Ceļojums uz Meksiku: valsts, kurā katra diena ir kā svētki

Meksika ir valsts ar bagātu kultūru un vēsturi, un tā ir lielisks galamērķis tiem, kas vēlas piedzīvot kaut ko jaunu un aizraujošu. Tā aicina izzināt senu civilizāciju atstātās arhitektūras pērles, atpūsties brīnišķīgās pludmalēs, piedzīvot dabas krāšņumu un baudīt gardus vietējos ēdienus. Tūroperatora "Novatours" speciālisti ir apkopojuši vietas un lietas, kas noderēs tiem, kas plāno ceļojumu uz Meksiku.

Vēstures mantojumam pa pēdām

Viens no visvairāk apmeklētajiem arheoloģiskajiem objektiem Meksikā ir Čičenica (Chichén Itzá) – vēsturiska maiju cilts pilsēta, kas būvēta no 9. līdz 12. gadsimtam. Tā ir viens no jaunajiem septiņiem pasaules brīnumiem, kas šādu statusu ieguva 2007. gadā. Vērienīgākais apskates objekts ir piramīda, kas vietējiem iedzīvotājiem pazīstama kā "El Castillo" (pils). Piramīda ir 24 metrus augsta un to veido 365 pakāpieni – katrs atbilstot vienai gada dienai.

Katrai seno maiju pilsētai bija konkrēts mērķis un arī Tulum senā maiju pilsēta nebija izņēmums. Šī senā pilsēta atradās jūras tuvumā un darbojās kā osta, kas, galvenokārt, nodrošināja tirkīza un nefrīta dārgakmeņu pārvadāšanu.

El Meco arheoloģiskais parks ir vēl viena vieta, kur aplūkot seno maiju pilsētas drupas. Šeit skatāmas gan piramīdas, gan citas ēkas. Kopumā El Meco sastāv no 14 struktūrām, kas atrodas starp krastu un lagūnu. Arheoloģiskās vietas centrālais elements ir 12,5 metru augstā seno maiju piramīda.

Pazūdot dabas varenumā

Tiem, kurus aizrauj zemūdens pasaule, ir vērts apmeklēt Kankūnas zemūdens muzeju. Zemūdens muzejā ir aptuveni 500 dažādās lielizmēra skulptūras, kas piestiprinātas jūras dzelmē. Šī vieta ir ļoti iecienīta nirēju vidū, kuri papildu koraļļu rifiem un krāsainajām zivtiņām var redzēt arī citādāku un neparastāku zemūdens pasauli. Ja snorkelēšana vai niršana neuzrunā, muzeju iespējams arī apskatīt no laivas ar stikla grīdu.

Nelielais zvejnieku ciematiņš Las Coloradas vilina ceļotājus no visas pasaules ar neierastiem, rozā krāsas ezeriem. Tie ir daļa no aizsargāta rezervātā, kas ir mājvieta daudziem dzīvniekiem, no flamingo līdz krokodiliem, jaguāriem un jūras bruņurupučiem.

Foto: Shutterstock

Ļoti īpaša apskates vieta ir arī Karību jūras piekrastē esošais Sian Ka'an biosfēras rezervāts, kas ir iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma vietu sarakstā. Tajā mājvietu radusi patiesi daudzveidīga flora un fauna, tostarp mangrovju meži, koraļļu rifi un vairāk nekā 300 putnu sugas. Apmeklētāji var doties ekskursijā gida pavadībā un izpētīt rezervāta daudzās ekosistēmas, braucot ar laivu, kājām vai velosipēdu.

Noteikti izdarāmo lietu sarakstā iekļaujama arī pelde cenotēs – dabiskās peldvietās, kas veidojušās, sabrūkot kaļķakmens pamatiežiem, atklājot kristāldzidru ūdeni zem tā. Apmeklētāji var peldēties, snorkelēt un nirt šajos skaistajos dabiskajos baseinos.

Ūdens stihijas baudīšanai ieteicams ir Xel-Ha dabiskais ūdens atrakciju parks. Tajā ir kristāldzidras lagūnas, līči un ietekas, apmeklētāji var snorkelēt, peldēties un atpūsties dabiskajā vidē, skatot tropiskās zivis un koraļļu rifu.

Pludmales

Lieliskākās Meksikas pludmales atrodamas Kankunas reģionā, kas atrodas Karību jūras krastā.

Viena no Kankunas populārākajām pludmalēm ir Playa Delfines, kas pazīstama ar dzidrajiem tirkīzzilajiem ūdeņiem un balto smilšu pludmalēm. Tā ir arī lieliska vieta, kur peldēties, sauļoties un baudīt ūdens sporta veidus.

Foto: Shutterstock

Ne mazāk lieliskas, bet nedaudz klusākas ir Playa Marlin, Playa Langosta un Playa Chac Mool.

Ar prāmi neilga brauciena attālumā atrodas neliela sala Isla Mujeres. Tā ir mājvieta dažām no skaistākajām pludmalēm reģionā, tostarp Playa Norte, kas ir pazīstama ar maigajām baltajām smiltīm un dzidrajiem tirkīza ūdeņiem.

Nacionālā virtuve

Meksikas virtuve pazīstama ar tās bagātīgajām garšām, daudzveidīgajām sastāvdaļām un reģionālajiem ēdieniem: