Covid-19 pandēmija satricinājusi arī Latvijas iedzīvotāju finanses – ir iedzīvotāji, kas palikuši bez darba, bet citiem ir samazināta alga. Tomēr šī situācija cilvēkus neatbrīvo no kredītsaistībām, tajā skaitā arī hipotekārā kredīta maksājuma par mājokli. Bankas Latvijā ir spērušas soli pretī saviem finanšu grūtībās nonākušajiem klientiem, atgādinot par kredītbrīvdienu iespēju, kas ļauj pieteikt arī kredītbrīvdienas hipotekārajam kredītam mājoklim, aizņēmuma pamatsummas maksājumu atliekot uz dažiem mēnešiem.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Placement code for key m_giga1 not found.

Kas cilvēkiem jāzina par kredītbrīvdienām mājokļa hipotekārajam kredītam, kā pieteikties un vai tās tiek piešķirtas visiem, "Tava Māja" vaicāja "Top 4" pelnošākajām Finanšu nozares asociācijas biedru bankām Latvijā – bankai "Citadele", "SEB bankai", "Luminor Bank" un "Swedbank" –, kuras 2019. gada 3. ceturksnī Finanšu nozares asociācijas mājaslapā tika norādītas kā visvairāk pelnošās.

Kāda ir klientu interese par kredītbrīvdienām hipotekārajam kredītam?

"SEB bankas" privātpersonu segmenta komunikācijas vadītāja Elīna Neimane: Klientu interese par kredītbrīvdienām ir gana liela, ar katru klientu individuāli pārrunājam viņa vajadzības, lai palīdzētu rast labāko risinājumu atbilstoši klienta finanšu situācijai.

"Swedbank" pārstāvis Jānis Krops: Cilvēku interese par kredītbrīvdienām ir vērtējama kā gana liela. Šobrīd ir grūti nosaukt precīzu pieteikumu dinamiku, jo katru dienu situācija mainās. Vidēji šobrīd piesakās apmēram 200 privātpersonas dienā. Katrs pieteikums tiek izskatīts individuāli. Tomēr laiks, kurā mēs solām sniegt atbildi pieteikumu iesniedzējiem, ir piecas dienas.

Bankas "Citadele" valdes loceklis Vladislavs Mironovs: Kopš pagājušās nedēļas no privātpersonām un uzņēmējiem esam saņēmuši 286 pieteikumus, no kuriem 26 ir pieteikumi hipotekārā kredīta maksājumu atlikšanai un 88 – privātpersonu patēriņa kredītiem. Šobrīd lielākā daļa pieteikumu ir apstrādes procesā.

"Luminor" privātpersonu segmenta vadītājs Normunds Rudzītis: Privātpersonām, kurām ir radušās finanšu grūtības apmaksāt ikmēneša kredīta maksājumu, kredītbrīvdienas iespējams pieteikt dažādiem aizdevumu veidiem – līzingam, hipotekārajam un patēriņa kredītam. Šobrīd esam piešķīruši kredītbrīvdienas jau vairāk nekā 700 privātiem klientiem. Redzam, ka interese ir ļoti liela – ja iepriekš, pirms vīrusa, saņēmām vien pāris pieteikumu mēnesī, tad pagājušajā nedēļā bija kāpums, kad pieteikumus iesniedza vairāki simti klientu. Šonedēļ jau novērojam pieteikumu iesniegšanas intensitātes mazināšanos. Redzam, ka klienti rūpīgi pārdomā savu finanšu situāciju, sazinās ar mums un ievāc informāciju, lai zinātu, kā rīkoties, ja tā pasliktināsies.

Cik klientu līdz šim piešķirtas kredītbrīvdienas hipotekārajam kredītam mājoklim?

"SEB bankas" privātpersonu segmenta komunikācijas vadītāja Elīna Neimane: Šobrīd jau esam veikuši izmaiņas kredītlīgumu nosacījumos vairāk nekā 200 klientiem, lielākoties privātpersonām, kurām ir mājokļa kredīts.

"Swedbank" pārstāvis Jānis Krops: Šobrīd pateikt precīzu apmēru, cik pieteikumu apstiprinām, vēl nevaram, jo ir pirmā pilnā nedēļa, kad privātpersonas izmanto kredītbrīvdienu iespējas.

Bankas "Citadele" valdes loceklis Vladislavs Mironovs atbildē iepriekš minēja, ka banka ir saņēmusi 26 pieteikumus hipotekārā kredīta maksājumu atlikšanai, bet liela daļa pieteikumu ir apstrādes procesā, tāpēc nevar izdalīt, cik daudz kredītbrīvdienu pieteikumu ir tieši par mājokļa hipotekāro kredītu.

