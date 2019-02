Mājīgums 31 kvadrātmetrā. Ciemos pie zīmola 'Piparmētra' izveidotājas Rebekas Liepiņas

Var tikai apbrīnot cilvēkus, kuri par savu mājvietu ir izvēlējušies mazas telpas, kur knapi var apgriezties, kur nu vēl nolikt mantas. Uzņēmuma "Piparmētra" izveidotāja Rebeka Liepiņa un viņas vīrs Toms ir vieni no tiem. Viņu šaurais, bet mājīgais dzīvoklis ir īstā vieta, kur baudīt kopā būšanu un nesteidzīgus mirkļus.

Sākotnēji viņa šajā dzīvoklī dzīvojusi kopā ar māsu, bet vēlāk tas pārtapis par ģimenes ligzdiņu, kur Rebeka dzīvo kopā ar savu vīru Tomu. Jau pavisam drīz Liepiņu ģimene šim mazajam un omulīgajam dzīvoklim tiks teiktas ardievas, lai pārceltos uz citu – netālu esošu – dzīvokli, kurā dominēs plašums un varēs ļauties radošam lidojumam, domājot par jaunā mājokļa iekārtojumu.

Dzīve šaurībā

Dzīvokļa sienu krāsojumā dominē baltā krāsa, un šis baltais vieglums ieturēts no laikiem, kad Rebeka dzīvojusi kopā ar māsu. Viņa arī apzināti lūkojusies dzīvokļus ar baltām sienām, jo pašai pie sirds iet gaišums, ko šī krāsa sniedz. "Es neesmu silto toņu cienītāja, man labāk patīk vēsie toņi – pelēkais, zilais un melnais," atklāj Rebeka, kuras mājoklī dažādos interjera elementos dominē viņas mīļākās krāsas, kā arī viņas uzņēmuma "Piparmētra" darinātās skaistumlietas. "Es meklēju, lai ir tāds balts audekls, uz kura var strādāt un iekārtot, kā gribas." Tiesa, baltajai krāsai ir arī savi mīnusi, piemēram, Rebeka tagad zina, ka nākamajā mājoklī noteikti neizvēlēsies baltu virtuves darbvirsmu, jo tā nav praktiska.

Pārdomāts ikvienā kvadrātmetrā – tā noteikti var teikt par Liepiņu ģimenes mājīgo dzīvokli, kur katrai lietai ir atvēlēta sava vieta. Rebeka pati aizraujas ar mājokļa iekārtošanu un interjeru, tāpēc arī talkā nav ņēmusi nevienu dizaineru. Protams, dzīve mazā dzīvoklī prasa arī zināmas korekcijas, jo tajā nav tik liela plašuma, lai satilpinātu visu iedzīvi vai arī ieliktu telpā konkrētu mēbeli, piemēram, Rebekas dzīvoklī nepietiek vietas apaļam galdam un dīvānam, tāpēc sapnis par omulīgu dīvānu tiks pārcelts uz jauno dzīvesvietu. "Mazos dzīvokļos ir ļoti jādomā, kā visu paslēpt, lai nebūtu maisiņu un parpalu, tāpēc es izmantoju kastes," padomos dalās dzīvokļa saimniece, kura kastes ir salikusi drēbju skapja augšā, zem gultas un citviet. "Man liekas, ka tā ir papildu domāšana un piespiešanās, tāpēc es neteiktu, ka dzīvošana mazā dzīvoklī ir daudz ērtāka nekā lielā dzīvoklī. Vienkārši mazāk jātīra." Idejas mājokļa iekārtojumam Rebeka, kā viņa pati saka, rod "ideju zaglī" "Pinterest" un nedaudz "Instagram", tāpat viņa iedvesmojas no savas māsas, kura pašlaik iekārto savu dzīvokli, jo abas kopīgi brauc uz veikaliem, lai izvēlētos mēbeles un interjera dekorus. Idejas vai padoms mājokļa iekārtošanā tiek aizgūts arī no Rebekas draugiem – radošiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti skaisti mājokļi.

Daži interjera elementi ir atceļojuši arī no ārzemēm, piemēram, ceļojuma laikā uz Stavangeri ar draugiem mājās pārvesti interjera priekšmeti – svečturīši un kūku trauks, kurš bijis pieejams par akcijas cenu, tāpēc grēks bija to neiegādāties. Tā kā ceļotājiem bija tikai mugursomas, Rebekai nācās krietni papūlēties, lai šos interjera elementus sastūķētu iekšā. Savukārt divas unikālas espreso krūzītes atceļojušas no Dānijas, kur tās veidojis dizainers Jēkabs Drēska. Mīļa un sirdij tuva dāvana Rebekai ir arī no vīra, kurš kāzu rītā uzdāvinājis divas zaķu figūriņas, jo viņu mīļvārdiņā sauc par trusi. Savukārt Rebekas mīļākā vieta mājā ir virtuves stūrītis – te ir krēsls, kurā var ērti iekārtoties un nodoties grāmatu vai žurnālu lasīšanai.

