Pēc svētkiem vienmēr mājās ir tukšo pudeļu kalni, kuri vienmēr nonāk atkritumu tvertnēs, bet šo soli var arī izlaist, izveidojot no tiem dekorus mājai!

Portāls "Tava Māja" zemāk ir sarūpējis iedvesmojošu izlasi, kas aizgūta no "Instagram" un ideju vietnes "Pinterest", kurā vari aplūkot dažādus veidus, kā pudeles un korķīšus izmantot atkārtoti! Šīs idejas pierāda – pudeles vai korķīšus uzreiz nevajag mest atkritumu kastē, bet no tiem vari radīt oriģinālus dekorus mājai! Starp citu – radošajā procesā vari iesaistīt visus mājiniekus!

Vispirms pudeles der kārtīgi izmazgāt, noteikti vajadzēs atbrīvoties no etiķetēm. Lai to varētu efektīvāk izdarīt, talkā var nākt šis padomu raksts, kurā ir uzskaitītas efektīvas metodes etiķešu noņemšanā. Portāls "Tava Māja" var pačukstēt, ka viena no visefektīvākajām etiķešu noņemšanas metodēm ir pudeļu ievietošana trauku mazgājamajā mašīnā. Kad šis darbiņš veiksmīgi pabeigts, tad vari ķerties klāt radošo ideju īstenošanai!

Ja savās mājās esi radījis feinus dekorus no pudelēm vai korķīšiem, tad padalies ar savu stāstu un bildēm arī portālam "Tava Māja". Tās vari sūtīt e-pastā:maja@delfi.lv