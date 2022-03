Sala tepat blakus, kur palaist vaļā savus 'zirgus' un sajūtas

Stress, bailes, uztraukums – tās ir sajūtas, kas mūs indē nu jau ik dienu, grauž un posta. Vēl viens piliens, un trauks ies pāri… Parūpēties par savu emocionālo labsajūtu nav bezatbildība, nomocītajam prātam vajag atpūtu, lai no pārslodzes neizsistu "korķus". Uz brīdi nolikt malā viedtālruni būtu pirmais solis, otrais – atrast vietu un apstākļus, kur uz brīdi, kaut vai uz pāris dienām, vienkārši atslēgties no pasaules, un kur tevi lutina un lutina, un lutina...

Es Sāremā esmu bijusi daudzkārt, droši vien tāpat kā ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji (jā, mums, latviešiem patīk un skauž igauņu salas!), taču pārsvarā tikai ļoti "tematiski", apmeklējot vai piedaloties autosporta sacensībās. Tāpēc es nekad nebiju uz Sāremā skatījusies no sievišķības pozīcijām. Un, kā saka, lieki. Jo te var riktīgi "palaist vaļā zirgus" un palutināt sevi no sirds! Ja šo lasa arī stiprā dzimuma pārstāvji – sagādājiet savām mīļajām šādu iespēju, tikai viņai vien, bez jums, bez bērniem un varbūt pat bez draudzenēm.

Sāremā vēl ilgi pirms visa uzminēja ar tūrisma pavasara saukli, kā nojaušot, ka būs tik ļoti vajadzīga atslodze, – šajā sezonā galvenais vadmotīvs ir "tikai sievietēm" jeb "women only". Dažādi īpaši piedāvājumi, smukumi un jaukumi, bet par bezmaksas piedāvājumu parūpējusies pati daba. Sāremā ir slavena ar savām spa viesnīcām, un mūsu atpūtnieki to labi zina, – kad Latvijas neatkarības diena iekrīt piektdienā vai pirmdienā, viesnīcas ir pilnas ar latviešiem, kas ar baudu izmanto garās brīvdienas. Un te nu var atvēzēties – no "statusa" viesnīcas "Go Spa", kurā ir izcils skaistumkopšanas procedūru piedāvājums un spa komplekss, eklektiskās "Grand Rose" pašā Kuresāres centrā un izsmalcinātās "Arensburg" līdz lielajiem kompleksiem, kuros bez smukuma būs arī ārstniecība.

Foto: Shutterstock

"Hotel Arensburg"



Sāremā savu pirmo slavas vilni piedzīvoja vēl 19. gadsimta beigās, kad tika atklāta šejienes dūņu labvēlīgā ietekme uz veselību, un uz salu sāka braukt norūpējušies Krievijas impērijas turīgie augstmaņi. Impērija ar laiku beidza pastāvēt, bet Sāremā kā veselības uzlabošanas vieta savu statusu saglabāja arī nākamās "impērijas" laikā. Tiesa, tad salā nokļūt bija sarežģītāk pierobežas statusa dēļ, taču sanatorijas darbojās un ārstēja.