Taujāta, kādu padomu var ieteikt citiem, kuri plāno dzīvot šaurībā, Rebeka min iepriekšminēto mantu uzglabāšanu kastēs, kuras var izmantot kā lielisku interjera elementu. "Tas arī rada mazā dzīvokļa sakārtotības sajūtu," uzsver mājokļa saimniece. Viņa arī izvēlējusies ļoti praktisku virtuves galdu, kurš ne tikai ir salokāms vajadzīgajā lielumā, bet tam ir arī atvilktnes, kur var uzglabāt garšvielas, medu, tēju un citus noderīgus sīkumus. "Citreiz varbūt ir jāatsakās no kaut kā, ko ļoti gribas, lai sameklētu kaut ko, kas ir vairāk praktisks un padarīs telpu skaistāku, nekā būtu ar apaļo galdu. Tad man lietas būtu citur jāizliek, lai tās redz, tas atkal radītu piebāztības efektu, kad pazūd minimālisms un telpa neelpo," piebilst Rebeka," ir ļoti svarīgi, lai telpa elpotu, lai nebūtu pārbāztības sajūtas. Manuprāt, kastes un plauktiņi palīdz sasniegt šo sajūtu."

Kā jau visos mājokļos, arī Rebekas dzīvoklī neizpaliek kārtošanas darbi, tiesa, darbiņi uz priekšu iet ļoti raiti, jo dzīvojamā platība ir maza. Turklāt liels palīgs mājas darbos ir vīrs, kurš ne tikai palīdz uzkopt māju, bet arī gatavo gardas maltītes. Viņam arī ir savs "firmas ēdiens", kas aizgūts no babiņas Latgalē, – mazas kotletītes. Savukārt Rebekas pārziņā vairāk ir saldie ēdieni – kūkas, mafini vai kāds cits kārums. Mazā virtuve gan nedaudz ierobežo ēst gatavošanu, jo abiem nepietiek vietas, bet šis mazais dzīvoklis vismaz palīdz saprast to, ko nākotnē abi vēlētos ienest savā jaunajā dzīvesvietā, piemēram, Rebeka noteikti gribētu lielāku saldētavu, jo viņai ļoti patīk saldēt augļus, ogas un sēnes. Tāpat plānā ir iegādāties veļas mašīnu ar žāvēšanas funkciju, jo šādi var atvieglot ikdienas drēbju mazgāšanu un žāvēšanu.

Mājot

"Man māju sajūta ir cilvēki un otrs cilvēks," atzīst Rebeka, "lai kur es būtu, es braucu uz mājām pie mammas – man tā būs mamma vai tētis, ja es braucu pie māsas – man tā būs māsa. Tā, manuprāt, ir visiem cilvēkiem – ka māju sajūtu dod nevis lietas, bet cilvēks."

Savukārt, taujāta par interjeru, viņa atzīst, ka māju un mājīguma sajūtu rada sveces. "Lai cik plašs vai krāsains dzīvoklis arī nebūtu, man liekas, ka sveces vienmēr iederas." Tāpat omulības sajūtas radītāji ir smaržīgās eļļas ar aromātisku citrusu vai eikaliptu smaržu, telpaugi un grieztie ziedi, kuri arī mājo Rebekas dzīvesvietā, turklāt dzīvokļa saimniece apcer, ka jaunajā mājoklī varētu iegādāties daudz jaunu augu. Augu izvēlē palīdz arī mamma, kura Rebekai dod padomus telpaugu audzēšanā vai arī tos reizēm "izglābj", ja augs ir sasirdzis, tāpat arī talkā nāk grāmata, lai labāk izprastu augus, to kopšanu un audzēšanu. "Man katrreiz nāk raudiens, kad nomirst augs, jo liekas, ka tas ir manis izaudzinātais bērns, kuru es nevaru atstāt un pazaudēt," atklāj Rebeka, kuras sirdij tuva ir arī puķu pušķu veidošana. Viņa rada skaistus ziedu salikumus, tādējādi greznojot gan savu mājokli, gan arī priecējot draugus.

Rebeka sava mājokļa stāstu ir dokumentējusi arī "Instagram", kur izmantots īpašs tēmturis #mājot. Te var gūt mazu ieskatu viņas mājokļa iekārtojumā. Kā atklāj dzīvokļa saimniece, viņai ļoti patīk izmantot tēmturus un tos personalizēt, jo šādi var nodalīt savas atmiņas un lietas no citiem, tāpēc arī radās tēmturis #mājot. "Kādu dienu, kad pārcēlos, sapratu, ka gribu sakrāt atmiņas arī no mājām. Tad es meklēju tēmturi, kas nebūtu vēl paņemts un kaut kur aizķerts. Atradu #mājot," stāsta Rebeka, kura šo tēmturi lietos arī jaunajā mājvietā, tādējādi krājot atmiņas par mājokļiem, kuros reiz esi dzīvojis. "Tad es varēšu paskatīties pa gadiem, kur esmu dzīvojusi, kā esmu mainījusies, jo tu jau mainies un mainās vide tev apkārt," skaidro mājokļa saimniece, kuras nākotnes sapnis ir neliela mājiņa, kurā piepildīt savas mājokļa iekārtojuma ieceres un baudīt mierpilnu dzīvi meža ielokā vai netālu no jūras.

Foto ieskats Rebekas un Toma mājīgajā dzīvesvietā:

