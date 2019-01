Caur ārdurvīm pūš vējš: speciālistu ieteikumi, ko darīt lietas labā

Ziemas aukstajā laikā mājoklī nereti atklājas dažādas likstas – radiatori nestrādā kā vajag, grīda ir ļoti auksta, bet gar logiem un durvīm svilpo vējš. "Tava Māja" ar speciālistu palīdzību skaidro, kā un vai pašu spēkiem var mazināt aukstā gaisa nākšanu no ārdurvīm.

Kā "Tava Māja" atzīst uzņēmuma "I2" pārstāvis Krists Slokenbergs, durvju konstrukcija ir ēkas čaulas elements, kas patiesībā ir ļoti sarežģīta konstrukcija: "Tā faktiski ir ēkas siena, kas jāatver." Turklāt tai jāpilda arī vairākas funkcijas, proti, drošības, siltumizolācijas, blīvēšanās, piekļuves un citas, kā arī durvīm jābūt viegli veramām un slēdzamām. "Lai nešķistu par vieglu uzdevums – estētika, remonta un nomaiņas iespējas arī nepieciešamas," atzīmē speciālists. "Parasti, lavierējot starp cenu un šīm daudzajām vajadzībām, durvis nereti nesasniedz pat daļu no tām. Visas vajadzības – ļoti reti."

Lai nedaudz atrisinātu "pūšanas" problēmas risinājumu, Slokenbergs kā labāko risinājumu iesaka lietot vēl vienas iekšdurvis, kas radītu vējtveri starp abām durvīm. "Tas iekštelpas robežu līdz ārpasaulei sadalītu divās daļās un tādējādi arī problēmas izjustu mazāk," piebilst speciālists, "līdzīgi kā padomju laika dzīvokļos, un tas nav slikts risinājums."

Taujāts par to, ko viņš domā par durvju apšūšanu, lai mazinātu aukstuma un vēja nākšanu iekštelpās, Slokenbergs to uzskata par ļoti sarežģītu darbu."Lai sasniegtu estētiskās prasības un siltumtehniskās īpašības, papildus neaizmirstot par blīvēšanos un funkcionalitāti, praktiski neizdarāmu, varētu salīdzināt ar autobūvi: vecu žiguli pārbūvēt par mūsdienu mašīnu ir grūtāk, nekā būvēt to no jauna. Papildu jāatceras, ka, mainoties durvju biezumam, mainās to atdure pret ailu, cilindra un rokturu tapu garumi utt."

Savukārt "Vides tehnika" uzņēmuma pārstāvis Intars Rozmans atzīst: "Durvju nosiltināšanai nav vienas receptes." Viņš skaidro, ka jāzina ir pati situācija, proti, kādas durvis tās ir, kur tieši garām pūš aukstums, kā arī citi aspekti. Kā norāda Rozmans, ja durvju šķirbas ir pa perimetru, tad kā opcija var būt blīvgumiju uzlikšana. Tiesa, tādā gadījumā jāņem vērā, – ja izvēle "krīt" par labu pašlīmējošām blīvgumijām – tām nebūs ilgs mūžs.

Ja durvis savu laiku ir nokalpojušas, tad var iegādāties un uzstādīt jaunas durvis. Turklāt – vecās durvis var kalpot par lielisku interjera "odziņu" mājoklī. Šeit vari aplūkot idejas, kā interjerā izmantot vecās koka durvis.