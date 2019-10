Ziemassvētku gaidās: Baibas Prindules-Rences dekorāciju vadlīnijas svētkiem

Svētki nav aiz kalniem, tāpēc par dāvanām un mājas rotāšanu jāsāk domāt laicīgi. Piedāvājam iedvesmoties svinībām no populārās vides stilistes, TV raidījumu vadītājas un grāmatas "Svinam" autores Baibas Prindules – Rences, kura sadarbībā ar universālveikalu "Stockmann" atklāj četras Ziemassvēku dekorēšanas vadlīnijas.

Kā salīdzina dekoratore, ar interjera dizaina aksesuāriem ir līdzīgi kā modes industrijā, proti, arī tiem atkarībā no sezonas ir noteiktas tendences. Lūk, pie kā šogad svētkos iesaka pieturēties dekoratore:

Maigi un neitrāļi toņi. "Šogad brīnumainu svētku noskaņu varēs panākt, pieturoties pie šosezon aktuālajiem gaišiem pasteļiem, neitrāliem, gaišiem un vēsa zelta toņiem apvienojumā ar neierastām formām un faktūrām," iesaka Baiba.

Tradīcijas ir pirmajā vietā. Dekoratore mudina neaizmirst par tradīcijām svētkos un arī to autentiskumu. Lai to panāktu, viņa iesaka izvēlēties dekorācijām materiālus vai priekšmetus, kas darināti ar rokām un no dabiskiem materiāliem. Tie var būt dažādu krāsu zemes toņi, raupji materiāli vai pat raupjas virsmas. "Moderns, nepretenciozs un ar savu vietu plauktā – tas būs aktuāls dekors visa gada garumā! Šis noformējums izteikti sasaucas ar japāņu jūtīgumu," paskaidro vides stiliste.

Klasiskās amerikāņu vērtības. Kā skaidro dekoratore, šī ir klasiskākā un arī rotaļīgākā no dekorēšanas tendencēm. Tā ietver radošus rakstus, jaukus pasaku motīvus, ar roku veidotus zīmējumus un sezonas iecienītākās krāsas. Tās arī ir piparkūkas, zemeņu ledenes, sarkanbaltsarkanas konfektes kā Ziemassvētku rūķu darbnīcas spieķīši, kā arī mūžzaļo egļu krāsa.

Mirdzums un košums. Dekoratore aicina arī Ziemassvētkos svinēt ballīšu mirdzumu un krāšņumu ar dzirkstošajiem un zaigojošajiem efektiem, košām krāsām un elegantiem tumšiem toņiem. "Šis stils ir mūžīgs un joprojām elegants, un to apstiprinātu arī misters Getsbijs," pārliecināta ir Baiba.

