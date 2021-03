Foto: Dizaina pērle – mūsdienīgs dzīvoklis Rīgas sirdī

Rīgā netrūkst daudz skaistu un pārdomātu dzīvokļu, un viens no tiem atrodas tā sauktajā Rīgas Klusajā centrā. Lai gan pati ēka celta 1879. gadā, šo dzīvokli par vecmodīgu nevarētu saukt. Gluži otrādi – tajā ir mūsdienīgas vēsmas.

Kā portālam "Tava Māja" informēja "Baltic Sotheby's International Realty" pārstāvji, šīs ēkas arhitekts ir Kārlis Johans Felsko. Īpašums atrodas ekskluzīvā vēstniecību rajonā, Nacionālā teātra un Latvijas Nacionālās operas tuvumā.

Šis divistabu dzīvoklis atrodas ēkas 3. stāvā, tā kopējā platība ir 62,6 kvadrātmetri. Tajā ir viesistaba, vannasistaba, guļamistaba, virtuve, priekšnams un pat ģērbtuve. Kā raksturo pašreizējie dzīvokļa īpašnieki, dzīvoklis ir ļoti kompakts, funkcionāls un arī elegants. Viņi arī izceļ pārdomātos un ekskluzīvos materiālus, kas izmantoti dzīvoklī. Piemēram, dzīvoklī ir mēbeles un lietas no šādām firmām – "Eichholtz", "Artemide", "Zehnder", "Giulini" un citām.

Foto: Baltic Sotheby’s International Realty

Šajā dzīvoklī ir 3,2 metrus augsti griesti. Kas interesanti – televizors nav tikai virtuvē, bet arī guļamistabā un viesistabā.

Runājot par dzīvokļa interjeru, šeit katra telpa nav citādāka, bet izveidots vienots stils, noskaņa un arī krāsu gamma. Interjers bagātināts arī ar mākslinieciskiem akcentiem, piemēram, gleznām. Sienas rotā dekoratīvā apdare pelēkbrūnos toņos, bet tām pieskaņotas karnīzes. Kā atklāj dzīvokļa saimnieki, šajā dzīvoklī ir ozolkoka parkets, kas tapis pēc Versaļas pils grīdu paraugiem.

Dzīvoklī katra mēbele un detaļa ir pārdomāta līdz sīkumam. Piemēram, virtuves iekārta ir no tumša koka, dažas detaļas ir no pulēta vara, savukārt galda virsma nav vis no koka, bet gan tumša akmens. Īpašu odziņu telpai piešķir arī dizaina lampa.

Interjerā liela uzmanība pievērsta ne tikai mēbeļu izvēlei un gaismekļiem, bet arī tekstilijām, kas tā vien "piesien aci".

Kā izskatās dzīvoklī, lūko albumā zemāk!