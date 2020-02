Publicētas bezmaksas lekcijas par būvkonstrukciju projektēšanu

Izglītoties par mājas būvniecības jautājumiem var ne tikai dažādos klātienes kursos un semināros, bet arī internetvidē, piemēram, Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), kur no šī gada ievietoti video un prezentācijas par būvkonstrukciju projektēšanu.

Kā "Tava Māja" informē CMB Inženieru kompetences centra pārstāvji, pērn rudenī CMB Inženieru kompetences centra un Ekonomikas ministrijas organizēto mācību semināru cikla "Būvkonstrukciju kvalitatīva projektēšana" lekciju video ieraksti un prezentācijas nu ir brīvi pieejamas internetā.

CMB Inženieru kompetences centra pārstāvji atgādina, ka lekcijas sniedza trīs vadošie Eiropas būvkonstrukciju eksperti – Massimo Penaza no Itālijas, Jurgens Einpauls no Igaunijas un Rolfs Kacenbahs no Vācijas.

Video un prezentācijas var aplūkot BIS mājaslapā pie sadaļas "Noderīgi", kur ir izveidota apakšsadaļa "Projektēšana". Šeit var aplūkot gan video, gan prezentācijas.

Tāpat centrs vērš uzmanību, ka Ekonomikas ministrijas mājaslapā semināru saturs ir brīvi pieejams.