Brīvdienas Palangā visai ģimenei: kurp doties, ko skatīt un darīt

Saule, jūra un svaigs gaiss ir viss, kas nepieciešams lieliskām brīvdienām ģimenes lokā, turklāt tas viss pieejams tepat blakus – viesmīlīgajā Lietuvas kūrortpilsētā Palangā, kas piedāvā daudzveidīgas izklaides un atpūtas iespējas visai ģimenei. Sportiska piekrastes iepazīšana uz velosipēda, gremdēšanās Lietuvas folkloras valstībā vai kārtīga izplunčāšanās modernā peldbaseinā – Palangā nodarbi atradīs ikviens!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Palangas mols

Palangas apmeklējums nav iedomājams bez tās ikoniskā pastaigu mola jeb jūras tilta, no kura paveras brīnumskaists skats uz rietošo sauli. "L" veida mols ir 470 metrus garš un piesaista ne tikai tūristus, bet arī vietējos makšķerniekus. 19. gadsimta beigās mols tika uzbūvēts kā kuģu piestātne, taču vētras to regulāri nopostīja, līdz kuģniecībā to vairs nevarēja izmantot, tāpēc tas kļuva par iecienītu pastaigu vietu. Laika gaitā vētras un viļņi molu krietni vien sabojāja, tāpēc 1998. gadā tas tika pilnībā atjaunots uz betona pāļiem. Nokļūt uz tā ir pavisam vienkārši – uz molu ved Palangas galvenā gājēju iela, Jona Basanaviča iela.

Foto: Publicitātes foto

Velosipēdu celiņi

Labākais veids, kā izbaudīt Palangas Baltijas jūras piekrasti visā tās krāšņumā, ir izbraukt to ar velosipēdu. No Palangas "atiet" vairāki veloceliņi, kuru kopējais garums gar piekrasti ir vairāki simti kilometru. Tādējādi ir iespējams ne tikai izbaudīt spirdzinošo jūras gaisu un mieru, bet arī aplūkot interesantākos reģiona apskates objektus un omulīgos piekrastes ciematiņus. Pa veloceliņiem var nokļūt līdz Birutes parkam, Dzintara muzejam, Karkles kapsētai un augstākajai piekrastes klintij Lietuvā – Holandieša cepurei. Velosipēdus un citus izklaides braucamrīkus var arī iznomāt uz vietas pilsētā. Vairāk informācijas – šeit.

Foto: Publicitātes foto

Bērnu parks

Bērnu parks, kas atrodas pie jūras priežu meža ielenkumā, ir lieliski piemērota izklaides un atpūtas vieta dažāda vecuma bērniem. Tajā ne tikai atrodas iespaidīgi spēļu laukumi un atrakcijas, bet arī tiek rīkoti pasākumi, koncerti, spēles un citi bērnu izklaidei paredzēti pasākumi. Lai gādātu par bērnu drošību, izklaides parka teritorija ir iežogota un aprīkota ar novērošanas kamerām, bet vakara stundās tiek izgaismota. Acis priecē zaļais zāliens un krāsainu ziedu dobes, savukārt vecāki, kamēr atvases šļūc pa slidkalniņu vai šūpojas, var ērti piesēst uz blakus novietotajiem soliņiem. Visā parka teritorijā darbojas arī bezmaksas bezvadu internets, savukārt izsalkumu remdināt var turpat netālu esošajā kafejnīcā. Vasaras sezonā bērnu parka darba laiks ir no deviņiem rītā līdz deviņiem vakarā. Adrese: Šermukšņu iela 1, Palanga (netālu no sanatorijas "Pušynas").

Foto: Publicitātes foto

Lietuviešu pasaku parks

Pasaku parks būs aizraujoša izklaide teju visai dienai gan lieliem, gan maziem. Tajā ar lietuviešu pasaku pasauli iepazīstina maģiskā vidē izkārtotas neparastas skulptūras, turklāt tās uztveramas ne tikai ar redzi, bet arī dzirdi un citām maņām. Pasaku parka veidošanā piedalījušies pilsētvides plānotāji un mākslinieki, lai apvienotu tajā laikmetīgo mākslu ar gadsimtiem senu folkloru. Ik skulptūra ir aplūkojama ne vien ar acīm, bet arī kā citādi "izmēģināma" – dažās var uzrāpties, citas kalpo kā šūpoles vai kā citas bērniem paredzētas atrakcijas un spēles, bet vēl citas – runā. Adrese: S. Daukanto iela 24A.

Foto: Publicitātes foto

Birutes parks

Par Palangas pērli dēvētais Birutes parks ir tapis 19. gadsimta beigās, kad pēc grāfa Tiškeviča pasūtījuma to projektēja slavenais franču arhitekts Eduārs Fransuā Andrē. Savukārt neorenesanses stila bijušajā grāfa muižā mūsdienās atrodas Dzintara muzejs. Vasaras sezonā ceturtdienu, piektdienu un sestdienu vakaros parkā notiek Palangas pūtēju orķestra bezmaksas brīvdabas koncerti, savukārt septembrī, kad tiek svinētas Birutes dienas, parks iegūst īpaši krāšņas krāsas. Adrese: Vītauta iela 15.

Foto: Publicitātes foto

Dzintara muzejs

Greznais Dzintara muzejs ir viens no visvairāk apmeklētajiem Lietuvas muzejiem, un tajā skatāma viena no bagātīgākajām dzintara un tā ieslēgumu kolekcijām pasaulē – kopumā aptuveni 30 tūkstoši vienību. Muzejā var iepazīties ar dzintara veidošanās procesu, iegūšanu, apstrādi un tirdzniecības ceļiem, bet unikāls eksponāts ir pirms 50 miljoniem gadu dzintarā sastingusi ķirzaka – pasaulē zināmi tikai septiņi līdzīgi atradumi. Acis priecēs arī atjaunotais muižas vēsturiskais interjers, kas sniedz ieskatu slavenākās Lietuvas muižnieku dzimtas – grāfu Tiškeviču – dzīvē.

Foto: Publicitātes foto

Palangas peldbaseins

Palangas peldbaseins ir multifunkcionāla aktīvās atpūtas un izklaides vieta visai ģimenei ar baseinu, SPA centru un publisko pirti. Te vienlaikus var atpūsties 250 cilvēki. Peldbaseins ar dažādajām zonām ir piemērots jebkura vecuma apmeklētājiem – sākot no pašiem mazākajiem un beidzot ar senioriem. Būtisks aspekts – tas ir peldbaseins ar ilgtspējīgas attīstības filozofiju, jo elektroenerģiju tas gūst no saules baterijām, kas atrodas uz jumta, savukārt automašīnu stāvvietā pieejami elektrisko automobiļu uzlādes punkti. Adrese: Kretingas iela 23.