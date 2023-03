Iespējams lielākā katedrāle pasaulē ar dārgāko altāri – Seviljas arhibīskapijas katedrāle

Nav jaunums, ka ceļojot mēs vairāk pievēršam uzmanību ēkām un vismaz no ārpuses sajūsmināmies par to arhitektūru, sak, kā gan var nenovērtēt šādu skaistumu?! Pasaule ir bagāta ar arhitektūras šedevriem – krāšņiem operas un teātra namiem, futūriska izskata muzejiem, neparasta izskata viesnīcām un tā tālāk. Viena no šādām ēkām, kas sajūsmina cilvēkus no visas pasaules, atrodas Spānijā – tā ir iespaidīgā Seviljas arhibīskapijas katedrāle.

Seviljas arhibīskapijas katedrāle ir lielākā gotiskā stila katedrāle pasaulē un, pēc jaunākajiem mērījumiem, arī lielākā no visām, pārspējot Sv. Pētera baznīcu Romā un Brazīlijas katedrāli.

Gigantiskais dievnams uzcelts vietā, kur reiz atradās mauru celtā Aljamas mošeja, kas 1248. gadā mauriem tika atņemta un turpmāk izmantota kā dievnams. 13. gadsimtā mošeja tika gandrīz pilnībā iznīcināta, saglabājās tikai "Patio de los Naranjos" jeb tā sauktais "apelsīna koku pagalms" un 104 metrus augstais zvanu tornis Giralda, kas līdz šai dienai tiek uzskatīts par vienu no pilsētas nozīmīgākajiem simboliem. Abas šīs Aljamas mošejas daļas var apmeklēt vēl šodien.

Foto: Shutterstock

Katedrāles celtniecība ilga vairāk nekā simt gadus, un avotos minēts, ka, izstrādājot būvniecības plānus, baznīcas garīdznieki paziņoja, ka uzcels tik skaistu un lielisku baznīcu, ka tie, kas to redzēs pabeigtu, domās, ka viņi bijuši traki, ko tādu īstenojot.

Seviljas katedrāle ir 127 metrus gara, 83 metrus plata un 43 metrus augsta. Šis milzīgais un varenais dievnams tiek uzskatīts par simbolu, kas atspoguļo zelta laikmetu Jaunajā pasaulē, islāma ietekmi un reliģisko spēku. Ciešā saikne ar Jaunās pasaules atklājumiem šo katedrāli padarījusi par daudzu agrīno pētnieku ievākto dokumentu glabātuvi, un tā ir jūrasbraucēja Kristofora Kolumba kapavieta.

Viens no lielākajiem katedrāles lepnumiem ir tās altāris – tas darināts no zelta un ir dārgākais pasaulē. Mirdzošais altāris ir 22 metrus augsts un 18 metrus plats. Cik daudz zelta izmantots dievnama altārī, nav precīzi zināms, bet tiek lēsts, ka cietā zelta altāris sver vairāk nekā 40 tūkstošus kilogramu.

Foto: Shutterstock

1987. gadā Seviljas katedrāle iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un 2007. gadā atzīta par vienu no 12 Spānijas dārgumiem.

Raksta tapšanā izmantotie avoti: www.sevillecityguide.com, www.andalucia.com.