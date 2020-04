Zūd vēstures liecības – aicina neaprakt vēsturiskos robežakmeņus

Latvijas Petroglifu centrs (LPC) aicina zemju īpašniekus neaprakt vēsturiskos robežakmeņus, jo tie ir kultūrvēsturiski vērtīgi – uz tiem iekaltas ne tikai robežzīmes, bet arī gadu skaitļi un cita vēsturiska informācija.

LPC, atsaucoties uz pētījumiem, atgādina – senās zviedru laiku, krievu caru laiku, 1920.-1930. gadu robežas pārklājas ar jaunāku laiku robežām, tai skaitā mūsdienu zemju īpašumu robežām. Tieši uz šīm vecajām robežām daudzviet ir saglabājušies dažādu laiku robežakmeņi. "Ja izdodas atrast 19. gadsimta vai vecākus robežakmeņus, tas ir ļoti vērtīgi, bet nereti atrodas arī 20. gadsimta pirmās puses saimniecību robežakmeņi ar vienkāršām krustveida robežzīmēm. Tie visi ir kultūrvēsturiski vērtīgi. Ikvienu seno robežakmeni nepieciešams saglabāt kā sava laika liecību," uzsver LPC.

Kā skaidro LPC, robežakmeņi neprasa īpašu aprūpi un nav būtisks apgrūtinājums, bet lieliski parāda, ka senāk konkrētā vietā arī bijusi kāda robeža. Uz senākiem robežakmeņiem bieži vien ir iekaltas ne tikai robežzīmes un gadu skaitļi, bet arī cita vērtīga informācija.

"Diemžēl nereti novērots, ka dažādos laikos, mainoties zemju īpašniekiem, vecie robežakmeņi tiek novākti, tai skaitā, aprakti kupicās, tās uzberot lielākas. Tas nav pareizi. Robežakmens nopostīšanu var salīdzināt ar gada skaitļa nokalšanu no mājas fasādes. Māja paliek, bet vēstures liecība zūd, tāpat ar robežu, kas paliek, bet senais robežakmens pazudis," norāda LPC pārstāvji. "Saglabāsim senos robežakmeņu uz mūsdienu kupicām, vislabāk atstājot tos kupicas vidū kā rotu, bet var arī kupicas kādā sāna malā! Vislabāk seno robežakmeni atstāt nekustinātu, lai tas rāda vēsturisko robežu virzienu, bet nekādā gadījumā to nevajag aprakt!"

Šopavasar ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu LPC turpinājis muižu laiku robežu izpēti Raiskuma pagasta Auciema apkārtnē. Pagājušā rudenī apvidū starp Cēsu – Limbažu šoseju un Ungura ezeru LPC izdevās atklāt divus senos robežakmeņus. Jau tad pētnieku uzmanību piesaistījis ļoti zīmīgs stigu krustojums mežā pie Mežārēm, netālu no atklātajiem robežakmeņiem, kur vajadzēja būt vēl kādam senajam robežakmenim, bet to neatrada. LPC pārstāvji šī gada 28. martā vēlreiz šo vietu apmeklēja un pārmeklēja. Secināts, ka stigu krustojuma vidū atrodas liela izmēra kupica. To ar pamatīgu mietu speciāli izzondējuši, kā arī viņi sataustīja, ka kupicas malā, ap 20 centimetrus zem virskārtas, ir akmens [aut.– titulbildē var redzēt jaunatklāto robežakmeni Auciema apkārtnē.] "Tas bija aprakts jau diezgan sen, jo pāri akmens virspusei stiepās pāraugušas krūmāju saknes," secina LPC. "Akmeni atrokot, atklājās senais robežakmens ar skaistu robežzīmi, kas atradies uz muižu robežas, kas iezīmēta jau zviedru laiku kartēs. Saglabāsim vēsturiskās vērtības!"