"Luminor" privātpersonu segmenta vadītājs Normunds Rudzītis: Šobrīd dati rāda, ka visbiežāk šis atbalsts nepieciešams tieši hipotekārajiem kredītiem par mājokli – aptuveni 90% no kredītbrīvdienu pieteikumiem ir tieši šiem kredītiem.

Kam tiek piešķirtas kredītbrīvdienas hipotekārajam kredītam – tikai tiem, kas palikuši bez darba? Kredītbrīvdienas tiks piešķirtas arī klientiem, kuriem reiz ir bijušas grūtības veikt kredītmaksājumus?

"SEB bankas" privātpersonu segmenta komunikācijas vadītāja Elīna Neimane: Katrs saņemtais pieteikums kredītlīguma grozījumiem tiek izvērtēts individuāli, jo situācijas var būt ļoti dažādas – zaudēts darbs, bezalgas atvaļinājums, dīkstāve privātajā biznesā u. c. Pats būtiskākais, saskaroties ar grūtībām pildīt kredītsaistības, ir uzsākt sarunu ar banku un meklēt risinājumu, negaidot, kad situācija kļūst par lielu problēmu.

"Swedbank" pārstāvis Jānis Krops: Kredītbrīvdienas netiek piešķirtas automātiski. Pirms tās apstiprināt, bankas darbinieki izvērtē pieteikumus. Tāpat arī kredītbrīvdienu saņemšanai nav tāda nosacījuma, ka pieteikties var tikai tie klienti, kuri palikuši bez darba. Mēs izvērtējam katra klienta finansiālo situāciju, kurš piesakās iespējai izmantot kredītbrīvdienas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta, ja klients pārstāv tās nozares, kuras jau šobrīd ir atzītas par visvairāk skartajām, piemēram, transporta nozare, pasākumu rīkošana, aviācija vai viesmīlība u. tml. Svarīgi gan izcelt, ka kredītbrīvdienas ir jānokārto, vēl pirms iestājas maksājumu kavējumi. Ja klients jau nav spējis veikt kādu no ikmēneša maksājumiem, iestājas cita veida nosacījumi, tāpēc aicinām klientus interesēties par kredītbrīvdienām, vēl pirms situācija saasinās tik tālu, ka iestājas maksājumu kavējumi.

Bankas "Citadele" valdes loceklis Vladislavs Mironovs: Lai saņemtu kredītbrīvdienas, klientam ir jābūt iepriekš atbildīgi maksājušam kredīta maksājumus un jāatbilst kādam no šiem kritērijiem: samazinājās ikmēneša ienākumi vairāk nekā par 20%, klients atrodas bezalgas atvaļinājumā vai ir bezdarbnieks. Atgādinām, ka kredītbrīvdienas ir paredzētas tiem bankas klientiem, kuri Covid-19 ietekmē ir nonākuši finansiālās grūtībās. Diemžēl esam novērojuši arī negodprātīgu rīcību: ir fiksēts gadījums, kad klients viltojis dokumentu, lai pieteiktos kredītbrīvdienām. Klients viltoja darba devēja izziņu par to, ka Covid-19 rezultātā pieņemts lēmums par bezalgas atvaļinājumu. Banka pārbauda iesniegto dokumentu izcelsmi un ir neiecietīga pret šādu rīcību.

"Luminor" privātpersonu segmenta vadītājs Normunds Rudzītis: Kredītbrīvdienas tiek piešķirtas klientiem, kuriem ir radušās finanšu grūtības apmaksāt ikmēneša kredīta maksājumu. Aicinām klientus pie mums vērsties, tiklīdz viņi saprot, ka varētu saskarties ar finanšu grūtībām. Galvenie iemesli, kādēļ klientiem ir gūti pildīt kredītsaistības, – bezalgas atvaļinājums, darba devēja dīkstāve, ienākumu samazināšanās par vairāk nekā 30%. Šobrīd redzam, ka biežāk kredītbrīvdienas nepieciešamas pašnodarbinātajām personām, individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmējiem, kas nozīmē, ka šobrīd ir samazinājusies viņu ienākumu plūsma un nepieciešams atbalsts, kā arī strādājošajiem nozarēs, kuras Covid-19 krīze skārusi vissmagāk, te dominē klienti, kas strādā tūrisma un dažādās transporta un pārvadājumu jomās.

Līdz cik ilgam laikam tiek piešķirtas kredītbrīvdienas hipotekārajam mājokļa kredītam?

"SEB bankas" privātpersonu segmenta komunikācijas vadītāja Elīna Neimane: Pārsvarā gadījumu šis laiks ir līdz trim vai sešiem mēnešiem.

"Swedbank" pārstāvis Jānis Krops: Kredītbrīvdienas hipotekārajiem kredītiem var nokārtot līdz pat 12 mēnešus ilgam periodam. Visos pārējos finansējuma veidos (kā privātpersonām, tā uzņēmumiem) var nokārtot kredītbrīvdienas līdz 6 mēnešiem (jebkāda veida aizņēmumiem).

