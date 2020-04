Fotogrāfu ieteikumi, kā vislabāk iemūžināt savu mājokli pārdošanai vai īres tirgum

Skaisti iemūžināts mājoklis ir panākumu atslēga, lai to ne tikai varētu pārdot, bet arī piedāvāt īres tirgum. Kas jāņem vērā, iemūžinot mājokli, un kā labāk nofotografēt īpašumu, viedokli taujājām trim fotogrāfiem.

Kārlis Dambrāns, portāla "Delfi" fotoredaktors un tehnikas ziņu redaktors: "Nebildē no acu augstuma – pieliecies zemāk. Bildē no augstuma, kas ir mazliet virs dominējošās virsmas telpā. Piemēram, virtuves virsma, galds, gulta, dīvāns. Izmanto šaurāko objektīva leņķi, ar kādu vien iespējams ietvert kadrā galveno. Vienmēr ir kārdinājums izmantot īpaši plata leņķa objektīvu, taču tas kropļo attēlu un rada mānīgu priekšstatu par telpas patiesajiem izmēriem. Necenties vienā kadrā parādīt visu. Atrodi, kas telpā ir galvenais. Piemēram, parādi darba virsmu virtuvē, bet no ledusskapja kadrā var atstāt vien nelielu maliņu – mēs visi zinām, kā izskatās ledusskapis, un tas pilnībā nav jāparāda. Izvairies no šķībiem leņķiem. Visglītāk būs, ja bildēsi perpendikulāri kādai sienai. Bieži gan nāksies šo nosacījumu lauzt un bildēt leņķī. Taču nepārcenties un vienmēr ievēro, lai horizonts būtu taisns. Pirms bildēšanas izdomā, kas konkrētajā telpā ir galvenais, ko labāk akcentēt. Vienmēr pārbaudi kadra malas – vai tajās neielien kāds nevajadzīgs objekts vai no malām ārā nelaužas kas būtisks. Sakop telpu. Krēslus noliec vienādā leņķī, iztaisno paklāja malu, iznes no kadra iepirkumu maisiņus, drēbes, sakārto vadus. Nebaidies, nav jāuzkopj visa māja – tikai tas, kas redzams konkrētajā kadrā. Ja iespējams, bildē, izmantojot statīvu. Garāka ekspozīcija ļaus izmantot lielāku asuma dziļumu. Padomā par to, kas ir redzams aiz loga. Ja skats nav vilinošs, iespējams, jāpiever aizkari. Ieslēdz telpā esošās "noskaņu gaismas". Sienas lampas, stāvlampas, galda lampas. Tās radīs mājīguma sajūtu. Griestu lampu, iespējams, labāk neslēgt, jo vienmērīgs izgaismojums no augšas var radīt "slimnīcas sajūtu". Bildējot vannasistabu, obligāti aizver poda vāku un nomazgā spoguli. Pie reizes padomā, kas redzams spoguļa atspīdumā."

Dmitrijs Mokejevs, fotogrāfs, Latvijas Kāzu fotogrāfu asociācijas biedrs:

"1. Savstarpējā cieņa un laika ekonomija. Ar vienu fotogrāfiju nekad nepietiek, vēl jo vairāk, ja tā ir nofotografēta ar mobilo telefonu un viss kadrā ir izsmērēts (arī šādi gadījumi ir redzēti). Lai nevienam nebūtu lieki jātērē laiks, ar fotogrāfijām jāaptver pilnīgi visas telpas vai to daļas, kas atrodas mājoklī. Īpašuma plāns un fotogrāfiju secība skatītājam palīdzēs vieglāk saprast, kur kas atrodas.

2. Fotografējam gaišajā laikā un ieslēdzam visas lampiņas. Interjera un jebkuras citas lietas fotografēšanā svarīgākais ir gaisma. Vairākumā gadījumu nav vēlams fotografēt, ja ārā jau ir tumšs. Pirmkārt, ja netiek izmantota studijas gaisma, fotogrāfiju tehniskā kvalitāte būs krietni zemāka, līdz ar to fotogrāfijas būs mazāk pievilcīgas un depresīvas. Pieņemu, ka lielākajai daļai ir maz saprašanas par dinamisko diapazonu, ko spēj sniegt katra atsevišķā fotokamera. Tāpēc uzskatīsim, ka jūs izmantosiet automātisko režīmu neatkarīgi no tā, vai tas ir telefons vai fotokamera. Abos aparātos ir HDR funkcijas, kas jūsu vietā gaišākus toņus (skats pa logu) padarīs tumšākus un tumšākus toņus padarīs par gaišākiem (neapgaismotie istabu stūri, vieta zem galda utt.). Fotogrāfi parasti to dara, kontrolēti apstrādājot fotogrāfijas. Rezultātā fotogrāfijai nevajadzētu būt pārāk tumšām un pārāk gaišām zonām, kas aizņem daudz vietas. Noteikti vajadzētu ieslēgt pilnīgi visu apgaismojumu, pat ja fotografējat dienas laikā. Tas palīdzēs kaut nedaudz izgaismot tumšākas vietas.

