cik dūmu detektoriem ir jābūt mājās? Ar vienu pietiek?

Dzīvoklī jābūt vismaz vienam detektoram, bet privātmājā – katrā stāvā pa detektoram. Ja dzīvoklis ir divos stāvos, tad arī katrā stāvā jābūt pa dūmu detektoram. Tas ir paredzēts arī noteikumos. Ja mēs vēlamies parūpēties par savu drošību, tad, protams, varam izvietot katrā telpā, kur mājinieki guļ vai visvairāk uzturas. Tā ir papildu drošība. Domāju, šī ierīce nav tik dārga, lai mēs ar laiku neatļautos un neiegādātos vēl kādu.

Kur tos mājoklī novietot?

Visbiežāk detektors būs jāpiestiprina pie griestiem, bet ir modeļi, kuriem instrukcijā ir teikts, ka tos var izvietot arī pie sienas. Tādā gadījumā neliekam tos pašā stūrī, bet ievērojam instrukcijā noteikto attālumu. Nav gluži tā, ka nekad un nevienu dūmu detektoru nevar likt pie sienas. Visu laiku arī atgādinām – ir jālasa instrukcija, jo katrs dūmu detektora modelis var būt nedaudz citāds. Informācija par ierīcēm būs pietiekami izsmeļoša.

Tagad cilvēkus īpaši uztrauc dūmu detektori, jo tas ir lielais nezināmais, liekas, ka tā ir kaut kāda nesaprotama ierīce, kas pati no sevis sāks kaukt, – tā gluži nevajadzētu būt. Kaut kāds iemesls jau būs, kāpēc detektors skan, jautājums ir – kādā veidā, piemēram, ja detektors tikai iepīkstas, tas varbūt atgādina, ka baterijai ir zems uzlādes līmenis un vajadzētu nomainīt bateriju. Mājokļos ir arī putekļi, varbūt kāds puteklis ir izraisījis jau nopietnāku skanēšanu.

Reiz sociālajos tīklos manīju ierakstu, kas tapis, atsaucoties uz kāda VUDG darbinieka sacīto, proti, ka dūmu detektori ir jānovieto tieši virs durvīm (pie griestiem), jo dūmi telpā plūdīs pa durvīm, tāpēc ierīce uzreiz iedarbosies. Vai tā tiešām ir?

Gudrības ir daudzas un dažādas, bet dūmu detektora instrukcijā būs norādīts, kā pareizi un kur tas ir jāuzstāda. Īpaši aktuāli tas ir tad, ja dzīvoklī vēlaties uzstādīt vienu detektoru, piemēram, gaitenī, kur ir izeja uz vairākām telpām. Arī tad ir jāskatās, lai tas nav izvietots virs pašām durvīm, jo dabīgā gaisa plūsma var panākt efektu, ka dūmi virzīsies prom no detektora. Ir shēmas, kurās parādīts, kur vajag un nevajag to izvietot.

Kur dūmu detektorus nevajadzētu likt?

Dūmu detektorus noteikti nevajadzētu likt virtuvē, labierīcībās vai vannasistabā, kur tvaiki var izraisīt brīdinājuma signālu. Jūs vienkārši izprovocēsiet tā darbību. Dūmu detektorus nevajadzētu likt uz naktsgaldiņa, skapja plauktā vai uz galda. Dūmi piepilda telpu, sākot no griestiem. Tad nu parēķiniet, cik augstu ir tas plauktiņš vai naktsskapītis, cik daudz dūmu jau būs telpā un vai jums maz paliks iespēja izglābties.

Kā detektorus piestiprināt pie griestiem?

Dūmu detektoru var piestiprināt ar skrūvītēm, kas jau būs iepakojumā (ar urbja palīdzību varēs piestiprināt), vai arī ar abpusējo līmlenti. Var arī padomāt par stiprinājumu magnētiem. Ja kādam būs uztraukums, ka dūmu detektors sāks kaukt un ar slotas kātu būs jādabū zemē, tad varbūt no stiprinājuma ar magnētu ierīci būs vieglāk atvienot.

