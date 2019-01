Ciemošanās likumi: deviņas lietas, ko nekad nevajadzētu aiztikt citu mājās

Ciemošanās parasti ir jauka lieta - iespējams satikt sen neredzētus draugus, ļauties nesteidzīgām sarunām, kā arī kopā baudīt gardu maltīti. Lai ciemošanās atstātu tikai pozitīvas emocijas, viesiem vajadzētu atcerēties, ka arī ciemošanās laikā ir savi likumi, piemēram, par lietām, ko nevajadzētu aiztikt vai darīt.

Iedvesmojoties no portāla "Reader's Diggest", piedāvājam sarakstu ar lietām, ko nevajadzētu aiztikt, ja esi pie kāda ciemos. Iespējams, šis raksts nedaudz atsauks atmiņā pieklājības normas, kas jāliek aiz auss.

Durvis. Protams, tas nenozīmē, ka jūs it nemaz nevarat pieskarties durvīm, bet jums nevajadzētu taisīt vaļā to telpu durvis, kur neesat aicināts ieiet. Māju īpašniekiem noteikti nepatiks, ja vērsiet vaļā guļamtelpas vai iesiet pagrabā bez aicinājuma. Atceraties, ka pie durvīm vienmēr jāpieklauvē, lai pārbaudītu to, vai kāds tur atrodas. Tāpat nedrīkst aizmirst par vienkāršām pieklājības normām un atļaujas pavaicāšanas namamātei vai namatēvam.

Guļamistaba. Šī noteikti nebūtu telpa, kur būtu vēlams iet bez īpaša aicinājuma. Protams, izņēmumi var būt gadījumos, ja guļamistaba ir caurstaigājama vai cilvēks ir pazīstams. Nereti arī guļamistabās saviesīgos pasākumos tiek novietoti mēteļi un jakas, bet tas nenozīmē, ka varat savas drēbes tur novietot bez atļaujas, jo tā ir pierasts. Labāk sagaidiet atļauju un tikai tad novietojiet virsdrēbes.

Staigāt pa grīdu ar apaviem. Katrā mājās ir savas normas, kas ir attiecināmas uz apavu nēsāšanu telpās. Daži var neiebilst, ka ar āra apaviem tiek aizčāpots līdz virtuvei, lai noliktu produktus, bet citi atkal nevarētu būt ar to mierā. Tāpat dažās mājās obligāti nepieciešams vilkt istabas čības, bet citi ļauj vaļu staigāt ar zeķēm. Palūko, ko dara pats mājokļa saimnieks - vai tas pa savu mājokli staigā tikai zeķēs vai istabas čībās. Vēl atceries, ka savas kājas nekādā gadījumā nevajadzētu likt uz galda.

Šiverēties citu virtuvē vai ledusskapī. Šī ir viena no lietām, kas būtu jāzina bez liekas teikšanas. Ja esi izsalcis, tad pasaki to namatēvam vai arī rosini aiziet paēst ārpus mājas. Nekādā gadījumā nesāc šiverēties ledusskapī un gatavot sev ēst. Ja esi ieradies vakariņās, tad būtu tikai pieklājīgi, ja paņemsi līdzi kādu vīnu vai desertu. Savukārt diētas gadījumā informē par to mājas saimnieku, lai tas neapvainojas par to, ka neēd viņa gatavoto ēdienu.

Grozīt radiatoriem siltumu vai vērt vaļā logus. Saprotams - mājokļos mēdz būt atšķirīga temperatūra, tāpēc ciemošanas laikā nevajadzētu ķerties klāt mājokļu saimnieku sildierīču regulēšanai vai logu taisīšanai vaļā. Ja zini, ka ciemošanās vietā nebūs visai silti, tad apģērbies siltāk vai palūdz saimniekiem pledu. Tāpat pajautā, vai nevienam nav iebildumu par logu atvēršanu.

Ložņāšana atvilktnēs un skapjos. Mājas saimniekiem ir savs privātums, tāpēc nevajadzētu bāzt savu degunu tur, kur tas it nemaz nav nepieciešams. Tas ir attiecināms arī uz atvilktnēm un skapjiem.

Darbavieta, e-pasts vai rēķini. Lai kāds varētu būt kārdinājums - šīs lietas neaiztiec! Dažos mājokļos guļamistabas ir iekārtotas arī kā darbavieta, bet tas nenozīmē, ka vari izmantot mājokļa īpašnieka datoru, kur nu vēl lasīt viņa e-pastus.

Cigarešu smēķēšana. Atceries, ka smēķēt nevar visur, kur pagadās. Ja esi ciemos, tad pajautā atļauju mājokļa īpašniekam. Ne visi ir apmierināti ar cigarešu aromātu, kur nu vēl smēķēšanu bērnu klātbūtnē. Smēķēt vari savās mājās, bet viesos ir jāievēro mājas īpašnieku prasības.

Wi-fi paroles taujāšana. Centies izvairīties no paroles prasīšanas, ja esi ieradies vakariņās pie kāda ciemos. Tas tikai liecinās par to, ka visu vakaru taisies pavadīt savā mobilajā telefonā. Tā vietā atstāj telefonu somā, velti laiku sarunām un kopīgam laikam ar mājas īpašniekiem. Wi-fi paroli vari pajautāt tādā gadījumā, ja ciemos pavadīsi ilgāku laika posmu, proti, pāris dienas.