Smalkā un greznā dzīve ne visiem ir pa kabatai, tāpēc reizēm nākas pasapņot un paskatīties, kā dzīvo ļaudis, kuru turības līmenis ir mērāms miljonos. Ja vilina glamūrīgs dzīvesveids, tad Igaunijā kā reiz pārdošanā nonācis dārgākais luksusa dzīvoklis, kurš maksā aptuveni trīs miljonus eiro.

Pagaidām daudzdzīvokļu ēka, kurā atradīsies lepnais dzīvoklis, vēl nav uzbūvēta, bet publiskai apskatei nodotas vizualizācijas, kurās var gūt ieskatu luksusa dzīvoklī.

Kā ziņo "Delfi Dekor", iespaidīgo 20 stāvu māju "Torn" būvēs uzņēmums "Endover", un tā atradīsies Tallinas rajonā Kristīne, kas ir aptuveni trīs kilometru attālumā no centra. Ēkā būs ne tikai dzīvokļi, bet arī komercplatību telpas.

"Mēs pēdējā "Torn" stāvā plānojam 600 kvadrātmetrus šiku penthausa tipa dzīvokli, kurš, kā mums zināms, šobrīd ir pats lielākais un dārgākais dzīvoklis, kas nonācis pārdošanā. Igaunijā tāds vēl nav bijis. Cena šim dzīvoklim būs ap trīs miljoniem eiro," atklājis uzņēmuma "Endover" pārdošanas direktors Marko Mjaņimecs. No "Torn" pavērsies skats uz kūsājošo pilsētu, jūru, ezeru un arī zaļo apkārtni. Kā skaidro uzņēmuma pārstāvis, tieši tas bijis iemesls, kāpēc ēkas augšējā stāvā tiks izbūvēts iespaidīgs penthausa tipa dzīvoklis ar lieliem logiem.

No 600 kvadrātmetriem 400 kvadrātmetri šajā dzīvoklī būs atvēlēti dzīvojamajām telpām, bet 200 - lielam un iestiklotam laukumam, kurš var kalpot kā ziemas dārzs. Tāpat šajā dzīvokļa platībā var ļaut vietu radošumam, jo tikpat labi ziemas dārzs var pārtapt par virtuvi, SPA zonu, cigāru kūpināšanas telpu vai kādu citu saimnieku ieceri. Tāpat mājoklis būs aprīkots ar pašām modernākajām un viedākajām tehnoloģijām, lai tajā nevarētu iekļūt svešinieki.

Iespaidīgo celtni plānots pabeigt 2020. gadā. Tajā būs 170 dzīvokļi, kuros lielākoties būs atrodamas divas līdz četras istabas. To platība svārstīsies no 36 kvadrātmetriem līdz 77 kvadrātmetriem, bet ēkas pēdējā stāvā būs dzīvokļi, kuru platība būs no 150 kvadrātmetriem. "Torn" celtnē būs arī atpūtas zona ar trenažieriem, pirts, sauļošanās terase, slēgta autostāvvieta, bet ēkas 6. stāvā būs bērnu rotaļu laukums.

