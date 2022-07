Čehijas apslēptie dārgumi – sešas neatklātās pilis

Čehija ir apslēpusi īstus dārgumus, kurus ir pēdējais laiks atklāt. Tās ir gan greznas pilis, kurās mitinājās Napoleons un Kazanova, gan joprojām nepabeigtas būves, taču katra ir īpaša, informē Čehijas tūrisma pārvalde.

Jemništes pils



Pirmās ziņas par Jemništes pili ir atrodamas ap 1381. gadu, kad muižas īpašnieks bija Cimburkas Benešs. Taču 1717. gadā muižu nopirka grāfs Frānsiss Ādams no Trautmansdorfas, kura augstajām prasībām ciems šķita par prastu. Tādēļ apmēram ap 1724. gadu viņš lika uzcelt jaunu pili, kura būtu piemērota viņa gaumei un aristokrāta statusam.

Baroka stilā būvētā Jemništes pils atrodas Čehijas vidusdaļā (aptuveni stundas braucienā no Prāgas). Šobrīd apmeklētājiem ir pieejamas deviņas zāles, kā arī Svētā Jāzepa kapela. Ar gidu var apmeklēt vēsturiskos interjerus, kurus veidoja Šternbergu dzimta. Pēc ekskursijas var atpūsties pils kafejnīcā vai palikt pa nakti greznajos apartamentos. Savukārt pils dārzā ir iespēja baudīt pikniku, kuram maltīti pagatavos pils pavāri.

Foto: Vaclav Bacovsky

Mnihovo Hradištes pils



1606. gadā Bohēmijas aristokrāts Vāclavs Budovecs pārbūvēja savu rezidenci par lepnu pili, kura simbolizēja viņa cienījamo statusu. Taču pilnībā pils komplekss tika pabeigts tikai 18. gadsimta sākumā, kad klāt piebūvēja staļļus un jātnieku skolu.

Pils ir nenovērtējams Čehijas baroka arhitektūras piemineklis. Tā atrodas uz ziemeļiem no Prāgas, Jizeras kalnu virzienā. Apmeklējot pili noteikti ir jādodas uz teātri, kas ir slavens ar oriģinālām baroka stila dekorācijām un bibliotēku, kuras viens no īpašniekiem bija arī slavenais sieviešu pavedējs Džakomo Kazanova. Bagātīgie 18. gadsimta pils interjeri ļauj sajust pagātnes garu. Turklāt mākslas vēsturnieki pils gleznu galeriju uzskata par ļoti vērtīgu.

Foto: Libor Sváček

Jezeržes pils



Tiek uzskatīts, ka sākotnēji pils tika būvēta gotikas stilā. Vēlāk pils nomainīja vairākus īpašniekus pēc kārtas, kuri veica plašas rekonstrukcijas. Rezultātā pils kļuva par īstu renesanses pērli.

Jezeržes pili dažkārt dēvē par Rūdu kalnu pērli. Vētrainajā 20. gadsimtā pils īpašnieki bieži mainījās, un par to īpaši nerūpējās. Pēdējais piliens bija brūnogļu raktuves, kuras tika izveidotas gandrīz pie pils ieejas. Rezultātā Jezeržes pils bija pirmais Čehijas piemineklis, kas tika iekļauts septiņu Eiropas kultūras mantojuma visapdraudētāko pieminekļu sarakstā, ko publicē organizācija "Europa Nostra".

Taču sliktākais periods pils vēsturē ir pagājis un šobrīd tās teritorija ir atvērta tūristiem. Apmeklējot Jezeržē, ieraudzīsiet ne tikai pili, bet arī raktuves. Tā ir interesanta un reti sastopama kombinācija.

Foto: Shutterstock

Grabšteinas pils



Grabšteinas pilij, kas atrodas uz kalna netālu no Liberecas (Čehijas ziemeļos), ir sena un ļoti interesanta vēsture. Pils tika uzcelta 13. gadsimtā, bet 16. gadsimtā tā tika pārbūvēta par lielisku renesanses galmu. Taču Otrajā pasaules karā pils smagi cieta un gandrīz pārvērtās par drupām. Tikai 1993. gadā pils tika atjaunota, un nu ir gatava uzņemt viesus.

Labākais laiks, kad apmeklēt pili, ir jūlijs. Vasarā te notiek liela rosība: koncerti, dejas, paukošanās sacensības, vēsturiskās drēbēs tērpti gidi, ieroču izstāde, gardas uzkodas pils krodziņā, amatnieki un tirgotāji piedāvā nogaršot tradicionālos ēdienus vai iegādāties ar rokām darinātus izstrādājumus un suvenīrus.

Slavkovas pie Brno pils



Brno pils ir viens no iespaidīgākajiem Čehijas baroka pieminekļiem. Taču pils ir slavena ne tikai ar savu majestātisko izskatu, bet arī vēsturi. Viduslaikos tā bija Vācu bruņinieku ordeņa mītne, bet 1805. gadā šeit notika Austerlicas kauja, kurā uzvaru guva imperators Napoleons Bonaparts.

Mūsdienās tūristu apmeklējumiem ir atvērta kapela un pils rietumu spārns, kura griestus rotā itāļu gleznotāja Andreas Lanzani griestu freskas. Arī pils parks ir brīnišķīgs – te paveras izcils skats uz pili un strūklakām.

Foto: Ladislav Renner

Lisices pils



Uz ziemeļiem no Brno atrodas Lisices pils – Morāvijas aizmirstais dārgakmens. Vēl 16. gadsimtā mūsdienu pils vietā bija cietoksnis. Taču 18. gadsimtā cietoksnis tika pārbūvēts par renesanses pili.

Lielāko iespaidu atstāj bagātīgi iekārtotais oriģinālais interjers, kas apmeklētājus iepazīstina ar Morāvijas dižciltīgas dzimtas dzīvi. Viesus piesaista arī viena no lielākajām vēsturisko ieroču kolekcijām Morāvijā, kurā ir 2000 dažāda veida ieroču. Īpaši interesants ir zobens, kas izveidots no zāģzivs galvaskausa fragmenta.

Foto: Shutterstock

