Pieredzējušas polāro ekspedīciju gides ieteikumi, gatavojoties ziemas pārgājienam ar teltīm

Maju Lunekunda (Maiu Lünekund) ir igauņu ceļotāja un gide, kas strādājusi Zviedrijas ziemeļos, mērojot 300 kilometrus garo polāro ekspedīciju ar suņu pajūgu "Fjällräven Polar". Maju dalās pieredzē, kā droši pārnakšņot teltī ziemas aukstumā un kas jāievēro, lai būtu silti.

Nesasvīsti, nesamirksti



"Don't sweat, don't get wet – jeb nesasvīsti, nesamirksti," Maju atceras gudrību, ar kuru polārās ekspedīcijas laikā dalījās krietni pieredzējušāki biedri.

"Ja ziemas pārgājienā vai pat vienkāršā pastaigā ievēro šos divus noteikumus, tad, visticamāk, nenosalsi. Ja jūti, ka sāc svīst, nekavējoties samazini tempu. Var arī novilkt kādu no apģērba kārtām. Ja kāda iemesla dēļ samirksti, vajadzētu būt iespējai pārģērbties sausās drēbēs," skaidro ceļotāja.

Tā kā laikapstākļi ir tādi, kādi tie ir, svarīgi ģērbties vairākās kārtās. "Daudzi ir pārliecināti, ka ziemas pārgājienā jāģērbjas kā kāpostam, vairākās kārtās, un drēbēm jābūt ļoti biezām. Patiesībā tas tā nav," saka Maju. "Kad strādāju par gidi pārgājienos ar kamanu suņiem Zviedrijas ziemeļos mīnus 10-20 grādos, man zem pavasara-rudens jakas bija tikai divas kārtas termoveļas no 100% vilnas. Siltu biezu dūnu jaku vilku tikai tad, kad apstājāmies, atpūtāmies un vakaros teltī. Tādu pašu funkciju kā dūnu jaka lieliski pilda biezs guļammaiss."

Foto: Maiu Lünekund

Telts paredzēta aizsardzībai pret sniegu, nevis siltumam



Igaunijas ziemas apstākļos, pēc Maju teiktā, pārgājienos var doties ar trīs sezonu telti. "Arī ziemā telts mērķis ir nevis uzturēt siltumu, bet gan neļaut iekļūt tajā mitrumam, kas šajā gadījumā ir sniegs. Gaisu teltī silda mūsu pašu elpošana, bet tā rada gaisa kondensāciju, proti, mitruma palielināšanos. Mitrums paliks uz telts sienām un galu galā kondensāts pilēs uz jums un jūsu mantām," viņa saka.

"Šī iemesla dēļ, guļot teltī, ieteicams pēc iespējas vairāk turēt to vaļā un atvērt ventilācijas atveres. Jo labāk cirkulēs gaiss, jo ātrāk teltī mazināsies mitrums. Protams, atveres vajadzētu turēt vaļā tikai mierīgā laikā, jo pretējā gadījumā vējš teltī sanesīs sniegu."

Tas, kam tiešām jāspēj izturēt ziemas apstākļus, ir guļammaiss – labāk ņemt tādu, kas paredzēts četrām sezonām. "Četru sezonu guļammaisu var aizstāt ar diviem plānākiem guļammaisiem – lieliski kopā saderēs trīs sezonu un vasaras guļammaiss. Reiz man bija iespēja izmēģināt šo iespēju mīnus 12 grādos," viņa piebilst.

Biezs sniegs telti noturēs vietā



Maiju iesaka nometni veidot augstienē, jo naktī ieplakā nolaižas aukstais gaiss, kas galu galā nonāks pie jums un jūsu telts. Izvēloties telts vietu, to nepieciešams kārtīgi nomīņāt, lai sablīvētu sniegu, un apmēram divdesmit minūtes to neaiztikt. Pa to laiku var savākt malku vai sākt vakariņu gatavošanu.

Maju skaidro: "Pēc nogaidīšanas sablīvētais sniegs kļūs ciets, un pa to varēs mierīgi staigāt, neiegrimstot līdz ceļiem. Labi, ja ir līdzi sniega mietiņi teltij – tie ir nedaudz platāki par parastajiem. Lieliski noder arī zari vai pārgājienu nūjas. Dzīt mietiņus sniegā nav jēgas, jo tie tāpat tur neturēsies. Tā vietā sniegā izveido nelielas bedrītes, kuros liek caur telts cilpām izvērtus mietiņus. Pārber pāri sniegu un kārtīgi sablīvē – tā telts droši stāvēs savā vietā."

