Ar apartamentiem un stāstiem par Raini: Jūrmalā atjaunots vēsturisks ēku komplekss

1904. gadā tika uzcelta Raiņa vasarnīca Jūrmalā. Šodien, nedaudz vairāk kā 115 gadus vēlāk, vēsturiskais ēku komplekss ar šo ēku teju vai galvenajā lomā atguvis jaunu elpu, piedāvājot izzinošu atpūtu ar nakšņošanas iespējām ikvienam interesentam.

"Raiņa sēta" ir četru ēku komplekss Jūrmalā, par kuru rūpes uzņēmusies Gavaru ģimene. Kā sarunā ar portālu "Tava Māja" sacījusi ģimenes pārstāve Madara, šīs nav tikai klasiskās, skaistās Jūrmalas koka ēkas. Fakts, ka šeit ir Raiņa vienīgā paša celtā vasarnīca, to padara par vēsturiski nozīmīgu vietu.

Acīm redzami, šis ir laiks, kad starp skaistajām Jūrmalas koka arhitektūras ēkām ielaužas daudzstāvu celtnes, kas par sevi stāsta pavisam citu stāstu, kāds mājo mūsu rododendru pielijušajā pagalmā, stāsta Madara. "Šo varētu nosaukt par izglābšanos. Īpašums ilgus gadus stāvēja pamests un nevienam nevajadzīgs un tam, iespējams, varēja draudēt kāds daudzstāvu celtnes liktenis. Ar lielu mīlestību un cieņu pret Jūrmalu, kurā Gavaru ģimene jau paaudzēs mitinās no bērna kājas, un ar lielu cieņu pret Jūrmalas arhitektūru nolēmām īpašumu iegādāties un to atjaunot, lai stāsts, kuru Rainis uzsāka tālajā 1904. gadā, turpinātos vēl šodien."

Ģimene īpašumu iegādājās 2015. gadā, un šos piecus gadus notika intensīvs darbs, lai komplekss izskatītos tāds, kāds tas ir šodien. Madara norāda, ka vēsture bija atstājusi lielu laika zobu ēku stāvoklī, tāpēc bija jāiegulda pamatīgs darbs to atjaunošanā. "Katra māja tika apčubināta ļoti rūpīgi, lai mūsu viesi šeit justos īpaši gaidīti. Darba procesā roku pielika ikviens." Ģimeni pārstāv dažādu jomu lietpratēji, tāpēc arhitektūru, interjera iekārtošanu, dārza labiekārtošanu un vēstures izpēti uzņēmās kāds no ģimenes. "Piemēram, Valdis Gavars ir aizrautīgs vēsturnieks, tāpēc veica padziļinātāku ēkas izpēti un izdeva par to grāmatu "Mūsu priedes. Rainis un Aspazija Jaundubultos"," atklāj Madara.

Trijās no ēkām iekārtoti 11 apartamenti, savukārt Raiņa mājas pirmajā stāvā izbūvēta telpa svinību rīkošanai. Otrajā stāvā atrodas divas muzeja istabas. "Aspazijas guļamistabā iekārtota bibliotēka, kurā plauktus aizņēmusi Raiņa un Aspazijas daiļrade, savukārt Raiņa darbistaba ir atjaunota identiski tāda, kāda tā bija Rainim, kad viņš tajā rakstīja lugu "Uguns un nakts"," stāsta Madara.

"Par ideju iznomāt apartamentus ilgi nebija jādomā, jo arī Rainis, tālajā 1904. gadā, uzņēma īrniekus, izdodot nomas istabas," norāda Madara. "Mēs vienkārši turpinām Raiņa iesākto ar cerību, ka darām un darīsim to vēl labāk. Ir patiess prieks uzņemt gan latviešus, kuriem, mūsuprāt, Rainis katram dzīvo sirdī, gan pārrobežas viesus, kuriem lepni varam stāstīt par mūsu dižgari un ēku vēsturi.

