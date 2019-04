Vizuālais izskats un klase: svarīgākie parametri lamināta izvēlē

Mūsdienās grīdas segumu izvēle ir ļoti daudzpusīga, kā rezultātā var izvēlēties ne tikai maciņam draudzīgāko variantu, bet arī pasūtīt īpašas dizaineru radītas grīdas. "Tava Māja" šoreiz vērsās pie Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) docenta un būvinženiera Jura Birša, lai noskaidrotu, kādi parametri un padomi jāņem vērā, ja izvēle ir kritusi par labu lamināta grīdas segumam.

"Pirmais parametrs – tas ir cilvēka vizuālais un subjektīvais skatījums, vai viņam patīk vai nē," norāda Biršs. Viņš stāsta, ka lamināti ir dažādi, kā arī tie atšķiras pēc klasēm: 30., 31., 32., 33., 34. Kā savulaik vēstīja "Tava Māja", 21. klase paredzēta dzīvojamām telpām ar zemu noslogojumu, bet 34. klase domāta komerctelpām ar ļoti lielu noslogojumu. Šeit vari aplūko plašāk, ko nozīmē katra lamināta klase. "Pēc šiem numuriem mēs varam izvēlēties stiprības, cietības virsējam slāni," piebilst speciālists, "lamināts jau nav koks. Lamināts ir plastmasa, metāls iekšā, dažādas koka skaidas."

Taujāts par to, cik biezu laminātu izvēlēties, Biršs skaidro, ka tas ir atkarīgs arī no pamatnes un pašas telpas, kur ir vēlme to klāt. "Lamināts ir ļoti izturīgs," uzteic speciālists. Kā skaidro Biršs, cilvēki nereti remontdarbu laikā mēdz pārcensties: "Vienstāvu mājas pamatus mēs taisām piecstāvu mājām, tāpat mēs arī gribam sev istabā grīdas. Galvenais – pareizi ieklāt laminātu. Būtu stingri jāseko instrukcijai." Viņš arī ieskicē, kas notiks, ja nepareizi ieklās laminātu, proti, tas sāks kustēties, viļņoties, čīkstēt. "Jāievēro, lai būtu vismaz 1–1,5 centimetrs brīvs gars sienu, caurulēm vai gar kamīnu. Kad mēs paņemam nost grīdas līsti, tad mēs ieraugam, kad ir lamināts klāt pie sienas. Tas ir nepareizi!" uzsver speciālists.

Viņš stāsta, ka mūsdienās ir plašs laminātu klāsts katrai gaumei, tajā skaitā arī virtuves lamināti, kuri ir ne tikai stipri, bet arī mitrumizturīgi. Tāpat ir lamināti, kurus var mazgāt. "Es ieteiktu tā – līmētie lamināti vairāk nav modē un nav jēgas, kliks – kliks, salaiž viņus kopā. Ja vajag, man ir cits dzīvoklis un es nesu pauniņām projām," joko Biršs.

"Izvēle ir fantastiska! Ir vairāki desmiti firmu, katram ir klases, izskats," tā par laminātu plašo sortimentu teic speciālists.

Šajā rakstā vēl vari izlasīt plašāk par lamināta ieklāšanu, tā klasēm un citiem aspektiem, kas jāņem vērā, ja klāj šo grīdas segumu.