Kāpēc 'TikTok' pārņem mājas kārtošanas un tīrīšanas bums

Lielu popularitāti bērnu un jauniešu vidū pasaulē iemantojusi Ķīnā izstrādātā "TikTok" aplikācija, un arī Latvijā netrūkst lietotāju, kas rada video par dažādām tēmām. Kā ziņo portāls "Apartment Therapy", pēdējā laikā "TikTok" ir pārņēmis mājas kārtošanas un uzkopšanas bums.

Kas ir "TikTok"? Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka tur ļaudis veido un dalās ar īsiem, līdz 60 sekundēm gariem radošiem un bieži vien arī komiskiem video, kuros dzied, dejo, izpilda "popielas" cienīgus priekšnesumus un dažādi aušojas. Skeči tiek papildināti arī ar dažādiem efektiem. Lai reģistrētos aplikācijā, ir jābūt vismaz 13 gadus vecam. Ķīnas uzņēmuma "ByteDance" radītais produkts dienasgaismu ieraudzīja 2017. gadā un strauji iemantoja popularitāti visā pasaulē.

Arī "TikTok" komanda portālam apstiprināja, ka pēdējā laikā arvien vairāk lietotāju veido video par un ap mājas tīrīšanu, kārtošanu un citiem mājokļa jautājumiem. Oktobrī uzņēmums konstatējis, ka bija vairāk nekā 4 miljardi tēmturu, kas saistīti ar māju – "#cleaning, "#cleanup," "#cleaninghack," un "#cleanthatup". Turklāt šos īsos video var iedalīt vairākās kategorijās, piemēram, tīrīšanas ekspertu video (ar padomiem dalās tīrīšanas eksperti, uzņēmumu pārstāvji vai blogeri), tāpat lielu popularitāti ir iemantojusi kategorija, kurā radinieki pārsteidz savus mīļos, iztīrot un sakārtojot māju viņu vietā. Tāpat vēl ir kategorija, kurā tīrīšanas influenceri dalās ar stāstiem par tīrīšanas līdzekļiem un rīkiem.

Kāpēc pēkšņi visi filmē video par mājas tēmu? Kā norāda portāls – atbilde ir vairāk nekā skaidra, jo visi vienkārši paliek mājās. Sava ietekme šādiem video ir arī pandēmijai, jo visi vairāk laiku pavada mājās, to labiekārto, pievērš lielāku uzmanību tīrīšanai utt.

Lūk, daži no "TikTok" lietotāju video, kuros apskatīti mājas uzkopšanas jautājumi, tīrība un citas sadzīviskas lietas:

Did you have any idea you had to do this?? ##cleaninghacks ##howto ##fyp ##tutorial ##tips ##foryou ##cleaningtip ##LittleBitFancy