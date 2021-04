Ūdens skaitītāji ir gandrīz katrā mājā, bet – vai esat aizdomājušies, cik tie ir precīzi? Par to, no kā atkarīga skaitītāja precizitāte, lasi raksta turpinājumā.

"Kā zināt, vai ūdens skaitītājs rāda pareizi? No kā atkarīga skaitītāja precizitāte?" vaicā lasītājs Andrejs.

Portālam "Tava Māja" atbildi uz šo jautājumu sniedz SIA "OBserviss" direktors Vladislavs Eidimts. Viņš skaidro, ka ūdens skaitītāji iedalās trīs precizitātes klasēs – A, B un C, turklāt katrai no šīm klasēm ir sava uzskaites precizitāte (to sauc par R vērtību). "C klasei tā ir R160, B klasei – R80-100, savukārt A klasei – R40-80," paskaidro uzņēmuma pārstāvis.

"Visprecīzākā ir C klase, kuras uzskaite ir 15 litri stundā l/h, B klasei tie ir 30 l/h , bet A klasei – 60 l/h. Runājot par R vērtību, – katram skaitītājam tā var atšķirties atkarībā no ražotāja tehniskās specifikācijas. To var ieraudzīt kreisajā pusē uz skaitītāja. Tātad vienam var būt RH-160, citam – RH-100 vai RV-40, jeb RV-50," tā SIA "OBserviss" direktors.

Viņš paskaidro, ka apzīmējums RV nozīmē uzstādīšanas virzienu. "Īsāk sakot, ja skaitītājs ir uzstādīts vertikālā stāvoklī, tad R vērtība jeb precizitāte tam ir tik un tik. Savukārt RH nozīmē, ja uzstādīts horizontālā stāvoklī, tad tam būs precizitāte tik un tik," tā Eidimts.