Bankas "Citadele" valdes loceklis Vladislavs Mironovs atbildē iepriekš minēja, ka klients var saņemt atvieglotu kārtību kredītu pamatsummas atmaksai uz 3 mēnešiem. Tas attiecas gan uz hipotekārajām, gan patēriņa un līzinga saistībām.

"Luminor" privātpersonu segmenta vadītājs Normunds Rudzītis: ""Luminor" pieejamas kredītbrīvdienas hipotekārajam kredītam līdz sešiem mēnešiem, patēriņa kredītam un līzingam – līdz trim mēnešiem. Privātpersonām tās tiek piešķirtas, nemainot līguma nosacījumus, kā arī bez komisijas maksas.

Vai cilvēkam kredītbrīvdienu laikā būs bankai jāmaksā procenti?

"SEB bankas" privātpersonu segmenta komunikācijas vadītāja Elīna Neimane: Klientam būs jāturpina maksāt tikai procentu maksājumus, kas veido mazāko daļu no kopējā kredītmaksājuma. Patēriņa kredītiem un līzinga pakalpojumiem atbalsta programmas ietvaros kredītņēmējiem tiek nodrošināta iespēja pieteikties kredītbrīvdienām līdz trim mēnešiem.

"Swedbank" pārstāvis Jānis Krops: Jā, kredītbrīvdienas attiecas uz aizņēmuma pamatsummu, kamēr procentmaksājumus ir jāturpina segt. Tā kā pamatsumma veido lielāko maksājuma daļu, tad, izmantojot kredītbrīvdienas, ir iespēja izmantot šo maksājuma daļu, lai atgūtos no finansiālajām grūtībām. Tomēr jāņem vērā, ka pēc kredītbrīvdienām nedaudz palielināsies ikmēneša maksājuma apmērs. Tā kā pamatsummas maksājums tiek atlikts, tas kredītbrīvdienu laikā nemazinās, tātad pēc kredītbrīvdienām, atsākot maksāt arī pamatsummu, ikmēneša maksājums nedaudz pieaugs.

Bankas "Citadele" valdes loceklis Vladislavs Mironovs: Kredītbrīvdienas paredz kredīta pamatsummas atlikšanu, tomēr procentu maksājumi būs jāveic.

"Luminor" privātpersonu segmenta vadītājs Normunds Rudzītis: Kredītbrīvdienas paredzētas tiem klientiem, kas nonākuši finanšu grūtībās, un, situācijai stabilizējoties, tās klients varēs pārtraukt jebkurā brīdī. Tas nozīmē, ka šajā laikā tiek atlikta aizdevuma pamatsummas atmaksa, kas ļauj mājsaimniecībām pārdzīvot brīdi, kamēr globālās pandēmijas ietekmes dēļ ir radušās finanšu grūtības. Atliktie maksājumi pēc kredītbrīvdienām tiek izdalīti uz atlikušo maksājumu periodu, kā arī arvien ir jārēķinās ar procentu maksājumiem.

Vai tiks mainīts arī atmaksas termiņš?

"SEB bankas" privātpersonu segmenta komunikācijas vadītāja Elīna Neimane: Privātpersonām Kredītņēmēju atbalsta programmas ietvaros piedāvājam iespēju bez komisijas maksas pārskatīt savu kredītlīgumu, tostarp izmantot iespēju uz laiku atlikt kredīta pamatsummas atmaksu, saglabājot esošos līguma nosacījumus.

"Swedbank" pārstāvis Jānis Krops: Nē, atmaksas termiņš netiek mainīts.

Bankas "Citadele" valdes loceklis Vladislavs Mironovs: Pamatsummas maksājuma atlikšana paredz kredīta pārstrukturēšanu, kas ietekmē arī kredīta atmaksas termiņu.

"Luminor" privātpersonu segmenta vadītājs Normunds Rudzītis: Atliktie maksājumi pēc kredītbrīvdienām tiek izdalīti uz atlikušo maksājumu periodu, nemainot līguma nosacījumus, līdz ar to – atmaksas termiņš nemainās.

Kā var pieteikties kredītbrīvdienām?

"SEB bankas" privātpersonu segmenta komunikācijas vadītāja Elīna Neimane: Kredītlīguma grozījumiem klienti var ērti pieteikties attālināti, savā internetbankā – sadaļā "Kredīti/līzingi" izvēloties "Mani kredīti", "Pieteikties grozījumiem" un aizpildot komentāru lauku. Bankas darbinieki, saņemot pieteikumu, izvērtē, vai nepieciešama vēl papildu informācija, ko noskaidro, sazinoties ar klientu. Ja klientam ir studiju kredīts vai kredītmaksājumu apdrošināšana, tad aicinām rakstīt brīvas formas iesniegumu internetbankas ziņojumu sadaļā. Ja klientiem rodas jautājumi par pieteikuma iesniegšanu, aicinām sazināties ar mūsu Klientu centru, zvanot +371 2666 8777, un speciālisti vienmēr palīdzēs ar konsultācijām.

