Seši paņēmieni, lai atbrīvotos no pelējuma mājoklī

Pelējums mājoklī – tās ir īstas galvassāpes. Nepatīkamais aromāts un izskats rada ne tikai nepatīkamu ainu mājoklī, bet arī veselībai kaitīgu mikroklimatu. "Tava Māja" skaidro, kā efektīvi cīnīties pret pelējuma sēnīti mājoklī.

Ja arī tavā padomu vācelītē ir kāds efektīvs paņēmiens, lai atbrīvotos no pelējuma, tad padalies ar to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv.

Šajā rakstā varēsi izlasīt hidroizolācijas speciālista ieteikumus cīņā ar pelējuma sēnītes apkarošanu.

Kā viena no metodēm tiek minēta etiķa pielietošana. Etiķi nepieciešams ieliet pudelē ar pulverizatoru, un ar to nosmidzināt visu sienu, kuru skāris pelējums. Samitrinātā vieta jāatstāj ievilkties uz vairākām stundām. Pēc tam pelējuma skartā virsma kārtīgi jānoberž un jānotīra. Ja nepatīk etiķa kodīgais aromāts, tad tam var klāt iepilināt kādu ēterisko eļļu, iesaka portāls, taču nekādā gadījumā etiķi nevajag atšķaidīt ar ūdeni. Ja nav izsmidzināmās pudeles, tad ar etiķi var samitrināt kādu lupatiņu vai arī to ieliet traukā, kur pēc tam ar etiķī iemērktu otu varēs bagātīgi noziest sienu.

Soda ir unikāls līdzeklis mājsaimniecībā, kas palīdz dažādu gardumu gatavošanā un pat telpu tīrīšanā. Tāpat tā var noderēt pelējuma apkarošanā! Kā iesaka "Delfi.lt", sodu nepieciešams sajaukt ar ūdeni un ieliet kādā izsmidzināmā pudelē, bet pēc tam ar šķidrumu nopūst visu pelējuma skarto sienu. Pēc tam saslapinātā siena jāatstāj vairākas stundas, bet vislabāk – diennakti. Pēc tam siena jānotīra ar tīru un sausu drānu. "Tava Māja" iepriekš rakstīja, ka pelējuma cīņā var pielietot arī kombināciju, kurā soda ir sajaukta ar ūdeņraža pārskābi. Princips ir gluži tāds pats kā ar ūdeni. Vairāk par to, kā pelējumu apkarot bez ķīmiskiem līdzekļiem, lasi šeit. Taču, kad sodu labāk aizvietot ar citiem tīrīšanas līdzekļiem, lasi šajā rakstā.

Pelējuma apkarošanai var izmantot neierastāku metodi, proti, tējas koka eļļu. Nepieciešams vien sajaukt 2 tējkarotes tējas koka eļļiņas šķidruma ar divām glāzēm ūdens, bet pēc tam ar šo šķidrumu jāizsmidzina pelējuma skartā vieta. Tikai atceries, ka katru reizi šķidrumu nepieciešams sakratīt pirms tā izsmidzināšanas.

Tāpat cīņā ar pelējumu var izmantot šādu šķidrumu – vienu glāzi ūdens jāsajauc ar vienu tējkaroti ūdeņraža pārskābi. Šķidrums ir jāuzsmidzina uz pelējuma, jāpagaida 15 minūtes, bet pēc tam šī vieta jānoslauka.

Vai zināji, ka balinātāju izmanto ne tikai veļas uzlabošanai un traipu iztīrīšanai, bet arī pelējuma sēnītes apkarošanā? Vienā litrā ūdens nepieciešams iepilināt pāris tējkarotes balinātāja šķidruma, bet pēc tam iegūto līdzekli jāiepilda izsmidzināmā pudelē. Ar to nosmidzina pelējuma skartās vietas, bet tad kārtīgi noberž visu pelējumu. Vari izmēģināt arī tādu pašu metodi ar amonjaku. Vien nepieciešams to atšķaidīt proporcijās 1:1 ar ūdeni. Šķidrums jāiepilda izsmidzināmā pudelē, jāizsmidzina uz pelējuma, 15 minūtes jāpagaida, bet pēc tam jānoberž ar birstīti vai kādu švammi.

