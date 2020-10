Foto: Francijā radīts stilīgu māju projekts pāris metrus virs zemes

Māja kokos vienmēr asociējas ar bērnību, jo teju ikviens reiz sev ir gribējis štābiņu dažus metrus virs zemes. Nu mājas kokos vairs nav domātas tikai mazajiem ķipariem – pasaulē visai iespaidīgi tiek būvētas šāda tipa mājvietas, kas pārsteidz ar dizaina risinājumiem. Lūk, kā šāds projekts realizēts Francijā!

Namiņu autori ir interjera dizaina studija "Studio Shanil", kuri ar savu radīto projektu startējuši šī gada jauno arhitektu konkursā par labāko dizainu mājai kokos. Konkurss norisinājās no šī gada marta līdz pat jūnijam, liecina informācija portālā "Youngarchitectscompetitions.com". Dizaina studijas "Studio Shanil" radītais projekts ticis finālistu vidū. Savukārt 1. vietu šajā konkursā ieguva dizaina studija "Oasis", 2. vietu – "RERICU Studio", bet 3. vietu ieguva "Studio/C". Šajā mājaslapā vari aplūkot uzvarētāju projektus.

"Studio Shanil" projektā namiņi atrodas blakus pilij, ko sauc par Château de l'Ébaupinay. Arī pašiem koka namiem dots īpašs vārds – "The Enchanting Nest", kas tulkojumā nozīmē "Apburošās ligzdiņas". Kā skaidro portāls "Uncrate", katra māja sastāv no vairākām mazām "ligzdiņām", piemēram, vienā ir guļamistaba, citā atpūtas telpa ar galdu, bet vēl kādā ir vannasistaba utt. No katras "ligzdiņas" paveras skats uz ainavisko apkārtni.

Kā raksta portāls "Designboom", projekta autori namiņu radīšanā iedvesmojušies no Francijas iespaidīgajām un vēsturiskajām pilīm, un tas atbalsojas arī ēkas konstrukcijās, jo izskatās, ka namiņš sastāv no dažādu līmeņu torņiem. Starp citu – namu jumts kalpo arī kā terase, kurā var uzkavēties, lai baudītu skaisto apkārtni.