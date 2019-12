Klāts katliem un pannām: neparasts namiņš Lietuvā

Klāta ar katliem, pannām, karotēm un citiem virtuves piederumiem, šī neparastā māja, kas meklējama Lietuvas pilsētā Žagarē, ir pamanāma jau no attāluma. Un tieši savas unikālās būtības dēļ iemantojusi daudzu vietējo un viesu sirdi.

Katliņu māja noteikti ir vilinošs galamērķis tieši savas neparastās būtības dēļ. Kā minēts tūrisma ceļvedī "Lithuania Travel", šīs idejas autors ir Edmunds Vaičiulis, kurš iepērk katliņus un citus atribūtus gan no vietējiem, gan ļaudīm no tuvējām pilsētām, bet savu kolekciju izvieto pavisam redzamā vietā – uz savas mājas fasādes.



Bet kā tad šī ideja radās? Kā skaidrots "Atlas Obscura", pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados Edmunds nopircis pusi no mājas, un viņš vēlējies atjaunot tās fasādi. Tomēr šajā sakarā sarunas ar kaimiņiem, kuriem pieder otra mājas daļa, tik labi nav padevušās un viņi nav bijuši ieinteresēti mājas stāvokļa uzlabošanā. Tieši šī iemesla dēļ Edmunds nolēmis atjaunot fasādi pēc saviem ieskatiem, atrodot visai radošu veidu idejas realizācijai. Pavisam drīz māju rotāja dažādi metāliski priekšmeti, bet mājas pagalmā uzradās koka skulptūras un citi neparasti objekti, kas pavisam noteikti piesaistīja apkārtējo uzmanību.