Foto: DELFI

"Arī baterija dūmu detektoriem lielākoties nāk jau komplektā," stāsta VUGD pārstāve. Tāpat komplektā ir arī skrūvītes, lai detektoru varētu piestiprināt pie griestiem. "Dūmu detektoram ir arī indikācijas lampiņa. Ja tā mirgo, tad ierīce ir darba kārtībā. Trauksmes signāla laikā tā mirgo visu laiku."

Cik bieži un kā dūmu detektorus apkopt?

Tas instrukcijā būs norādīts. Iespējams, reizi mēnesī, kādam varbūt retāk būs jāveic apkope. Būs jāspiež uz "testa" pogas. Ja dūmu detektors dod skaņas signālu – tas ir darbspējīgs, viss ir kārtībā. Ja dūmu detektors pats būs sapratis, ka ir problēmas ar bateriju, tas dos "pik, pik, pik" skaņas un pīkstēs ik pa laikam. Nervi nevienam netur klausīties tādu skaņu. Atliks tikai nomainīt bateriju. Arī dūmu detektoru baterijas būs dažādas – krona baterijas vai litija baterijas. Svarīgākais ir sensors, kurā dūmi iekļūst un kas raida signālu.

No detektora vajadzētu arī noslaucīt puteklīšus, lai tas labāk varētu uztvert dūmus un lai putekļi neiekļūtu sensorā. Ar slapju gan nevajadzētu slaucīt, jo tā tomēr ir ierīce. Dažiem pat virsū ir zīmīte, ka tos nedrīkst aizkrāsot.

Dūmu detektori un ēdiena gatavošana. Vai ir regulējami detektori, kurus var atvienot uz laiku, zinot, ka virtuvē tiks gatavots kaut kas dūmojošs?

Ja arī detektors ir iedarbojies, piemēram, ja cepam vai svilinām un paši zinām, ka esam vainīgi un mums nav apdraudējuma, taisām vaļā logus un vēdinām. Atsevišķiem dūmu detektora modeļiem ir tā saucamā "testa" poga, ar kuru ierīci var apklusināt, bet tas arī ir jāizlasa instrukcijā. Īpaši būtiski tas ir vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo reizi mēnesī dūmu detektora darbspēja būs jāpārbauda. Kaut kādā veidā "testa" pogai būs jātiek klāt – kaut vai ar slotas kātu. Var būt arī gadījumi, ka detektoru nevar apklusināt. Tad uz īsu brīdi ir jāatvieno baterija.

Ko darīt ar vecajiem dūmu detektoriem, kas mājokļos jau ir krietnu laiku? Tie arī jāmaina pret jauniem?

Ja šī ierīce ir bijusi uzstādīta, līdz šim ir normāli kalpojusi un ir darba kārtībā – tas ir ļoti labi! No 2008. gada jaunbūvētajās mājās jau bija jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem. Protams, ir jāatceras, ka dūmu detektors nav mūžīga ierīce. Tā var kalpot 5 vai 10 gadus, bet varbūt to ir nepieciešams mainīt. Uz dūmu detektoriem garantija attiecas tieši tāpat kā uz citiem produktiem vai precēm – tie ir 2 gadi, bet mēs neviens neesam pasargāts no ne tik labiem detektoriem. Tās tomēr ir ierīces.

Iegādātie dūmu detektori būs jāreģistrē? Vai plānots izstrādāt kādu datubāzi?

Reģistrēt nevajadzēs, tādas prasības patlaban nav. Tagad uzstādām un rūpējamies par ugunsdrošību un ceram, ka nebūs jāsauc VUGD, jo nostrādājis detektors.

Kā notiks pārbaudes – iepriekš saskaņojot, vai arī ieradīsieties neplānoti?

