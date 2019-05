Praktisks ceļvedis: kas jāzina, dodoties uz Filipīnu salām

Filipīnu salu dienvidos ir noslēpušās vienas no pasaules skaistākajām pludmalēm, tajā pašā laikā piedāvājot kalnus, kuros kāpt, un rīsu terases, ko apskatīt ziemeļos. Šajā valstī tik tiešām ir viss aktīvai un relaksējošai atpūtai.

Lai arī lidojums no Latvijas ir dārgāks kā uz citiem tuvāk esošiem galamērķiem, esot tur, var izplānot finansiāli draudzīgu ceļojumu, jo dzīvošana, ēšana un citas aktivitātes ir par ļoti zemām cenām. Piemēram, noorganizēt laivu braucienu visas dienas garumā ar pusdienām privātā lagūnā diviem cilvēkiem izmaksās tikai 30 eiro.

Visburvīgākā lieta, kas man saistās ar šīm salām, ir tas, ka daudzas no tām vēl nav tūristu izpostītas, dažas ir tik patiesas un nesamākslotas, ka tu tiešām tur vari noķert sajūtu, ka esi vienīgais tūrists. Bet ir arī vietas, kas ir izveidotas speciāli tūristiem – kūrorti ar pludmalēm komfortablai atpūtai, kur iespējams vērot romantisko filmu ainu cienīgus saulrietus.

Ja dodies ceļojumā uz īsāku laiku, noteikti kārtīgi jāizvērtē, kur tieši vēlies pavadīt savu laiku, bet, ja ir iespēja ceļot ilgāk, tad visefektīvākais veids, kā pēc iespējas pilnvērtīgāk apskatīt un gūt iespaidu par dzīvi Filipīnu salās, ir ceļojot no salas uz salu. Filipīnu salas kopumā sastāv no vairāk nekā 7000 salām, no kurām vairākas ir elpu aizraujošas, bagātas ar pasakainākām vietām, kurās noteikti ir vērts savā dzīvē kaut reizi pabūt. Ceļot no vienas salas uz otru visērtāk ir ar lidmašīnu, vietējās avio kompānijas piedāvā ļoti lētus un biežus lidojumus. Savukārt, ja plāno ceļot uz tuvu esošu salu, tad laba opcija ir izvēlēties ūdens transportu. Tas būs vai nu pasažieru kuģis, vai privāts transfērs – kā kurā gadījumā.

Ņem vērā, ka Latvijas iedzīvotāji Filipīnu salās mēnesi var uzturēties bez vīzas. Ielidojot Filipīnās, saņemsi zīmogu pasē, kas ļaus tev uzturēties salās 30 dienas. Ja tu būsi ilgāk, tad, lidojot prom, nāksies samaksāt sodu par katru papildus pavadīto nedēļu. Kā arī ļoti svarīgi ir norezervēt biļeti atpakaļceļam vai nākamajam galamērķim ārpus Filipīnu salām, citādāk tu netiksi ielaists Filipīnu salās, jo ir jābūt pierādījumam, ka valsts tiks pamesta.

Ko apskatīt?



Kā pirmo jāmin Palavānu, kas ir populāra ar galamērķi El Nido. El Nido ir reģions pašos salas ziemeļos un ir slavens ar tā līci, kas ik rītu ir pilns ar zvejnieku un tūristu laivām. Šajā ciematā var uzkāpt tā augstākajā virsotnē un nolaisties lejā ar "zipline". Lai arī šeit ir atrodama lidosta, lidojums turp sanāk visai ekskluzīvs un dārgs. Parasti lielākā daļa tūristu izvēlas lidot uz Palavānas galveno lidostu, proti, "Puerta Princesa", no kurienes četru stundu braucienu attālumā atrodas arī skaistais ciemats.