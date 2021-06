PastumAgnesi: Latviete kājām veic Santjago ceļu no Valkas līdz Polijai

Pašā karstākajā vasaras periodā, kad termometra stabiņš sasniedza 35 grādu atzīmi, ceļojumu blogere Agnese Skunstiņa 16 dienu laikā braši pārsoļoja pāri Latvijai un nu turpina ceļu Spānijas virzienā cauri Lietuvai. Viņa ir viena no pirmajām, kas Latvijā veikusi Svētā Jēkaba jeb Santjago ceļu pilnā garumā, kopā nostaigājot 444 kilometrus.

Klejotāja reiz jau mērojusi 1000 kilometru garo Santjago ceļu no Francijas robežas līdz Atlantijas okeāna piekrastei Spānijā. 2017. gadā viņa to izdarīja 28 dienās. Pēcāk dzima ideja doties svētceļojumā atkal – šoreiz no mājām. Lai iešana būtu interesantāka un kilometrāža – neprognozējamāka, Agnese uzrīkojusi akciju #pastumagnesi (katrs jauns sekotājs ''Instagram'' platformā nozīmē vienu papildu kilometru, kas viņai jāpieveic kājām). Atsaucība izrādījusies negaidīti liela. Vakar pieteicās 1000. sekotājs – tas nozīmē, ka šobrīd svētceļnieces kontā ir gana "nākotnes kilometru", lai sasniegtu Polijas robežu.

Agnese ceļā devusies ar iedzīvi, kas ietilpst 65 litru mugursomā (12 kilogrami kopā ar dzeramo ūdeni), pārnakšņojot alberģēs jeb īpašās naktsmājās – tās paredzētas Santjago ceļa gājējiem un ir draudzīgas ikviena maciņam. Dienā viņa veic 20–40 kilometrus un krāj zīmodziņus svētceļnieka pasē. Realitāte ir cēla, bet arī skarba – Agnese peras pa nātrēm, iekrīt upes attekā, velk ārā piesūkušās ērces, cīnās ar odiem, dziedē rētas, raud un smejas. Vāra tēju uz prīmusa, peldas, bauda labvēļu piegādāto zemeņu zupu un arbūzu, satiek mammu, lūdzas ar mācītāju, soļo plecu pie pleca ar līdzjutējiem, ik vakaru planšetē raksta blogu par piedzīvoto…

Santjago ceļš ir viens no populārākajiem svētceļnieku maršrutiem pasaulē. Tā galamērķis ir Svētā Jēkaba katedrāle Spānijas ziemeļu pilsētā Santjago de Kompostela. Ļaudis daudzos kilometrus cauri Eiropai veic kājām, bieži vien startējot no savas mājas sliekšņa. Mēdz teikt, ka tas ir katra cilvēka individuāls izziņas, piedošanas vai veltījuma ceļš.

Latvijas 18 posmi ir iekļauti Eiropas Santjago ceļu tīklā. Pirmais posms sākas Valgā, tad skaistais maršruts cauri Vidzemei virzās uz Rīgu, tālāk caur Zemgali turpinās līdz Žagarei, kur savienojas ar Lietuvas Santjago ceļu. Tādējādi jebkuram Latvijas iedzīvotājam ir iespēja doties svētceļojumā uz aptuveni 3500 kilometru attālo Santjago de Kompostela katedrāli Spānijā, gluži tāpat, kā to dara Agnese.

Agneses piedzīvojumiem vari sekot līdzi viņas blogā šeit vai ''Instagram'' profilā šeit.

Savukārt te vari apskatīt visus Latvijas Santjago ceļa maršruta posmus (saitē atrodamas gan maršruta kartes, gan GPX faili).