Foto: Mūsdienīgs dzīvoklis Tallinā, kurā ir oriģināla gulta no koka paletēm

Dažādas interjera idejas varam aizlienēt ne tikai no pašmāju dzīvokļiem, bet arī no mūsu kaimiņiem – igauņiem. Lūk, viens mūsdienīgs dzīvoklis Tallinā, kurā ir oriģināla gulta, kas izveidota no koka paletēm.

76,40 kvadrātmetrus plašajā trīsistabu dzīvoklī valda mūsdienīgas vēsmas, turklāt vietām dzīvoklī ir arī jūtams skandināvu stila pieskāriens, kuru, kā savulaik "Tava Māja" teica interjera dizainere,

raksturo vienkāršība un funkcionalitāte.

Dzīvoklī ir baltas sienas, kā rezultātā tajā ar interjera iekārtošanu var izpausties kā uz balta audekla. Interjers ir pārdomāts, gaumīgs, turklāt ar dažādām interjera odziņām, kuras var nošpikot arī savam mājoklim. Piemēram, priekšnamā cepures nav paslēptas skapjos, bet tās ir pakarinātas goda vietā pie sienas, lai tās allaž ir pa tvērienam. Priekšnamā ir arī garš sols, kurš lieliski kalpos, lai pārvilktu apavus, jo, piekritīsiet, apavus šādi pārvilkt ir krietni ērtāk. Tāpat priekšnamā ir arī milzīgs spogulis, kas ne tikai vizuāli paplašina telpu, bet arī kalpo kā labs dizaina elements, jo tas ir vairākās krāsās. Lielā daļā telpu vāzēs stāv smilgas, kas, atšķirībā no grieztajiem ziediem, neprasa itin nekādas rūpes, protams, nevajadzētu aizmirst par putekļu notraukšanu. Savukārt guļamistabā var izcelt koka gultu, kas izveidota no paletēm, kā arī zaru, kas kalpo kā oriģināls interjera akcents. Turklāt šajā telpā ir balts skapis, kuru gandrīz nevar pamanīt, jo tas ir "saplūdis" ar sienas krāsu. Ļoti labs vizuāls apmāns, jo, ja izvēlētos skapi citā krāsā, tad tas vizuāli sašaurinātu telpu.

Kā uzteic portāls "Delfi Dekor", šajā dzīvoklī labs bonuss ir arī arī terase, kur var baudīt pavasara saulīti un svaigo gaisu.

Foto ieskats dzīvoklī: