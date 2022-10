10 vietas visā pasaulē, kur brauc lūkot ziemeļblāzmu

Ziemeļblāzma Latvijā ir salīdzinoši liels retums; biežāk tā novērojama polu tuvumā abās Zemes puslodēs, jo ziemeļblāzma (saukta arī par polārblāzma vai kāviem) veidojas, kad Zemes magnētiskā lauka iedarbībā elektriski lādētās daļiņas virzās uz Zemes poliem. Vairākās vietās pasaulē šis dabas fenomens visā tā krāšņumā novērojams tik bieži, ka tūristi apzināti brauc uz šīm vietām, lai pieredzētu brīdi, kad debesis iekrāsojas zaļos, dzeltenos, indigo un violetos toņos. "Travel+Leisure" iedvesmai apkopojis 10 šādas vietas visā pasaulē.

Fērbenksa Aļaskā

Fērbenksa atrodas vietā, kur novērota bieža ziemeļblāzmu aktivitāte, un no augusta līdz aprīļa beigām pilsētā tās redzamas regulāri. "Travel+Leisure" iesaka apmesties kūrortā "Chena Hot Springs", kurā atrodas silti, ar minerālvielām bagāti ārstnieciskie ūdeņi, kuros mērcēties un vienlaikus vērot gaismu spēles debesīs. Dabas parādība visbiežāk novērojama no pulksten 22 līdz trim naktī. Viesi, kas agri dodas gulēt, kūrorta personālam var pieteikt, lai viņus pamodina gadījumā, ja debesīs parādās ziemeļblāzma.

Somija

Ziemeļblāzma Somijā parādās apmēram 200 naktis gadā. "Travel+Leisure" iesaka palikt romantiskajā kūrortā "Kakslauttanen" un palikt stikla iglā vai mesties piedzīvojumā un ziemeļblāzmas medībās doties ar ziemeļbriežu vilktām kamanām. Somijā ir daudz naktsmītņu, kas pielāgotas, lai no tām varētu baudīt apkārtējo ainavu – sākot no stikla villām, kas atrodas pie jūras vai ezera, līdz rančo, kuros izveidotas īpašas stikla kabīnes.

Svalbāra Norvēģijā

Norvēģijā netrūkst vietu, kurās var redzēt ziemeļblāzmu, un viena no šādām vietām ir Svalbāra – Arktikas salu arhipelāgs starp Norvēģiju un Ziemeļpolu. Te no novembra vidus līdz februārim valda polārā nakts, tāpēc iespēja redzēt ziemeļblāzmu ir divreiz lielāka. Svabāla ir vienīgā apdzīvotā vieta pasaulē, kur šo parādību var piedzīvot dienas laikā. Lai pieredzi padarītu aizraujošāku, te iespējams īrēt sniega motociklus vai īpašus transportlīdzekļus, kas izvadā trīs stundu garā ekskursijā pa apkārtni.

Trumse Norvēģijā

Trumse, kas tiek dēvēta par "Arktikas vārtiem", ir lielākā pilsēta Norvēģijas ziemeļos un atrodas aiz Polārā loka. Pēdējos gados tieši polārblāzmas dēļ Trumsē novērots tūristu pieplūdums, un te pilsētas viesiem no augusta beigām līdz aprīļa sākumam tiek piedāvāts plašs ekskursiju klāsts, sākot no polārblāzmu vērošanas tūrēm, izbraucieniem uz fjordiem un vaļu vērošanai līdz vairāku stundu gariem piedzīvojumiem ar sniega motocikliem, iepazīstot vietējo apvidu.

Kalni un fjordi, kas ieskauj pilsētu, atrodas tik tuvu pilsētas centram, ka tos var apbrīnot pat no galvenās ielas. "Travel+Leisure" aicina izpētīt pilsētu un tad doties uz restorānu "Emma", lai baudītu autentiskus vietējos ēdienus.

Grenlande

Nelielā gaismas piesārņojuma dēļ Grenlandē naktīs ir ideāli redzamības apstākļi, kas nodrošina iespēju redzēt gaismu strēles debesīs. Polārblāzmu sezonā (no septembra līdz aprīļa sākumam) te var uzturēties trīs vai četras naktis un būt drošs, ka nepalaidīs garām šo dabas parādību. "Travel+Leisure" iesaka apmesties "Hotel Arctic" piedāvātajās iglās fjorda "Ilulissat" tuvumā. Esot Grenlandē, var ieplānot braucienu arī uz Kangerlusuaku. Tā ir kādreizējā ASV militārā bāze un atrodas netālu no lidostas. Šeit polārblāzma tiek novērota 300 naktis gadā un interesentiem tiek piedāvātas īpašas ekskursijas šī fenomena vērošanai.

