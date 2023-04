Bezmaksas ierakstu studijas, virtuves un 3D printeru izmantošana – ar ko pārsteidz Helsinki

Vai zināji, ka Somijā ir aptuveni piecarpus miljoni iedzīvotāju un aptuveni trīs miljoni saunu? Saunas ir visur! Dzīvokļos, mājās, māju pagrabos. Helsinkos, Mannerheimintie rajonā, var atrast "Burger King" ar saunu. Arī panorāmas rata viena kabīnīte ir izbūvēta kā sauna. Stundu ilgs "Sky Sauna" apmeklējums četrām personām maksā 240 eiro.

Somi pirtojas vidēji divas reizes nedēļā. Senāk pirtīs Somijā tika pieņemtas dzemdības, kā arī apmazgāti mirušie. Somiem ir uzskats: "Saunā piedzimstam, saunā nomirstam."

Foto: Sintija Dzerkale

Mēs nolēmām atpūsties "Allas Sea Pool" kompleksā, kas ir viens no populārākajiem pilsētā. Kompleksā ir trīs saunas (vīriešu, sieviešu un kopējā) un trīs baseini. Katru reizi, kad gribi doties karsēties, aptuveni 10 minūtes jāstāv rindā, jo katrā no saunām vienlaicīgi atrasties var tikai astoņi cilvēki. Cena: 18 eiro par trīs stundu apmeklējumu. Kopumā ļoti patika, izbaudījām un atpūtāmies. Vienīgais, kas traucēja – teritorijā norisinājās remontdarbi, tāpēc nokļūšana no ģērbtuvēm uz saunām bija nedaudz apgrūtinoša un haotiska. Arī viens no baseiniem nebija pieejams.

Helsinku apskatei veltījām divarpus dienas jeb nedaudz ilgāk par 48 stundām, ar ko pilnīgi pietika, lai sajustu pilsētas šarmu. Somijas galvaspilsēta, manuprāt, ir ļoti labs "weekend getaway" galamērķis.