Leonardo Dikaprio, Antonio Banderass un citi: kādus mājokļus izvēlējušies slaveni aktieri

Slaveno cilvēku dzīve ir kā uz delnas, un nepaliek neiztirzāta ne tikai viņu privātā dzīve, bet arī mājoklis. Kamēr viens izvēlējies mājvietu okeāna krastā, citi priekšroku dod šarmantam lauku īpašumam vai arī luksusa cienīgam dzīvoklim. "Tava Māja" aplūko, kādus mājokļus slaveni aktieri un aktrises ir izvēlējušies par savu dzīvesvietu.

Mājokļi ir cits par citu greznāki, kas liek aizrauties elpai un pasapņot par to, kāda smalka dzīve ir slavenībām. "Tava Māja" no savas padomu vācelītes ir sarūpējusi rakstus par to, kādos namos reiz dzīvojuši slaveni aktieri un aktrises, kā arī to, kādi nami ir nesen iegādāti.

Slavenību mājokļi nav iedomājami bez iespaidīgiem baseiniem, vairākām guļamistabām un vannasistabām, kā arī balkona vai terases, no kuras paveras gleznains skats uz apkārtni.

Turklāt – no aktieru mājokļiem var pasmelties arī kādu ideju savas mājas vai dzīvokļa iekārtojumam. Iespējams, atradīsi kādu ģeniālu risinājumu vannasistabas iekārtojumam vai kādu citu interjera elementu, kas palīdzēs "uzfrišināt" mājokli. Vairāk par slavenību guļamistabu, vannasistabu, virtuvju un viesistabu interjeriem ar uzskatāmiem piemēriem lasi šajā rakstā.

Lai izdodas iedvesmoties un uz mirkli kļūt par viesi aktieru iespaidīgajos mājokļos!