"Swedbank" pārstāvis Jānis Krops: Pieteikties kredītbrīvdienām var "Swedbank" mājaslapā, aizpildot īpaši izveidotu pieteikuma formu privātpersonām. Šī forma pieejama, pieslēdzoties internetbankai. Plašāku informāciju var izlasīt šeit.

Bankas "Citadele" valdes loceklis Vladislavs Mironovs: Lai pieteiktos kredītbrīvdienām, klienti ir aicināti sazināties ar klientu atbalsta centru pa tālruni 6701 0000 vai arī rakstīt kādā no saziņas čatiem – "Facebook Messenger", "WhatsApp" vai lietotnes čatā. Strādājam arī pie atvieglotas pieteikšanās formas izveides, kas būs pieejama digitāli.

"Luminor" privātpersonu segmenta vadītājs Normunds Rudzītis: Kredītbrīvdienas klients var pieteikt pilnībā attālināti, nedodoties uz banku, bet gan uzrakstot pieteikumu savā internetbankā.

Kāda ir summa, kas klientam būs jāmaksā par kredītbrīvdienu pieteikumu?

"SEB bankas" privātpersonu segmenta komunikācijas vadītāja Elīna Neimane: "SEB bankā" pieteikuma iesniegšana ir bez maksas.

"Swedbank" pārstāvis Jānis Krops: "Swedbank" nepiemēro komisijas maksu par kredītu grozījumiem, ne sākoties, ne beidzoties kredītbrīvdienām.

Bankas "Citadele" valdes loceklis Vladislavs Mironovs: Ņemot vērā, ka kredītbrīvdienas ir atbalsta rīks privātpersonām un uzņēmumiem šajā izaicinošajā laikā, to noformēšana ir bezmaksas pakalpojums.

"Luminor" privātpersonu segmenta vadītājs Normunds Rudzītis: Par kredītbrīvdienu pieteikumu klientam jāmaksā nebūs, tās šajā ārkārtas situācijā tiek piešķirtas bez papildu komisijas maksas.

Kādi dati klientam būs par sevi jāsniedz kredītbrīvdienu pieteikumā?

"SEB bankas" privātpersonu segmenta komunikācijas vadītāja Elīna Neimane: Pieteikumu kredītbrīvdienām var aizpildīt internetbankā – sadaļā "Kredīti/līzingi" izvēloties "Mani kredīti", "Pieteikties grozījumiem" un aizpildot komentāru lauku. Visa nepieciešamā informācija klientam tur ir norādīta. Bankas darbinieki, saņemot pieteikumu, izvērtē, vai nepieciešama vēl kāda papildu informācija. Ja tas ir nepieciešams, darbinieki sazinās ar konkrēto klientu un noskaidro.

"Swedbank" pārstāvis Jānis Krops: Pieteikumā jāizvēlas, par kuru finansējuma līgumu ir vēlme pieteikt kredītbrīvdienas, tad jānorāda iemesls (darba attiecību pārtraukšana, finansējuma samazināšanās utt.), kā arī jāapstiprina, ka klients ir iepazinies ar nosacījumiem, lai pieteikumu varētu veiksmīgi nosūtīt.

Bankas "Citadele" valdes loceklis Vladislavs Mironovs: Klientam nepieciešams iesniegt kādu no apliecinošajiem dokumentiem (VSAA izziņu vai apliecinājumu no darba devēja): par ikmēneša ienākumu samazināšanos (samazināšanās par vismaz 20%), par atrašanos bezalgas atvaļinājumā vai bezdarbnieka statusā. Plašāku informāciju var aplūkot mūsu mājaslapā. Šobrīd strādājam pie procesa atvieglošanas no klienta puses, piemēram, lai klientam nebūtu jāiesniedz atsevišķi dokumenti par bezdarbnieka statusu, bet šo informāciju varam saņemt no attiecīgā reģistra. Aicinām savus klientus operatīvi iesniegt nepieciešamos dokumentus un ziņot par problēmām savlaicīgi, lai kopīgiem spēkiem rastu labāko risinājumu šajā ārkārtējā situācijā.

"Luminor" privātpersonu segmenta vadītājs Normunds Rudzītis: Kredītbrīvdienu pieteikumā jāizklāsta maksājumu atlikšanas iemesli, atliekamo maksājumu skaits un datums, ar kuru šie maksājumi atliekami, kā arī jānorāda kredīta līguma numurs. Darba devēja izziņu par atlaišanu, bezalgas atvaļinājumu u. c. nav nepieciešams uzrādīt.