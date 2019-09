Dizaineres padomi, kā vizuāli paplašināt mazu telpu

Mazi mājokļi nav apveltīti ar plašām telpām, bet tas nenozīmē, ka tos nevar iekārtot gaumīgi un mūsdienīgi. Turklāt – mazu mājokļu iekārtošanā talkā var ņemt dažas viltības, kas telpai vizuāli liks izskatīties lielākai. "Design Therapist" interjera dizainere Anita Lūse "Tava Māja" lasītājiem atklāj knifiņus, kā vizuāli paplašināt mazu telpu.

Spoguļi ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā vizuāli paplašināt telpu un panākt labu efektu. Kā skaidro dizainere, spogulis reflektē gaismu, tādēļ ir labi to novietot pret dabīgo gaismas avotu. Spoguļu izvietošanai var pieiet radoši, piemēram, mazā vannasistabā to var izvietot pat uz griestiem. Savukārt spogulis, kurš rūpīgi pielīmēts pie sienas no grīdas līdz griestiem, var ļoti veiksmīgi apmānīt un radīt vēl vienas telpas ilūziju vai tās padziļinājumu. Kā iesaka dizainere, tikpat labi var strādāt arī spogulis, kurš vienkārši ir atstutēts pret sienu. Ļoti skaisti izskatīsies, ja spogulim būs antīks rāmis.

Labs apgaismojums arī var kalpot kā rīks, kas vizuāli varēs paplašināt telpu. Kā uzsver "Design Therapist" speciāliste, viens no labākajiem veidiem, kā panākt telpā plašumu, ir to labi un pārdomāti izgaismojot. Lūk, dizaineres padomi, kurus vērts likt aiz auss tieši par apgaismojumu telpā:

svarīgi, lai gaisma piekļūtu visiem telpas stūriem, ko var labi panākt ar vairākiem gaismas objektiem telpā;

papildus iebūvētājam un dekoratīvajam griestu apgaismojumam, vēlams izmantot sienas lampas, galda lampas uz kumodēm un naktsskapīšiem un grīdas lampas pie atpūtas zonām;

iekārtos gaismekļus nevajadzētu laist pārāk zemu, jo tas vizuāli telpu padara mazāku;

veiksmīgu risinājumu var panākt, iestrādājot iebūvētas, paslēptas LED lentas griestu izbūvēs vai iebūvētajās mēbelēs.

viens no labākajiem apgaismojuma veidiem ir dabīgais apgaismojums, tādēļ mazās telpās vēlams to maksimāli izmantot un neaizklāt ar smagnējiem audumiem vai žalūzijām. Galvenās aktivitātes telpā vēlams orientēt ap zonu, kur iespīd dabīgā saules gaisma.

Foto: Design Therapist

Paklāji palīdz definēt telpu un, veiksmīgas izvēles gadījumā, radīt ilūziju par lielāku plašumu. Dizainere gan labāk iesaka pakonsultēties ar speciālistu un trīs reizes padomāt, pirms paklāju iegādāties, jo, kā skaidro dizainere, paklājs nav lētākā investīcija, taču var radīt brīnumus mazās telpās.

Izmantojot gaišas krāsas – dizainere uzsver, ka šo visiem zināmo patiesību apstrīdēt nav iespējams. Tieši gaišo krāsu izmantošana ir viens no labākajiem paņēmieniem mazās telpās, turklāt gaišo toņu gammu var izmantot ne tikai sienu krāsojumā, bet arī mēbelēs. Kā stāsta speciāliste, populārs un trendīgs paņēmiens ir "tone-on-tone" jeb "tonis-uz-toņa", kad sienu krāsas, mēbeles, tekstili un aksesuāri atšķiras tikai pāris toņu robežās, vizuāli radot vienu veselumu.

Lielformāta flīzes, pretēji tam, kā varētu šķist, ir lieliska izvēle mazās vannasistabās un sanitārajos mezglos. Mūsdienās ir plašs klāsts lielformāta flīzēm. Ar tām mazās telpās var noklāt ne tikai visu grīdas segumu, bet arī sienas laukumu. Kā paskaidro dizainere, mazo flīžu šuvju skaits un lielais flīžu formāts radīs iespaidu par brīvāku un lielāku telpu.

