Kā atrast un kad doties: ko vērts zināt pirms Birštonas skatu torņa apmeklējuma

Pagājušā gada vasarā apmeklētājiem tika atvērts Birštonas skatu tornis ("Birštono apžvalgos bokštas"), kas tagad ir augstākais skatu tornis Lietuvā. Tornis tika uzbūvēts Nemunas deltas reģionālajā parkā, līdz tam Nemunas loku ainavu bija iespējams redzēt tikai no gaisa balona vai fotogrāfijās.

Birštonas torņa augstums ir 55 metrs, taču skatu torņa platforma sasniedz 45 metru augstumu. Līdz ar torņa ievērojamo augstumu, tajā ir izveidotas sešas atpūtas platformas, kur atvilkt elpu, jo ir grūti pārvarēt šādu augstumu bez atpūtas. Teritorija torņa priekšā ir labiekārtota un aprīkota ar atpūtas laukumu un informācijas stendu, kurā ir iespēja iepazīties ar Nemunas loku reģionālā parka ainavu.

Birštonas kūrorta tūrisma informācijas centrs ir apkopojis visbiežāk uzdotos jautājumus un sniedzis uz tiem atbildes, lai atvieglotu tūristu izvēli apmeklēt šo skatu torni.



Kāds ir Birštonas skatu torņa darbalaiks?

Birštonas skatu tornis ir atvērts katru dienu no pulksten 7 līdz pulksten 16. Taču vasarā skatu tornis apmeklētājiem būs atvērts līdz pulksten 21.

Cik maksā torņa apmeklējums?

Birštonas skatu torni ir iespējams apmeklēt bez maksas. Tomēr Birštonas kūrorta informācijas centrs aicina iegādāties brīvprātīgo apmeklētāju biļeti, tādējādi atbalstot aizsargājamo dabas teritoriju. Iegūtie līdzekļi tiks piešķirti infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai. Brīvprātīgo apmeklētāju biļeti var iegādāties Nemunas deltas reģionālā parka apmeklētāju centrā vai nosūtot īsziņu uz tālruņa numuru 1860 ar tekstu NKRP.

Kā visērtāk nokļūt līdz Birštonas skatu tornim?

Torņa atrašanās vieta ietekmē arī infrastruktūras iespējas, kas reģionālajos parkos ir stingri ierobežotas, tādēļ šo torni ērtāk ir sasniegt ejot kājām vai pārvietojoties ar velosipēdu. Ja esi ieradies Birštonā ar automašīnu, ieteicams to atstāt kūrorta rajonā (tuvākā autostāvvieta ir blakus Norfa iepirkšanās centram) – no šīs vietas līdz tornim jāiet nepilnas 20 minūtes. Tāpat automašīnu var atstāt autostāvvietā blakus restorānam "Seklytėlė" vai "Royal SPA Residence". No šīm vietām līdz tornim ir vien 10 minūtes.

Vai tornis ir brīvi pieejams personām ar īpašām vajadzībām?

Apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām ir iespējams piebraukt ar automašīnu līdz pat skatu torņa pakājei, kur ir izveidota neliela autostāvvieta. Viņiem, kā arī apmeklētājiem, kuri nevēlas kāpt pa kāpnēm, ir uzstādīti speciālie informācijas stendi ar QR kodiem, kurus var nolasīt ar sava mobilā tālruņa (viedtālruņa) palīdzību un tā ekrānā parādīsies skats, kas paveras no torņa skatu platformas. Tornī pacēlājs nav ierīkots.

Kad vislabāk apmeklēt torni?

Visskaistākie skati paveras agri no rīta saullēktā vai vakarā, kad saule noriet. Nedēļas nogalēs pie torņa var veidoties rindas, tāpēc, ja iespējams, torni vērts apmeklēt darba dienās.

Ko būs iespējams apskatīt no torņa skatu laukuma?

Pārvarot 300 pakāpienus, apmeklētājiem paveras īpaša dabas ainava – Lietuvas lielākās upes – Nemunas loki. Nemunas upi var redzēt no abām pusēm, it kā apmeklētājs būtu starp divām Nemunām. Līdz šim Nemunas loku ainavu bija iespējams redzēt tikai no gaisa balona, planiera vai fotogrāfijās, taču tagad to skaistākās ainavas var baudīt ar savām acīm.

Vai var uzkāpt tornī, ja neesi ļoti labā fiziskā formā?

Tornī ir izveidotas sešas atpūtas platformas, kur var atpūsties, atvelkot elpu. Kāpšana bez apstāšanās līdz galvenajai skatu platformai aizņem apmēram septiņas minūtes.

Kādas interesantas vietas vēl ir iespējams apmeklēt Birštonas skatu torņa apkārtnē?

Birštona ir starptautisko veselības aprūpes pakalpojumu kūrortpilsēta Lietuvā, kas ir slavena ar savu unikālo dabu, Nemunas lokiem, minerālūdeni un karaliskās ģimenes saknēm. Kūrorts ir bagāts ar apskates objektiem un citām izklaidēm visai ģimenei. Idejas meklē te.

Vai pie torņa ir iespējams iegādāties dzērienus/uzkodas?

Šobrīd pie torņa tiek tirgota kafija. Ar citiem tirgotājiem, kuri ir izteikuši vēlmi piedāvāt savus pakalpojumus apmeklētājiem, norit pārrunas. Taču pavisam blakus tornim esošajā pilsētā Birštonas ir labi attīstīta infrastruktūra kvalitatīvai izklaidei – var atrast daudz vietu, kur paēst vai pārnakšņot.

Kur ir tuvākā ēdināšanas vieta, kas atrodas netālu no torņa?

Birštonas kūrortpilsētā, kas atrodas Nemunas ielokā, pašreiz darbojas aptuveni 30 ēdināšanas iestādes – šeit var ieturēt maltīti, izbaudīt kafiju, desertus vai vienkārši atspirdzināties. Visu to iespējams atrast šeit.