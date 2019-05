Ar ko sākt mājokļa iekārtošanā: budžets, tāme, koncepcija

Mājokļa labiekārtošana allaž ir grūts sākums – nepieciešams iegādāties mēbeles, izplānot vienotu konceptu vai stiliņu visam mājoklim, kā arī visu jāpaspēj salāgot tā, lai tas viss ietilptu atvēlētajā budžetā. Kas jāņem vērā, ja esi nolēmis labiekārtot mājokli, padomos "Tava Māja" dalās interjera dizainere Dace Stabulniece sadarbībā ar Bibliotēkas namu.

Sagatavošanās posms un atbildes uz svarīgiem jautājumiem

Kā stāsta interjera dizainere, pirms pilnā sparā ķerties pie mājokļa labiekārtošanas, ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem:

kādu jūs vēlētos redzēt savu mājokli?

ko noteikti nevēlētos savā mājoklī?

kad jūs gribētu pārcelties u.c.

Viņa skaidro, ka šie un līdzīgi jautājumi palīdzēs izkristalizēties skaidrai vīzijai par ideālo mājokli. Kad aptuvenā vīzija ir uzburta, tad var droši ķerties klāt pie labiekārtošanas!

Stabulniece mudina arī neaizmirst par vēl vienu svarīgu aspektu, proti, vai mājokļa iekārtošanas darbus īstenosiet pašu spēkiem, vai arī izmantosiet interjera dizainera pakalpojumus. Kā uzsver dizainere, šo lēmumu ieteicams pieņemt projekta sākumā. Ja tomēr izvēle krīt par labu mājokļa iekārtošanai pašu spēkiem, tad jāpārdomā, vai būs gana daudz laika un resursu, lai tiktu galā patstāvīgi, nepadarot mājokļa iekārtošanu un interjera priekšmetu izvēli par mokošu pasākumu, bet saglabājot vieglumu un radošo prieku šajā procesā.

Labiekārtošanā jāvadās pēc koncepta

Stabulniece iesaka neķerties pie mājokļa labiekārtošanas haotiski un stihiski. Tā vietā, lai mājokli izdotos iekārtot maksimāli atbilstoši savām vēlmēm un iespējām, viņa mudina izstrādāt kopēju koncepciju – gan interjera stilam, noskaņai, gan gaismai, krāsai un tekstūrai. Tieši interjera koncepcijas un skiču projekta apkopojums ļaus ātri, pārliecinoši un stabili veikt iecerētos darbus, iekļaujoties termiņos un izmaksās.

Tāpat viņa stāsta, ka aizvien lielāku vietu arī interjera dizaina pasaulē ieņem 3D risinājumi, kuri var būt lielisks palīgs mājokļa labiekārtošanā. Dizainere mudina apsvērt iespēju pasūtīt 3D vizualizāciju, kas ļaus telpiski apskatīt iecerēto projektu vidē.

Bez steigas un impulsīvu pirkumu iegādes

Kā skaidro dizainere, bieži vien mājokļa iegādes un iekārtošanas priekā ļaujamies sajūsmai un arī impulsīviem pirkumiem. Tomēr arī mājokļa labiekārtošanā eksperti iesaka ievērot to pašu principu, ko apģērba iegādē, proti, pielaiko, pirms iegādājies. Dizainere norāda, ka liela daļa tirgotāju piedāvā iespēju paņemt preci pielaikošanai. Turklāt tas ļauj pārliecināties par saderību ar pārējo interjeru. Materiālu paraugus var palūgt arī līdzņemšanai, lai redzētu nianses krāsās un tekstūrās, kā tās nekļūdīgi sader.

Patstāvīgu pirkumu laikā nedrīkst arī aizmirst par zelta likumu – izmēru pārbaudīšanu vairākkārt! Dizainiere norāda, ka šādi varēs ne tikai izvairīties no pārlieku masīvu priekšmetu ievietošanas nelielā mājoklī vai gluži otrādi – mikroskopiska galdiņa un mazmazītiņa dīvāna ievietošanas lielā kabinetā. Tāpat viņa mudina izvairīties no gadījuma pirkumiem, tas nekas, ka mājokļa priekšmetu iegāde sniedz lielu prieku un baudījumu! Jāpārdomā, kā tās papildinās interjeru, vai nebūs liekas un ātri neapniks.