1. janvārī mēs neklauvēsim pie durvīm un neiesim pārbaudīt, ir uzlikti vai nav uzlikti. Mēs paļaujamies uz to, ka cilvēki paši rūpējas par savu drošību. Mēs, protams, atgādināsim, kā līdz šim ieteicām, tā arī turpināsim atgādināt, ka detektoriem mājokļos obligāti jābūt. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā būs noticis ugunsgrēks vai būs saņemts iesniegums – sūdzība, ka nav ievērotas ugunsdrošības prasības, tad būs pienākums iet un pārbaudīt. Tā ir iespēja sagaidīt mūs pārbaudē. Parasti savu ierašanos arī saskaņojam. Informējam mājokļa īpašnieku par to, ka ugunsdrošības inspektors vēlas nākt pārbaudē. Protams, ir gadījumi, ka cilvēki nevēlas ielaist, bet tie ir ļoti reti.

Kāds būs sods par detektora neesamību?

Vienmēr esam sapratušies, jo svarīgākais jau nav cilvēku sodīt, bet pateikt, kā viņam kaut ko uzlabot. Ir arī tāda prakse – ja cilvēks nav izpildījis vienu vai otru prasību, ir atklāta kāda neatbilstība, viņu uzreiz nesoda, bet pasaka, kas ir jānovērš, dod laiku. Ja šajā laikā nepilnības nebūs novērstas, tad tiks domāts, vai ir jāsoda vai nav. Nebūs tā, ka sodīs un viss. Samaksāt 5 līdz 10 eiro par detektoru nav tas trakākais, ja salīdzina ar sodiem, kas ir vairāki desmiti un simti. Samērojot šīs cenas, detektoru, manuprāt, ir izdevīgāk iegādāties. Cerēsim, ka mēs nenonāksim līdz tam, ka mums jāsoda cilvēki par to, ka viņiem nav detektora. Ja mēs par to runājam un visi kopīgi vienojamies, ka ne jau ugunsdzēsējiem to detektoru vajag, bet mājokļa iemītniekiem ir jārūpējas par drošību. Cilvēki jau saprot, naski iesaistās un arī paši parūpējas par savu drošību.

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. punkts paredz, ka par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu fiziskajām personām var piemērot 30 līdz 280 eiro sodu, bet juridiskajām personām no 280 līdz 1400 eiro sodu.

Dūmu detektors var kalpot arī kā lieliska Ziemassvētku dāvana. Vai ir vēl kādas vērtīgas dāvanas ugunsdrošībai, kuras iesakāt sarūpēt svētkos?

Tieši tā, ja mums rūp sava un savu tuvinieku drošība, tad tā ir viena no lietām, ko mēs varam dāvināt saviem tuviniekiem. Ja tie ir vecāka gadagājuma cilvēki, tad nevis uzdāvinām viņiem šo kārbiņu, bet arī paši ieliekam tajā bateriju, izstāstām par šo ierīci – kā tā darbojas, pievienojam arī pie griestiem un parūpējamies par cilvēkiem. Tā ir dāvana no sirds un rūpes par drošību.

Privātmājās nepieciešams izvietot ugunsdzēsības aparātu, kas būs nosacīti dārgāks ieguldījums. Tur būs arī jāskatās ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja.

Ir vēl tā saucamie ugunsdzēsības pārklāji, kas noderēs tiem, kuriem patīk svilināt pannas un katlus. Jāatceras, ka tas ir jāuzklāj virsū, bet nedrīkst ik pa laiciņam celt un skatīties, vai liesmas jau ir apdzisušas. Kā mēs paveram vaļā, tā iedodam gaisu un viss sākas no jauna. Jāpagaida, kad apdziest, un tikai tad var ņemt nost.

Ugunsdrošības jomā var komplektēt daudz un dažādas dāvanas. Ir arī tvana gāzes dūmu detektors, kas ir īpaši noderīgs mājās, kur ir malkas apkure. Vēl ir arī siltuma detektori. Mūsdienās iespēju sevi pasargāt kļūst arvien vairāk un vairāk. Galvenais ir saprast, kāda ierīce mums var palīdzēt.