Foto: Maiu Lünekund

Nosiltini telts zemi



Lai guļammaisā un teltī būtu silti, Maju iesaka ievērot divus vienkāršus principus. "Pirmais un svarīgākais princips ir norobežot sevi no aukstās zemes. Lai to panāktu, starp cilvēku un zemes virsmu jāizveido biezs slānis," viņa stāsta. Pirmajai kārtai viņa izmanto parasto tūrisma paklāju – ziemas pārgājienos tam jābūt pēc iespējas biezākam. Iespējams pat novietot divus paklājus vienu virs otra. Virsū Maju izklāj silto jaku, siltinātas pārgājienu bikses un visbeidzot – guļammaisu.

"Pirms tam visas ar dūnām piepildītās mantas es izpurinu, jo guļammaisu silda nevis pašas dūnas, bet gaiss starp tām," viņa skaidro. "Pa virsu uzmetu arī lietusmēteli vai flīsu. Īpaši cenšos nosiltināt vietu, kas atradīsies pie telts ieejas – tur naktīs ir visaukstāk. Polārās ekspedīcijas laikā biju viena no retajām, kas uz nakti neuzvilka visas pieejamās siltās drēbes, bet gan paklāja tās zem sevis. Un, starp citu, nenosalu atšķirībā no tiem, kuri saģērbās kā kāposti."

Sildi guļammaisu, nevis otrādi



Pat siltākais guļammaiss, kas paredzēts pārgājieniem mīnus 30 grādu salā, nenodrošinās siltumu, ja cilvēks tajā jau būs nosalis. "Guļammaiss aizturēs ķermeņa radīto silto gaisu, kas nozīmē, ka jūs, nevis guļammaiss, būsiet plītiņa. Tāpēc pirms līšanas guļammaisā noteikti ir jāsasildās," viņa uzsver.

Sieviete stāsta, ka pirmais solis ir kārtīgi paēst. "Ziemā nekādā gadījumā nedrīkst iet gulēt izsalcis. Piemērotākās vakariņas būs kas sātīgs un trekns, kas palīdzēs jūsu ķermenim efektīvāk ražot enerģiju, lai saglabātu siltumu," iesaka Maju, piebilstot, ka pēc vakariņām ir jāizkustas.

"Piepumpējies, palēkā, uzcel telti, izmētā sniegu. Var, protams, arī vienkārši pasēdēt pie ugunskura un padzert karstu tēju. Sasildīties palīdz arī termofors, taču ir kāda viltība – to labāk iespiest starp kājām, jo tieši augšstilbu iekšpusē atrodas lielie asinsvadi, kas iznēsā siltumu pa visu ķermeni."

Mazās dabiskās vajadzības naktī nokārtojiet pudelē vai telts priekštelpā



Viena no nepatīkamākajām situācijām nakšņošanas laikā teltī ir vēlme doties uz tualeti. Un ja vēl ir putenis! Maju saka, ka problēmai ir vienkārši risinājumi. Nav obligāti jāsaģērbjas un jāiet ārā aukstumā. Viens risinājums ir īpaša pudele.

"Visbiežāk kā naktspodiņš tiek izmantota sporta pudele ar platu kaklu. Protams, to kaut kā nepieciešams atzīmēt, lai nesajauktu ar pudeli, no kuras dzerat. No rīta atliek tikai izliet saturu un izskalot pudeli ar ūdeni, lai tajā nesasūktos smaka," iesaka Maju. "Vēl viena iespēja – izmantot telts priekštelpu kā tualeti. Tā kā ziemas apstākļos viss tāpat sasalst, tad nebūs nekādas peļķes un pat ne smakas – improvizētā tualete netraucēs gulēt," skaidro ceļotāja.

Šobrīd Maju ceļo pa Portugāli ar kemperi, kuru viņa pati iekārtojusi, ceļojumā viņu pavada suņi Linka un Odeca. Pavasarī ceļotāji dosies uz Zviedrijas ziemeļiem, kur viņus gaida slēpošanas pārgājiens. Maju piedzīvojumiem var sekot līdzi viņas "Instagram" kontā un "YouTube" kanālā.

