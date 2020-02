Solo ceļojums uz Jordāniju: praktiski padomi un ieteikumi apskates vietām

Kādēļ Jordānija un kādēļ solo? Šī ir ceturtā reize, kad esmu Jordānijā, un otrā vienatnē. Tas pierāda to, ka Jordānija ir fantastiska – es to saucu par "manu paradīzi". Un šogad plānoju turp doties vēl divas reizes. Ko lai saka – es mīlu Jordāniju. Katra reize līdz šim ir bijusi citādāka, redzēts un piedzīvots katrreiz kas cits, turklāt es zinu, ka vēl neesmu redzējusi visu no brīnišķīgā, skaistā un savādā, ko Jordānijas daba un iespējas piedāvā!

Iedzīvotāji



Brīnišķīga ir ne tikai daba, bet arī cilvēki. Šeit es jūtos droši! Šo jautājumu man uzdod bieži – vai tev nav bail, vai tur ir droši?! Es jūtos tieši tik droši, ka reizē, kad ceļoju viena ar īrētu auto, es paķēru vairākus stopētājus. Jāatzīst, ka tomēr taisīju "face control" pēc apģērba – esmu jau iepazinusi jordāniešus un ģērbšanās stilu. Joprojām esmu dzīva. Tieši pretēji – uzzināju vēl vairāk par Jordāniju, iepazinos ar ģimenēm, tiku cienāta, smīdināta.

Ceļojot grupā, nekad nevarēs piedzīvot to, ko var vienatnē. Jordānijā izteikti novēroju to, ka cilvēki ir ļoti izpalīdzīgi un pretimnākoši, ja tāds esi tu pats. Jo draudzīgāks un laipnāks tu būsi, jo dubultā, tas nāks atpakaļ. Es tiku iepazīstināta ar daudzām ģimenēm (sievām, bērniem, brāļiem, māsām, tēviem, mammām, brālēniem), es tiešām neatceros precīzi cik – kas to var saskaitīt? Katrā vietā, kur bija kāds kontakts, man vienmēr vēlējās izpalīdzēt, vai vismaz pacienāt ar tēju – viesus cienā ar tradicionālo tēju – ļoti, ļoti saldu. Te vietā būtu teiciens: tēja pielieta pie cukura. Atteikties skaitās diezgan nepieklājīgi. Bet tā kā man bija viss saplānots ar laika rezervi (kādēļ tā, par to vēlāk), es labprāt ļāvos visam, kur mani ceļi vedīs.

Bija gadījumi, kad man izpalīdzēja arī ar naktsmājām, vakariņām, ekskursijām, gidiem, džipa tūri un vēl, un vēl... Tomēr vispārsteidzošākais bija atdodot nomā auto. Mana pikantā (KIA Pikanto) draudzenīte bija diezgan cietusi (kādēļ, par to arī vēlāk) un nomas darbinieks (neliela vietējā autonoma, kas piedāvā labākos nosacījumus ar labām atsauksmēm), kurš man palīdzēja arī auto izlīdzot vairāk nekā ietilpst viņa pienākumos, pārliecināja klātesošos kolēģus un bosu pa telefonu, ka skrambas ir nenozīmīgas un apdrošināšanu nav vērts iesaistīt. Man gan bija "full insuarance" – man personīgi tas neko nemainītu, bet, kā jau teicu, visi vēlas izpalīdzēt, ja saņem labu attieksmi. Man sanāca saskrāpēt sānu gandrīz visā garumā, priekšējais numura turētājs bija gandrīz pilnībā sadrupis un, ja godīgi, arī mašīnas apakša noteikti bija cietusi, bet par to es saņemu laipnu apkalpošanu, sarunas un tieku sacienāta ar tēju. Ej nu saproti!

Ar to visu es gribu teikt, ka cilvēki te ir ļoti izpalīdzīgi un labi. Pārsvarā gan nākas satikt vīriešus, jo sievietes algotus darbus pārsvarā nestrādā un atrodas mājās, darot saimniecības darbus. Satiku vien pāris sievietes, ar kurām mani iepazīstināja, kad tiku uzaicināta uz viņu mājām tēju dzert. Sievas un mammas – ļoti laipnas!

Es negribot pievērsu īpašu uzmanību vienmēr un visur – sieviete; viena; "balta" un vēl pie stūres? Braucēji uzpīpina, bet gājēji pamāj – jauka komunikācija – es vienmēr centos pamāt pretī, kas raisīja smaidu visiem – bērni pat iespiedzās vai palēcās no priekiem!

Komunikācija. Arvien vairāk jordāniešu māk angļu valodu. Vairāk vai mazāk. Sevišķi tur, kur iegriežas tūristi, primāra komunikācija ir iespējama. Citi runā pat ļoti labi. Bija gadījumi, kad nemaz neko nesaprot, bet ar zīmēm u.tml. tāpat galā tikām.

Rezumē: ne reizi visos ceļojumos es nesastapu nepatīkamu attieksmi. Izņēmums ir lielie tūrisma objekti, piemēram, galvaspilsēta Ammāna (pieļauju, ka arī visās lielākajās pilsētās), populārākajā tūrisma vietā Petra, pilsētā Kerakā – te valda komercija ar izrietošajām sekām! Protams, ka būs cilvēki, kas mēģinās apkrāpt, tāpat kā visās valstīs. Kā saka: nav cilvēku – nav problēmu! Noteikti –jo tālāk no pilsētām, jo ļaudis ir patīkamāki komunikācijā.