Jukona Kanādā

No augusta līdz aprīļa vidum virs Jukonas teritorijas Kanādā regulāri debesīs virpuļo ziemeļblāzma un, atkarībā no laikapstākļiem, tās var vērot stundām ilgi. Netālu no Vatsona ezera Jukonā atrodas Ziemeļblāzmu centrs ("Northern Lights Centre"), kurā var uzzināt visu, kas jāzina par šo dabas parādību – sākot no zinātnes un beidzot ar folkloru. Lai atpūta būtu ne tikai izzinoša, bet arī relaksējoša, "Travel+Leisure" iesaka apmesties kūrortā "Northern Lights Resort" un "Whitehorse" izbaudīt spa procedūras.

Skotija

Rudens un ziemas mēnešos ziemeļblāzma redzama visā Apvienotajā Karalistē, bet vislabāk kāvus vērot var no augstienēm ziemeļu daļā vai Šetlendas salām. Neaizmirstamam piedzīvojumam var rezervēt istabiņu "Sumburgh Head" – atjaunotā Šetlendas bākā, no kuras paveras skats uz Atlantijas tuklīšu ligzdošanās vietām, vai doties uz Lūisa salu, lai apskatītu ekspozīciju virs sena cilvēka radīta brīnuma – "Calanais Standing Stones". Tie ir aplī izvietoti stāvakmeņi, kuri, kā zinātnieki lēš, izkārtoti pirms pieciem tūkstošiem gadu. Lai nepalaistu garām iespēju redzēt ziemeļblāzmu, var reģistrēties paziņojumu saņemšanai "AuroraWatch UK".

Čērčila Kanādā

Iespēja dzīvē redzēt polārlāčus padarījusi Čērlčilu interesantu tūristiem. Šī ir arī lieliska vieta, kur lūkot ziemeļblāzmu, jo tā te redzama vairāk nekā 300 naktis gadā. Rezervējot apmeklējumu Čērčilas Ziemeļu studiju centrā, interesenti var apgūt astronomiju un pētīt fotogrāfijas ar ziemeļblāzmu.

Islande

"Travel+Leisure" raksta, ka viesnīca "Rangá", kas atrodas Islandes dienvidos, piedāvā dažādas aktivitātes, sākot no vaļu vērošanas un vizināšanās ar suņu kamanām līdz ekskursijām uz ledājiem un saldūdens makšķerēšanu, taču tās atpazīstamības zīme ir ziemeļblāzmu vērošana. Viesnīca atrodas laukos, kur ir minimāls gaismas piesārņojums, tādējādi te nodrošināti optimāli redzamības apstākļi ziemeļblāzmu sezonā, kas Īslandē ir no augusta līdz maija sākumam. Savukārt netālu no Reikjavīkas atrodas viesnīca "Ion Hotel", kuras bārā "Northern Lights" ir speciāli aptumšots, un tam ir milzīgi logi, lai ziemeļblāzma apmeklētājiem būtu redzama arī no iekštelpām.

Zviedrija

Izmantojot ledu, kas iegūts no Tornes upes Lapzemē, viesnīcas "Icehotel" amatnieki katru gadu no jauna izveido autentiskas iglas, kurās temperatūra svārstās no pieciem līdz astoņiem grādiem zem nulles. Viesnīca piedāvā dažādas ekskursijas, tostarp izbraucienus ar sniega motocikliem un fotosesijas naktī, iemūžinot mirkļus, kuros redzama polārblāzma. Interesenti var ieplānot arī ekskursiju uz tuvējo observatorijas centru "Aurora Sky Station", kas atrodas Abisko. Tas atrodas 900 metrus virs jūras līmeņa un nelielā gaismas un skaņas piesārņojuma dēļ no tā paveras iespaidīgi skati uz gaismas dejām debesīs. Abisko ziemeļblāzmas redzamas gandrīz katru nakti no oktobra līdz marta beigām.