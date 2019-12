Sliņķu rokasgrāmata: spodrība vannasistabā tikai 10 minūtēs

Protams, ir cilvēki, kas mājas vai dzīvokļa uzkopšanu uztver kā sava veida meditāciju un iespēju pabūt vienatnē ar savām domām. Tomēr netrūkst arī tādu, kas šo nodarbi pacieš sliktāk nekā zobu sāpes. Tad gribas tikai vienu – lai process ātrāk beigtos un kārtošana jau būtu aiz muguras. Tad lieti var noderēt padomi, kas palīdz uzkopšanu efektivizēt tā, lai darbi veiktos raitāk.

Katras telpas uzkopšanai ir sava specifika. Šoreiz, iedvesmojoties no portāla "Woman's Day", piedāvājam ieteikumus, kas palīdzēs uzkopt vannasistabu tikai 10 minūtēs vai pat ātrāk.

Sagatavošanās

Ņemot vērā, ka nereti nogulsnes un netīrumi ir grūti notīrāmi, pirmais solis būtu to apstrāde, lai pēcāk nevajadzētu ilgstoši noņemties ar beršanu. Izlietni, dušu, vannu, skapīšus apsmidzini ar universālo tīrīšanas līdzekli.

Tualetes poda tīrīšana

Tualetes poda iekšpusi vari tīrīt ar visparastāko sodu. Iekaisi to bļodā, bļodu "izslauki" ar tualetes poda birsti, lai pulveris atrastos uz tās sariem. Tad izberz podu un sodas atlikumus aizskalo. Podu no ārpuses vari noslaucīt, izmantojot universālo tīrīšanas līdzekli un mikrošķiedras drāniņu. Uzsmidzini līdzekli uz lupatiņas un noslauki gan podu, gan skalojamo kasti.

Notīri spoguli

Spogulis ir ļoti būtisks elements, ja vēlies, lai vannasistaba izskatītos tīra un spodra. To visātrāk notīrīsi ar līdzekli, kas paredzēts stikla tīrīšanai. Uzsmidzini līdzekli uz spoguļa un, sākot no augšējās malas, ar apļveida kustībām, noslauki to. Te noderēs gan tīra mikrošķiedras lupatiņa, gan, piemēram, vecas (bet, protams, tīras) avīzes. Tāpat vari izmantot papīra dvieļus un tualetes papīru.

Atpakaļ pie izlietnes

Vannasistabas izlietnes un skapīšu vietas, ko grūti aizsniegt, vari notīrīt ar vecu zobu birsti. Pārējās virsmas tīri, izmantojot lupatiņu vai papīra dvieļus. Tā kā līdzeklis uzsmidzināts jau pirms dažām minūtēm, netīrumus vajadzētu varēt viegli notīrīt. Ja kāda vieta jau nožuvusi, atkārtoti izmanto tīrīšanas līdzekli.

Duša un vanna

Tā kā arī vannu vai dušu jau iepriekš apstrādāji ar tīrīšanas līdzekli, varēsi iztikt bez beršanas. Atliek tikai visu notīrīt ar samitrinātu lupatiņu. Gatavs!

Iztīri grīdu

Flīzes vislabāk tīrīt ar mikrošķiedras grīdas birsti. Samitrini to un tīri virzienā no stūriem uz durvju pusi. Tā ne tikai notīrīsi pleķus no grīdas, bet arī uzslaucīsi putekļus.