Budžets un tāme

Viens, protams, ir vēlmes, bet cita lieta ir finanses un to, vai šādu interjeru varam atļauties. Stabulniece atgādina – svarīgi noteikt, cik liels budžets jums būtu komfortabls. Tāpat viņa iesaka plānot konkrētu budžetu mājokļa iekārtošanai un to ievērot. Kā stāsta dizainere, budžetā vajadzētu paredzēt arī rezerves izmaksas aptuveni 10% no kopējās tāmes, kas ietver piegādi, celtniecības papilddarbus, montāžu, signalizāciju, TV un audio ierīkošanas izmaksas, kuras ne vienmēr iespējams precīzi prognozēt.

Viņa arī norāda, ka budžetam palīdzēs piesaiste mājokļa iekārtošanā, jo interjera dizainers labāk pārzina interjera priekšmetu un mājokļa elementu tirgu, tādējādi ļaujot ietaupīt līdzekļus un konsultējot, kā izveidot kopējo budžetu, kā arī palīdzot izvēlēties, kuros priekšmetos vērts ieguldīt un kur tomēr iespējams ietaupīt.

Dizainere rosina ekonomijas nolūkos izsūtīt uzņēmumiem vai veikaliem vairākus cenu pieprasījumus un piemeklēt alternatīvas iespējas. Tāpat nedrīkst aizmirst par darba komandas nolīgšanu remonta posmam, sazināšanos ar izvēlētajiem ražotājiem un piegādātājiem, lai apkopotu kopējās izmaksas un izveidotu galīgo tāmi.

Iemesli, kāpēc nosliekties par labu dizainerim

Stabulniece uzskaita arī virkni plusu, kāpēc dizainera piesaiste mājokļa labiekārtošanā būtu labs risinājums:

ne tikai sniegs noderīgus padomus interjera lietās, bet arī ieteiks labākos veikalus un interneta vietnes, kur plašā sortimentā iegādāties apdares materiālus, santehniku, gaismekļus un citus interjera elementus, kā arī pat ieteiks labāko darbu izpildes grupu;

interjera dizaineru var pieaicināt noteiktos projekta procesos vai konsultēties par noteiktiem posmiem, piemēram, koncepciju, skicēm, plāniem, rasējumu izstrādi;

kā uzsver Stabulniece, lai saglabātu mājokļa estētisko viengabalainību un vienotu stilu, vislabāk interjera dizaineru piesaistīt visos procesa posmos, ļaujot līdzdarboties interjera dizaina procesā no sākuma līdz beigām.

laika taupīšana. Kā atgādina dizainere – laiks ir nauda! Speciālists dos iespēju taupīt šo svarīgo resursu, jo tas spēs paredzēt katru nākamo soli, ļaujot procesam noritēt plūstoši, organizēti un pārdomāti, bet visiem darbiem – raiti un kvalitatīvi;

dizaineris palīdzēs mājoklī izveidot profesionāli pārdomātu plānojumu un funkcionalitāti, ergonomiku un detaļas, lai sasniegtu "wow" efektu kopējā interjerā, kas izskatīsies harmoniski un pārliecinoši, kā arī ik dienu iepriecinās jūs un jūsu ģimeni, kā arī svētku reizēs patīkami pārsteigs viesus;

būs palīgs komunikācijas procesā ar celtniecības vai remonta grupu, jo, kā norāda Stabulniece, bieži vien šis posms ir problemātiskākais, pēc tam kad skaistā interjera ideja ir radīta un nākas ķerties pie tās praktiskās ieviešanas. Kā skaidro dizainere, tieši šī mājokļa iekārtošanas stadija visbiežāk ir lielākais pārbaudījums, kas prasa profesionālu spēju salāgot plānus un situācijas, ko dizainers pratīs risināt un vajadzības gadījumā piesaistīs papildu speciālistus vai ieteiks alternatīvus variantus.

Izpildes process soli pa solim

Ja izvēlēts dizaineris, tad pēc tam mājokļa labiekārtošanas procesa turpmākā gaita ir šāda – tiek izstrādāta koncepcija, sagādāti materiāli, bet pēc tam norit darbu īstenošana. Kā uzsver Stabulniece, tas var prasīt lielu uzmanību, precizitāti un laiku, kā arī te faktiski sākas celtniecības grupas un dizainera darbs, kad shēmās un rasējumos projektēto īsteno telpā.

Dizainere norāda, ka sākumā telpā tiek organizēti komunikāciju tīkli, veidotas sienas, griesti, grīdas un montētas durvis, bet visbeidzot telpā tiek uzstādītas mēbeļu iekārtas, tehnika un gaismekļi. Pēc tam jau seko pati patīkamākā daļa – iekārtošanās un pārcelšanās. Savukārt nobeigumā kā ķirsītis uz kūkas – telpas dekorēšana, fināla kompozīcijas un interjera elementu izvietošana, lai radītu iedvesmojošu mājokli jauniem stāstiem un pieredzei.