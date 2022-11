Atpūta Zviedrijā – no Malmes līdz Gotlandei

Lai gan pirmajā mirklī varētu šķist, ka brīvdienas kādā no ziemeļu valstīm rudenī nav saistošas, novembris ir labs laiks, lai dotos ceļojumā, jo šajā laikā var izvairīties no lieliem tūristu pūļiem un atrast labākos piedāvājumus naktsmītnēm. Pasažieru prāmja "DFDS" pārstāve Liene Torstere piedāvā idejas, kā pavadīt atvaļinājumu Zviedrijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Burvīgā Malme



Dodoties izbaudīt Zviedrijas dienvidu šarmu, lieliska pieturvieta ceļojuma sākumam būs pusstundas braucienā no ostas esošā Malme. Pilsēta pārsteidz ar savu kultūras dzīvi un brīnišķīgo arhitektūru, tā ir viena no visagrāk industrializētajām Skandināvijas pilsētām, taču arī viena no piecām zaļākajām pilsētām, tādēļ šeit var aplūkot gan dažādus arhitektūras pieminekļus, gan arī doties pastaigā kādā no Malmes zaļajiem parkiem.

Pilsētas pašā sirdī, Lilla Torg laukums ir vieta, kur jādodas aplūkot skaisto arhitektūru un malkot kafiju, izbaudot Zviedru tradicionālo Fika pauzi. Lilla Torg laukuma tuvumā atrodas arī daži slavenākie naktsklubi un bāri, kas patiks tiem, kas ceļojuma laikā vēlas baudīt dejas līdz rīta agrumam.

Pusdienlaikā apskates cienīgs būs Malmes gastrotirgus Malmo Saluhall, kas ir ir gan arhitektūras piemineklis, gan vieta pusdienām. Piedāvājumā ir Zviedrijas un visas pasaules virtuves ēdieni, kā arī, tā ir arī viena no nedaudzajām vietām Malmē, kur iespējams nobaudīt tradicionālās zviedru gaļas bumbiņas. Tādēļ dodoties pusdienās šeit lielā draugu grupā, var noteikti nesatraukties – te sev pusdienas atradīs pat izvēlīgākie ēdāji.

Foto: Publicitātes foto

Lunda – vēsturiskais baudījumus



Lunda atrodas 20 minūšu braucienā no Malmes. Tā ir ar bruģi noklāta vecpilsēta, kurā atrodas grandioza, gadsimtiem sena Lundas katedrāle, kas ir lielākais romānikas arhitektūras mākslas darbs Zviedrijā. Turpat blakus ir arī krāšņais Lundagard parks, kur ir iespēja apskatīt pavisam nelielu, bet vēsturiski interesantu objektu – rūnu akmeņus, kurus uzstādīja vikingi Lundas dibināšanas laikā ap 970. gadu.

Esot Lundā, noteikti jāapskata arī Lundas universitātes galvenā ēka, kas īpaši skaisti izskatās rudenīgajā laikā.

Foto: Publicitātes foto

Jenšēpingas miers un burvība



Nav daudz pilsētu, kurās ir tik mierīga vide kā Zviedrijas dienvidos esošajā Jenšēpingā (Jönköping). Šī vieta atrodas trīs dažādu ezeru krastos, no kuriem viens ir Veternas ezers (Vättern), kas ir otrs lielākais ezers Zviedrijā un sestais pēc platības Eiropā. Jenšēpingu iespējams sasniegt ar auto, mērojot nepilnu trīs stundu braucienu.

Esot Jenšēpingā, vērts apmeklēt pilsētas lepnumu – sērkociņu muzeju. Muzeja galerijās apskatāmi tūkstošiem sērkociņu kastīšu un paciņu, kā arī visas sērkociņu ražošanā izmantotās iekārtas.

Kad vēstures dvesma iegūta, laiks doties ceļojumā uz "nākotni" un apskatīt elpu aizraujošas tehnoloģijas Jenšēpingas zinātņu centrā "Upptech". Šī vieta patiks tiem, kam patīk izzināt, kā darbojas dažādas tehnoloģijas no A līdz Z. Muzejā ierīkots arī iespaidīgs planetārijs, kas ļaus atvilkt elpu no piedzīvojumiem un mirkli pasapņot.

Foto: Publicitātes foto

Pirms došanās mājup – Gotlandes salas valdzinājums



Pēc Jenšēpingas apmeklējuma, trīs stundu attālumā nelielā ostas pilsētiņā Oskarshamnā kursē prāmis, kas aizvedīs uz Gotlandes salas lielāko pilsētu Visbiju, kas ir iekļauta UNESCO kultūras mantojumā.

Gotlanes sala ir ļoti apmeklēta un to iecienījuši paši zviedri. Šī unikālā sala Baltijas jūrā pārsteigs ar dabas varenumu un elpu aizraujošajiem skatiem. Esot Gotlandē, noteikti jāapmeklē Faro pludmale, kur atrodami unikālas formas klinšakmeņu krāvumi.

Taču unikālā daba, viduslaiku pilsētiņu šarms nav nebūt vienīgais, ko vērts baudīt Gotlandē. Sala lepojas ar bio produktu daudzveidību un salas viesiem piedāvā nobaudīt labākos produktus, prasmīgi tos apvienojot lokālo garšu buķetē. Starp citu, salai ir arī pāris lokālās alus darītavas, ar ko īpaši lepojas paši vietējie. Vakariņas draugu lokā un glāze laba alus būs tieši laikā pēc dienas, kas pavadīta aplūkojot unikālo salas dabu.