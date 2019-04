Astoņi veidi, kā uzfrišināt neitrālas krāsas virtuvi

Daudzi mūsdienās ir iemīļojuši neitrālas krāsas virtuvi, piemēram, baltu. Ja tā šķiet par vienmuļu, tad to var atsvaidzināt ar astoņiem paņēmieniem, kas uzreiz telpā ienesīs dzīvesprieku un tai piešķirs mazu "odziņu".

Astoņus paņēmienus, kā uzlabot neitrālas krāsas virtuvi, piedāvā portāla "Houzz" speciālisti. Lūk, radošas idejas, kuras vari aizņemties arī savas virtuves labiekārtošanai.

Flīzes ar rakstiem. Šādi jūs telpai piešķirsiet krāsas un arī personību. Kā redzams attēlā augstāk, zilās krāsas ir lielisks kontrasts baltajai virtuvei. Savukārt zelta krāsas rokturi un ūdens maisītājs atdzīvina telpu.

Ar flīzēm var noklāt ne tikai sienas, bet arī grīdu vai mēbeles, piemēram, virtuves "saliņu". Ja esi lēmis par labu rakstainām flīzēm, tad ar rakstiem nevajadzētu aizrauties citviet, piemēram, rakstaini krēsli, rakstains galdauts vai paklājs – visa būs par daudz un raksti saplūdīs kopā.



Mākslas darbs. Parasti virtuves tiek ignorētas kā vieta, kur izstādīt mākslas darbus. Cilvēki virtuvēs pavada diezgan daudz laika, tāpēc arī tur var ielikt kādu skaistu, gaumīgu un māksliniecisku darbu. Protams, lai to pasargātu no sasmērēšanās, labāk to ievietot rāmī. Taču tos, kurus nevar ievietot rāmī – labāk turi pa gabalu no izlietnes vai plīts.

Tapetes. Kā uzsver portāls, tapetes katrā telpā var radīt lielu efektu. Tapešu izvēle ir plaša, tāpēc atliek izvēlēties sev tīkamākās! Tikai ņem vērā, ka labāk tās novietot vietā, kas būtu pēc iespējas tālāk no plīts vai izlietnes.

Aci piesaistoši aizkari vai žalūzijas. Ja virtuve ir neitrālos toņos, tad telpā spilgtu akcentu var ienest arī ar logu rotu, piemēram, aizkariem vai žalūzijām. Logu rotu var saskaņot ar pārējām virtuves mēbelēm, bet tajā pašā laikā var lemt par labu kādam košam akcentam.

Lūk, piemērs, cik gan eleganti un pavasarīgi skaisti virtuvē izskatās zaļas krāsas žalūzijas, kas ļoti labi saskan arī ar dzeltenajiem logu rāmjiem.

Iespaidīgs apgaismojums. Oriģināla lampa viennozīmīgi uzlabos neitrālās krāsas telpu. Vari apsvērt iegādāties košu gaismekli, piemēram, oranžā krāsā, bet tikpat labi vari lemt par labu ģeometriskai lampai, kas izcelsies ar savu formu.

Ja vēlies iegūt saskaņotāku telpas izskatu, tad vari sakombinēt mēbeles ar dažādiem aksesuāriem. Kā redzams attēlā zemāk, lampa ir saskaņota ar krēslu kājām, radot telpā glamūrīgu akcentu.

Nokrāsot sienu. Kā uzsver portāls, šis ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā telpu padarīt maķenīt košāku.

Piemērs, ka var krāsot ne tikai sienas, bet arī griestus! Maigais lavandas tonis lieliski saplūst ar bēšo virtuves iekārtu.

Aksesuāri un detaļas būs palīgs, lai telpā ienestu krāsas. Tas var būt košs dvielis, spilgta vāze vai kaut vai košas krāsas krēsli. Telpā aksesuāri palīdzēs radīt rotaļīgāku izskatu un dzīvesprieku!

Tāpat var lemt par labu košiem virtuves piederumiem vai kaut vai produktiem, piemēram, oranžiem apelsīniem grozā vai sārtiem āboliem. Kā redzams attēlā zemāk, krēsli ir lieliski saskaņoti ar sarkanām tulpēm vāzē.

Šiks un glamūrs. Ja nav vēlmes telpā ienest spilgtas un izteiksmīgas krāsas, tad neitrālās krāsas virtuvē var izvietot kādus zeltītus akcentus, kas telpai piešķirs bagātīgāku un elegantāku izskatu.

Var izvēlēties zelta krāsas jaucējkrānu, lampas, virtuves skapīšu rokturīšus vai traukus ar zeltītām maliņām. Vairs ne miņas no vienmuļas sajūtas neitrālās krāsas virtuvē!

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.