Iebūvētie skapji un mēbeles – tas, kā uzsver dizainere, ir viens no priekšnosacījumiem, lai telpa šķistu plaša un atvērta. Tā arī vizuāli šķitīs, ka telpa ir tīrāka no daudziem liekiem priekšmetiem. "Tā kā mēs visi, jauši vai nejauši, tomēr laika gaitā apaugam ar kaudzi vajadzīgām un nevajadzīgām mantām, ir ļoti būtiski nodrošināt pietiekami lielu daudzumu iebūvētu mēbeļu, kur visas šīs lietas likt," piebilst Lūse, "bieži vien labs lēmums ir vienu sienu katrā telpā pilnībā veltīt iebūvēto skapju konstrukcijai."

Viņa mazās telpās mēbeļu korpusus un plauktus iesaka krāsot sienas tonī, tādā veidā turpinot telpas līniju un to nesadrumstalojot.

Lielformāta mākslas darbi, nevis daudz mazu rāmīšu un bildītes. Kā uzsver speciāliste, maza formāta bildes vai mākslas darbi radīs pretēju efektu. Tā vietā viņa labāk iesaka izvēlēties liela formāta akcenta darbus. "Tāpat pilnīgi pieņemami būs atstāt kādu sienu pavisam tukšu, telpā saglabājot vizuālu tīrību un nepārbāztību," paskaidro interjera dizainere.

"Aizkari, kas piekārti no griestiem līdz grīdai ir kā telpas "augstpapēžu kurpes"," salīdzina dizainere, "šādi aizkari vizuāli paaugstinās telpas augstumu un radīs elegantu, sakārtotu efektu."



Dažas lielāka akcenta mēbeles. Speciāliste iesaka mazās telpās labāk izvēlēties pāris lielāka izmēra akcenta mēbeles nekā daudzas maziņas. "Piemēram, mazā guļamistabā efektīvāk izskatīsies liela "king-size" gulta un vizuāli liks telpai šķist lielākai. Tāpat viesistabā noteikti labāk izskatīsies viens liels, ērts dīvāns un viens akcenta krēsls, nekā trīs atpūtas krēsli un maza sofa," padomos dalās dizainere.

Gultas, dīvāns vai galds ar skatu pret logu. Arī mēbeļu novietojums telpu var gan vizuāli paplašināt, gan sašaurināt. Interjera dizainere mudina atpūtas mēbeles (gultu, darba galdu vai citas mēbeles) novietot ar skatu pret logu, jo šādi būs "acij, kur pieķerties", turklāt šāds novietojums mazinās "klaustrofobisku" sienā skatīšanos.

Stikla durvis vai stikla konkstrukcijas arī var vizuāli paplašināt telpu! Stikla konstrukcijas ne tikai telpu var atdalīt (piemēram, stikla durvis vai sienas), bet arī to var vizuāli paturpināt. Interjera dizainere iesaka izsvērt plusus un mīnusus stikla konstrukcijām mājoklī. "Diezvai vienmēr būs ērti, ja viesiem, malkojot kafiju, pavērsies skats uz nesakārtotu guļamtelpu vai garderobi, taču, piemēram, mājas ofisu, viesistabu un virtuvi – šīs telpas mierīgi var atdalīt tikai fiziski un vizuāli nezaudēt kvadratūru," padomos dalās Lūse.

Mēbeles "uz kājiņām." Šādu mēbeļu izvēle, kā uzsver speciāliste, vizuāli varbūt nav tik dramatisks paņēmiens, taču šādas mēbeles "uz kājiņām" liksies vieglākas un telpai dos vairāk "elpas".

Tāpat grāmatu plauktus un virtuves iekārtas dizainere iesaka izbūvēt līdz griestiem. Viņa paskaidro, ka, ja tā netiek darīts, mazā un, iespējams, zemā telpa tiek vizuāli "sagriezta" vēl mazāka un vairākās daļās. "Ja šīs iekārtas sniegsies līdz pašai griestu plaknei, acs tiks apmānīta un radīs pavisam citu vizuālu augstuma dimensiju," paskaidro dizainere.