Kārtošanas superzvaigznes Marijas Kondo ieteikumi tava skapja kārtībai

Par sensāciju pasaulē kļuvusi japāniete Marija Kondo (Marie Kondo), kura dalās ar mājas kārtošanas padomiem un metodēm, lai kompakti saliktu lietas skapjos un citviet. "Tava Māja", iedvesmojoties no portāla "Pop Sugar" apkopojuma, apskata šīs sievietes metodes drēbju skapja izrevidēšanā un sakārtošanā.

Samet visas lietas un drēbes vienā vietā. Tieši tā – izvāc skapi tukšu, bet visus apģērbus noliec uz gultas vai citviet.

Atbrīvojies no aksesuāriem, apaviem un apakšveļas. Skapī neatstāj arī apakšveļu, apavus, aksesuārus, somiņas, zeķes, šalles, cepures un citus apģērba gabalus. Ja Kondo saka, ka viss jāsaliek kaudzē, tad tā arī ir jādara. Nereti tieši apakšveļai piemīt tendence uzkrāties, bet arī jāatceras, ka veļai ir savs valkāšanas ilgums, tāpēc nevajadzētu skapī turēt to, kas varbūt jau ir nolietojies.

Izcilā katru mantu. Kad visas drēbes ir saliktas vienkopus kaudzē, tad laiks ir tās pārcilāt. Ņem vienu apģērbu pēc otra, uzdod sev jautājumu – vai šis apģērbs vai aksesuārs man sagādādā prieku. Sāc šķirošanu tieši ar tām lietām, kurām uzreiz atbilde uz šo jautājumu būs jā vai nē. Ja no drēbes vai aksesuāra esi nolēmis atbrīvoties, tad nodod tās labdarībai vai pārdod. Kā norāda portāls, tad vislabāk šķirošanas procesu veikt ar savu otru pusīti, jo tikai viņš varēs dot precīzu atbildi par to, vai no šīs lietas viņš grib atbrīvoties.

"Varbūt" kaudzītes izveidošana. Ir tādas lietas, kuras ir grūtāk izsviest, tāpēc izveido vēl vienu kaudzīti, kur liec tās mantas, no kurām "varbūt" gribi atbrīvoties. Šo kaudzīti gan vajadzētu ierobežot ar pēc iespējas mazāku daudzumu mantām, tāpēc noliec limitu, piemēram, 10 mantas, kuras likt šajā kaudzē. Kad viss ir izšķirots "jā un nē" kaudzēs, tad atgriezies pie "varbūt" kaudzes, lai pārdomātu vēlreiz šo lietu likteni.

Esi godīgs pret sevi un drēbēm, kurās tu vairs neielien. Jā, protams, ir tādi optimisti, kuri uzskata, ka var ielīst savā vidusskolas apģērbā, bet ar laiku jāsamierinās ar realitāti. Ja esi rokās no kaudzes paņēmis lietu, kurā vairs neielien, uzdod sev jautājumu – vai es ar lielāko prieku atkal mēģināšu tajā ielīst? Vai arī man jau skatīšanās uz šo apģērba gabalu skapī radīs stresu. Šādi būs vieglāk saprast, kuras ir tās drēbes, kurām jāteic skapī ardievas.

Kompakti visu ieliec skapī un plauktos. Kad lielā drēbju šķirošana pabeigta, laiks visu salikt atpakaļ skapjos. Kā iesaka kārtošanas guru, tad drēbes ir pareizi jāsaloka, jo šādi skapī būs vairāk vietas. Lūk, zemāk redzamajā video varēs ielūkoties, kā Kondo iesaka pareizi salocīt zeķes un zeķubikses.