Daudziem "ričuks" ir tikai pārvietošanās līdzeklis, taču Edgaram Trankalim tas pēdējo pusotru mēnesi bija arī draugs un sabiedrotais. Rucavnieks uzsāka mīt pedāļus maija nogalē, un nu sasniedzis Romu, nepilnu 40 dienu laikā vienatnē mērojot 3222 kilometrus. Ceļā Edgars sevi apbalvojis ar dāvanām unikālu un iespaidīgu dabasskatu veidolā, un, kā atzīst pats, no prieka pat asariņa šad un tad nobirusi. Taču vientuļš viņš noteikti nejutās – Edgaram palaimējies ar ļoti draudzīgu vietējo iepazīšanu, kas ne tikai aicinājuši savās mājās pārnakšņot, bet arī palīdzējuši atrast 100 kilometru attālumā pazaudēto zelta gredzenu.

Edgars jau no bērnības bijis radošs cilvēks. Lai gan vidusskolas laikā labi padevušās eksaktās zinātnes, puisis tomēr nolēmis dzīvi saistīt ar to, kas ne tikai sanāk, bet arī patīk. "Tieši tad sāku aizrauties ar video veidošanu, un man tas tik ļoti patika! Katru video taisīju ar lielu baudu, un bieži no cilvēkiem saņēmu pateicības vārdus. Tas deva baudu arī man, tāpēc gribējās katru video taisīt aizvien labāku. Gribēju aizraut, iedvesmot cilvēkus," teic Edgars. Šobrīd video veidošana ir viņa maizes darbs un hobijs, kas soli pa solim aizvedis arī pie lielā ceļojuma uz Romu.

"Tā kā varu atļauties dažkārt paņemt ilgāku laiku brīvu, man patīk daudz ko piedzīvot," turpina stāstīt Edgars. "Nav konkrētu lietu, ko es gribu darīt, tās vienkārši atnāk pašas no sevis. Piemēram, šī pati riteņbraukšana. Viss, ko es darīju pirms tam, sasummējās kopā un rezultējās šajā piedzīvojumā." Viņš piebilst, ka dzīvē ļoti uzrunā spēja cilvēkus iedvesmot – vienalga, vai tā būtu video veidošana vai kas cits. "Es to daru no sirds. Un ir ļoti forši saņemt no cilvēkiem enerģiju, novērtējumu un just, ka viņi spēj aizrauties kopā ar mani," tā Edgars.