Elpu aizraujošie Polijas Tatri: praktiski ieteikumi ziemas pārgājienam

Piedzīvojumi viņu atrod vienmēr – kopš bērnības patikuši pārgājieni, laivu braucieni, atpūta dabā un jaunu vietu izzināšana, tāpēc ar aktīvo atpūtu dabā saista savu ikdienu arī tagad. Nu jau profesionāls avantūrists, Sergejs Šaburovs, 2019. gadā piepildīja savu sapni un izveidoja uzņēmumu “to hike”, kas organizē pārgājienus un piedzīvojumu pilnus izbraucienus pa dažādiem Eiropas reģioniem, galvenokārt uz Polijas Tatriem, kur vien jau aizvestas 29 ziņkārīgo grupas.

Dodoties ceļojumā ar auto, Polija bieži vien ir tas ceļa posms, kuru vēlamies mērot ātrāk, lai nokļūtu savā vēlamajā galamērķī. Tomēr svarīgi likt aiz auss, ka Poliju ir vērts izvēlēties par galapunktu, jo šeit ir fantastisks dabas brīnums – Polijas Tatri. Būtu grēks tos neizbaudīt, ja atrodamies salīdzinoši tuvu šādam krāšņumam. Daudzas ceļotāju grupas un piedzīvojumu meklētājus varenie kalni vilina atkal un atkal, sevišķi ziemā. Sergejs stāsta, ka "to hike" nebūs stāsts par lielām ceļojumu grupām, bet gan par saliedētu, ciešu komandu, kas nereti kļūst par labiem draugiem. Dodoties nelielās kompānijās, iespējams veikli pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, kā arī paspēt apskatīt un piedzīvot daudz vairāk nekā braucot 20 līdz 40 cilvēku grupā.

Foto: Publicitātes attēli

"Mūsu organizētie piedzīvojumi atšķiras no lielo kompāniju ekskursijām, jo parasti esam deviņu cilvēku liela grupiņa, kas pasākuma laikā saliedējas par ciešu komandu un nereti kļūst par labiem draugiem vēl ilgi pēc ceļojuma," stāsta Sergejs.

Janvāra beigās tiek plānots viens no neskaitāmajiem braucieniem uz Polijas Tatriem, kur avantūristi dosies trekingā pa skaistām kalnu takām "Dolina Białego" ceļā uz "Sarnia Skala”, kur apskatīs ūdenskritumu. Plānots iekarot "Giewont" vai "Kopa Kondracka" virsotnes, ieplānota pastaiga arī pa "Dolina Koscieliska", kā arī trīs alas un citas neskaitāmas ainavas.

Foto: Publicitātes attēli

"To hike" pārgājieni tiek organizēti ar busiņu uz tuvākiem reģioniem, bet ar lidojumiem uz kādiem tālākiem galamērķiem. Pārgājieni atšķiras ar grūtības pakāpi un komforta līmeni. Maigākie piedzīvojumi ir piemēroti jebkuram aktīva dzīvesveida piekritējam, jo tie neprasa iepriekšēju pieredzi vai sagatavotību, kā arī nakšņošana ir komfortablos viesu namos. Izaicinošākie piedzīvojumi no dalībniekiem prasa morālu un fizisku izturību. Piemēram, šovasar sadarbībā ar Liepājas alpīnistiem "to hike" dosies uz Kaukāzu Gruzijā, kur stāv priekšā fantastiski kalnu pārgājieni, tai skaitā pa klintīm un ledājiem tālu prom no civilizācijas.

Šobrīd aktuāls temats dabas mīļotājiem ir ziemas pārgājieni. Kā tiem sagatavoties, skaidro uzņēmuma "to hike" īpašnieks Sergejs. "Katrs piedzīvojums ir daudz baudāmāks, ja esat tam atbilstoši sagatavojušies – īpaši svarīgi dodoties ziemas pārgājienos. Būtiskākā ekipējuma sastāvdaļa ir apavi, jo tiem bez šaubām jābūt ērtiem un, vēlams, ievalkātiem. Vasarā, piemēram, Tatrus var izstaigāt arī ar dažāda veida zemajiem apaviem, taču ziemā noteikti ir nepieciešami stabili trekinga zābaki. Tie ne tikai neļaus kājām izmirkt un nosalt, bet arī ierobežos slīdēšanu un padarīs katru soli stabilāku. Trekinga zābaki cieši satur potīti, tādēļ es rekomendēju tos valkāt arī vasarā, ejot pa sarežģītāku reljefu."

Otra būtiska ekipējuma sastāvdaļa ir ērta mugursoma. Sergeja padoms ir neapkrauties ar liekām mantām. Sevišķi labi, ja mugursoma nav pilnībā piekrāmēta, jo būs grūtāk nest un tā mēdz ieņemt neērtu formu. Taču pats galvenais ieteikums ir apbruņoties ar entuziasmu un pozitīvu attieksmi pret dzīvi un cilvēkiem!

Foto: Publicitātes attēli

"Kādam varētu šķist, ka atkal dodoties uz kalniem var iestāties rutīna, taču tas nav iespējams, jo tāpat kā kalni ir mainīgi, tāpat arī ainavas, kas katru reizi piedāvā krasi atšķirīgu pieredzi un sajūtas. Arī piedzīvojuma dalībnieki katru reizi ir citi, kas padara manu darbu vienmēr interesantu un aizraujošu. Ceru, ka šis gads atnesīs "to hike" jaunus galamērķus un daudz jaunus piedzīvojumu meklētājus. Novēlu mums visiem 2022. gadā uzstādīt sev augstus mērķus, droši doties tiem pretī un izbaudīt katru soli šajā ceļā," piebilst Sergejs Šaburovs.

Seko līdzi Sergeja pārgājienu piedzīvojumiem viņa Instagram sociālo tīklu kontā un "to hike" Facebook lapā.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.