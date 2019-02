Kādreiz smalka viesnīca ar skatu uz ūdenskritumu, ko saista tumša pagātne

Pasakaina vieta ar tumšu pagātni – tieši tā vislabāk varētu raksturot Kolumbijā meklējamo ūdenskritumu, kuram blakus reiz plauka atpūtas komplekss. Tagad vietas vēsture ir vēl viens iemesls, kāpēc aizbraukt to apskatīt savām acīm.



32 kilometru attālumā no Kolumbijas galvaspilsētas Bogotas atrodas brīnumskaists ūdenskritums, kas noteikti ir ievērības cienīgs. Plašāk pazīstams pēc nosaukuma "Salto del Tequendama", tas sniedzas 157 metru augstumā.

Ūdenskritumu diemžēl nevar vērot no tā pakājes, sajūtot tā grandiozos izmērus, tomēr tieši pretī dārdošajam dabas brīnumam ir laukumiņš, no kura arī paveras pasakains skats.

Foto: Shutterstock

Blakus ūdenskritumam atrodas arī uzmanību piesaistoša mājiņa. Šobrīd tur atrodas muzejs, kas plašāk pastāsta par ūdenskritumu un apkārtni, minēts "Atlas Obscura". Tomēr šai ēkai ir daudz krāšņāka vēsture.

Celta 1923. gadā, tā kalpojusi par smalku privāto villu, bet pēc pārbūvēšanas 1928. gadā tā pasniegta jaunā veidolā, proti, kā viesnīca. Bizness plaucis un zēlis, jo viesnīca atradusies visnotaļ ekskluzīvā vietā. Kā gan var neiemīlēties gaumīgā atpūtas kompleksā, no kura paveras skats uz ūdenskritumu? Par ekskluzīvu naktsmītni tā kalpojusi turpmākos 60 gadus, līdz zaudējusi savu spozmi, turklāt strauji audzis arī apkārtnes piesārņojums, kas nelabvēlīgi ietekmējis tūrismu. Interese par šo atpūtas vietu zudusi, viesnīcas durvis aizvērtas uz visiem laikiem un deviņdesmitajos gados ēka pamesta pavisam, skaidrots "The Vintage News". Tikai pēc ilgāka laika tur atvērts iepriekšminētais muzejs, kas interesentus priecē arī tagad.

Foto: Shutterstock

Tiesa, šo vietu apvij arī kāda tumša leģenda – bēgot no spāņu iekarotājiem, vietējie indiāņi lēkuši no ūdenskrituma malas. Viņi ticējuši, ka tādējādi pārvērtīsies par ērgļiem un būs brīvi. Šis mītiskais stāsts piesaistījis daudzu nelaimīgo uzmanību un arī vēlāk šo vietu dzīves neapmierinātie izvēlējušies pašnāvībām, minēts "The Vintage News". Tieši tāpēc tiek uzskatīts, ka ēku vajā tur dzīvību zaudējušās dvēseles.