3. Centieties fotografēt no tāda skatpunkta un ar tādu tehniku, lai bildē būtu redzamas 2–3 sienas. Viens no aspektiem, kāpēc fotokameras joprojām ir pārākas par telefonu, ir objektīva leņķis. Mums ir ļoti svarīgi ar vienu fotogrāfiju parādīt maksimāli daudz, un to var izdarīt tikai ar objektīvu, kam ir platais leņķis. Telefoniem tikai nesen sāka parādīties šādas kameras, tāpēc, iespējams, tā vairs nebūs liela problēma. Plats leņķis ļauj mums redzēt vairāk, un telpa var izskatīties lielāka nekā realitātē, kas, neapšaubāmi, piesaistīs uzmanību, bet galvenā fotokameru ar plato leņķi priekšrocība ir tāda, ka mēs varam nofotografēt mazās telpas. Vizuāli ir daudz saprotamāk, ko mēs redzam bildē: vienu sienu, divas sienas vai pat trīs sienas. Noteikti kādu kadru ir vērts uzņemt no augšējā skatpunkta, lai iekļautu kadrā vēl kādu detaļu.

4. Kārtība. Visticamāk, pilnīgi visas personiskās mantas nāksies aiznest uz otru istabu, virtuvi, koridoru, atskaitot televizoru, galdu utt. Atcerieties, ka cilvēki vēlas pirkt dzīvokli, nevis iedzīvi, tāpēc vajadzētu pieturēties pie minimālisma (jo mazāk, jo labāk).

5. Mēbeles, iebūvētas iekārtas ir vērts akcentēt tad, ja tās paliek jaunajam īpašniekam vai īrniekam, parādot, ka ražošanā izmantoti dārgi un kvalitatīvi materiāli.

Māris Lazdāns, fotogrāfs, strādā uzņēmumā "PHOTORED": Ja nepieciešams fotografēt nekustamā īpašuma – dzīvokļa vai dzīvojamās mājas – iekštelpas, sākotnēji ir jāpatur prātā telpu vizuālais noformējums un arī iekārtojums. Telpai nevajadzētu būt ārkārtīgi aizpildītai, jo fotoattēlos tas var radīt saspiestas un mazas telpas sajūtu. Gludajām virsmām būtu jābūt tīrām un bez liekiem priekšmetiem, kas varētu krist acīs un kļūt pārlieku pamanāmi. Visveiksmīgākā variantā telpas izkārtojums varētu būt minimālisma stilā, lai neaizēnotu tieši pašas telpas apmērus. Lai veiksmīgi atspoguļotu katras telpas reālos apmērus, vēlams izvēlēties platus fotografēšanas leņķus, kuros maksimāli var atspoguļot telpas platību un radīt telpisku sajūtu. Ja fotografē, izmantojot neprofesionālo fotokameru vai telefonu, ir jāpārdomā arī fotografēšanas laiks – rīts vai vakars, jo, fotografējot rītā vai pa dienu, ir iespējams izmantot dienas gaismu, kas arī palīdzēs veiksmīgāk atspoguļot telpu. Fotografējot vakarā vai ar drūmu dienas gaismu, tiks panākts tumšs efekts, kas vizuāli samazinās telpu un neradīs telpiskuma sajūtu. Ja fotografē, izmantojot profesionālas iekārtas, tad, protams, jāizvērtē zibspuldzes lietošana. To lietojot, jāpārdomā, lai pret gludām un spoguļojošām virsmām neveidotos atspulgi. Bildējot mēbelētas telpas, būtu vēlams atrast tādu bildēšanas pozīciju, kurā vienā bildē varētu ietilpināt lielāko daļu mēbeļu. Ja tomēr tas nav iespējams, vēlams telpu sabildēt no vairākiem skatpunktiem, jo, pāršķirstot vairākas vienas telpas bildes, labāk veidosies priekšstats par telpu."