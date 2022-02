No bērnu auklēšanas Austrālijā līdz atpūtai Bali – ceļotājas Līnas Kraftes pieredze

Līna Krafte vienmēr zinājusi, ka kādā brīdī dosies prom no dzimtās Latvijas, lai ceļotu un baudītu pasaules neizmērojamās iespējas. Darba gaitas jauniete uzsāka Austrālijā, strādājot par auklīti, pēcāk to pašu darīja Kanādā, vēlāk absolvēja universitāti Dānijā un šobrīd jau četrus mēnešus ķer sauli vienā no populārākajiem tūrisma galamērķiem – Bali salā. Kā nebaidīties riskēt un sekot savai sirdsbalsij, "Tūrisma Gida'" lasītājiem stāsta pati Līna.

24 gadus vecā Līna nāk no Cēsīm, kur augusi kuplā ģimenē un dzīvojusi līdz pat vidusskolas absolvēšanai. Viņai ir divi vecāki brāļi, kuri allaž rādījuši priekšzīmi par pasaules apceļošanu kā vērtīgu iespēju. Līna nešaubījās, ka kādu dienu studēs ārzemēs, bet, lai saprastu vai spēj būt tik ilgi prom no mājām un ierastās vides, nolēma pieteikties "AuPair" programmai – tās ietvaros iespējams izvēlēties valsti, kurā dzīvot, lai strādātu kā ģimenē dzīvojoša auklīte. Izvēli par labu Austrālijai noteica valoda, kur tā ir angļu.

Austrālijā Līna pavadīja trīs mēnešus, no septembra līdz decembrim auklējot pusotru gadu vecu meitenīti. Tā esot bijusi noderīga pieredze, jo iepazīta austrāliešu kultūra un cilvēki, apskatīta apkārtne. Protams, priecējusi arī kabatas nauda, kas nāca bonusā auklītes darbam. Strādājot un iedzīvojoties jaunajā mājvietā, paralēli Līna lasījusi grāmatas angļu valodā, kas palīdzētu ātrāk papildināt valodas krājumu. Kā teic pati Līna, dzīvojot citā valstī un dzirdot valodu visapkārt, ar laiku prāts pats sāk domāt svešajā mēlē. Arī ģimene bijusi ļoti pretimnākoša, palīdzot iejusties un pierast pie jaunajiem apstākļiem.

Vēlāk Līna nolēma pārcelties uz Kanādu, dzīvojot ģimenē, kurā auga divas skolnieces. Piecus mēnešus par mājām viņa sauca Kalgari. Arī šobrīd, atminoties tālajā aizokeāna zemē pavadīto laiku, Līna stāsta, – Kanāda ir tā valsts, kura ir iekritusi viņai sirdī: "Arī tur ir četri gadalaiki, ļoti sakārtota vide, skaista daba. Man kā ziemas aktivitāšu fanei patika slidot, uzrunāja kalni, kur varēju braukt ar snovborda dēli, tāpēc noteikti gribētu tur atgriezties!"

Foto: Privātais arhīvs

Tālākie meitenes ceļi veda uz Dāniju, kur Līna iestājās augstskolā un studēja biznesa ekonomikas vadību. Izvēli par labu Dānijai noteica izdevīguma faktors – paralēli mācībām bija iespēja strādāt un saņemt pienācīgu stipendiju. Viņasprāt, Dāniju var dēvēt par studentu valsti, kur dibināt kontaktus ar sev līdzīgajiem. "Pati biju vairāk ieinteresēta sociālajā dzīvē nekā mācībās – arī ballītes ir neatņemama studentu dzīves sastāvdaļa," iesmej Līna. Neraugoties uz izklaidēm, meitene cītīgi studēja, lai iegūtu cerēto izglītību. Aizvadītajā vasarā viņa ieguva diplomu un tikpat apņēmīgi šoruden plāno startēt maģistrantūrā.

Jau gadu jauniete ir klientu apkalpošanas speciāliste dāņu uzņēmumā "Skatepro", kas tirgo dažādu ekstrēmo sporta veidu aprīkojumu. Pandēmija ierasto darbu klātienē mainīja pilnībā, dodot iespēju strādāt attālināti. Mammas pamudināta, Līna saprata, ka var nomainīt vidi un strādāt no citas pasaules malas. "Ja nepajautāsi, nekad nezināsi, ko tev atbildēs," stāsta Līna, "šķita, ka priekšniecība teiks nē, bet uzņēmums piekrita manai idejai, un tā nu es uz pusgadu devos uz Bali."

Foto no privātā arhīva

Kaut nākusi nākusi no lielas ģimenes, Līnai patīk būt vienai. Viņa nekad nav nonākusi lūzuma punktā, kad gribētu atgriezties Latvijā – mūsdienās ar tehnoloģiju palīdzību mīļie ir viena zvana attālumā. Lielo attālumu no tuviniekiem viņa neuztver kā apgrūtinājumu, mazliet skumji gan bijis, kad nācies izlaist lielus pasākumus, piemēram, ģimenes svinības, draugu dzimšanas dienas, citus svētkus. "Nepamet sajūta, ka esmu zaudējusi laiku, ko varēju pavadīt ar tuviniekiem, tomēr esmu darījusi daudz, lai būtu tur, kur esmu tagad," atklāj Līna. Tāpat viņa piemetina, ka nav vienīgā, kas ir tālu prom no ģimenes – tādi ir vēl daudzi studējošie. Arī šobrīd, dzīvojot Bali, viņa ir atradusi draugus, ar kuriem kopā apskatīt apkārt esošās salas. "Es nejūtos viena, jo šie cilvēki ir ar mani, padarot ikdienu labāku," rezumē aktīvā ceļotāja.

Tuvākajos gados Līna nav plānojusi pārcelties atpakaļ, jo vēlas padzīvot Dānijā, kur redz iespēju attīstīties. Iesmej, ka tad, ja atradīšot vīru vai draugu, būs jāsaprot, kur vēlas dzīvot viņš. Bet būtu labi, ja Eiropā.

Kas attiecas uz finansiālo aspektu, Līna atklāj, ka tas problēmas nav sagādājis – jāmāk plānot, rēķināt un sekot izmaksām līdzi. Protams, var paralēli piepelnīties, strādājot pilnas vai pusslodzes darbu. Studentiem šādu piedāvājumu netrūkst. Kā lielisku iespēju tiem, kuri uztraucas par izmaksām, meitene min brīvprātīgo programmas. "Strādā šo organizāciju labā par velti, taču braukā apkārt un redzi tik daudz!" teic Līna. Viņa uzsver, ka mūsdienās ir neskaitāmi daudz iespēju, tikai jāmāk tās izmantot.

Entuziastiskā jauniete iedrošina nebaidīties tos jauniešus, kuru plānos ir doties citviet pasaulē: "Jums nav, ko zaudēt, var vienīgi iegūt, turklāt jebkurā brīdī var atgriezties mājās. Protams, tas nav visiem, bet nekad neuzzināsi, ja nepamēģināsi."