"Pūces" Lēdurgas pusē ir Krūžu ģimenes lauku māja un miera osta zemes virsū. Šeit ikdienā viesojas meža dzīvnieki, no rītiem un vakarā saule apkārtni pielej zeltā, bet māju piepilda piecu bērnu čalas. Jau sešus gadus "Pūces" viņi sauc par savām mājām un cer, ka varēs pie mājas kokos iekārt pašu izveidotu pūču māju, lai šeit pievilinātu pūces uz palikšanu.

Krūžu ģimenē kopumā dzīvo septiņi cilvēki – mamma Linda, kura jau deviņus gadus ir bērnu kopšanas atvaļinājumā un ir mājsaimniece, tētis Ēriks, kurš ir zivju pētnieks, kā arī piecas viņu atvases – Emīls, Olivers, Niklāvs, Gusts un Līna. Kuplā saime vēl rūpējas par sešiem mājas mīluļiem – trim suņiem Billi, Figaro un Foksu, kā arī trim kaķiem – Miku, Pūci un Jāni. "Pūcēs" vietas pietiek visiem, un viņi dzīvi pilsētā tagad nemaz nevarētu iedomāties.

"Man patīk, ka mēs laukos esam vieni paši. Manuprāt, visi par mums domā, ka mēs esam kaut kāda dīvainā piecu bērnu ģimene no meža," joko Linda.

Atrast savas "Pūces"

Linda ir uzaugusi Valmierā, bet Ēriks nāk no Cēsīm. Abi iepazinušies Rīgā, kur arī pavadīts lielākais kopdzīves laiks. Kad Rīgā ģimene gaidīja savu trešo atvasi, viņi iegādājušies sunīti, bet tad sapratuši, ka dzīvoklī visiem kļūst par šauru. "Rīgas dzīvoklī mums būtu tikai eksistence ar visu to baru. Mums vajadzēja savas mājas," stāsta Linda, un Ēriks viņu papildina: "Nopirkt lielu dzīvokli Rīgā ir nesamērīgi dārgāk, nekā nopirkt lauku māju. Tīrā matemātika!" Tā abi sākuši lūkot savu jauno dzīvesvietu, kas būtu netālu no Rīgas. Tiesa, ģimenei bija arī divi īpaši nosacījumi lauku mājas izvēlē – pirmkārt, tai jābūt aptuveni 70 kilometru rādiusā no Rīgas, lai Ēriks varētu izbraukāt uz darbu, bet, otrkārt, mājai jābūt tādā stāvoklī, lai tajā uzreiz varētu dzīvot.